74% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою, - дослідження "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
74% опитаних громадян України вважають боротьбу з корупцією найбільш важливою реформою. Також пріоритетними для українців є реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи.
Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у вересні цього року, інформує Цензор.НЕТ.
Так, реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи також отримали по 36% підтримки, тоді як реформи поліції та митниці є пріоритетними для 10% респондентів.
Найкраще опитані українці оцінили проведення реформи цифрової трансформації: повністю або скоріше задоволені нею 66% респондентів, ще 20% незадоволені. 13% - було важко відповісти.
Підтримкою гендерної рівності задоволена половина респондентів, незадоволені близько 30%. Ще 21% не визначились з відповіддю.
Реформа національної безпеки продемонструвала баланс: 46% задоволених, 47% незадоволених і 7% не визначилися.
Реформою поліції незадоволені 57% опитаних, однак 40% – задоволені. Митна реформа отримала 56% незадоволених, 30% задоволених і 15% не визначилися.
Найнижчу оцінку отримала судова реформа – 73% незадоволених і лише 21% задоволених, тоді як антикорупційні зусилля отримали найнижчу оцінку – 15% задоволених і 84% незадоволених.
Нагадаємо, у вересні посол США в Україні Бріджит Брінк заявила на конференції, що боротьба з корупцією в Україні це насамперед підтримка українських військових на передовій.
ой "ефективних менеджерів"
-- Пане президенте, хіба ви не бачите корупцію?!
-- Міша, шо ти несеш?
-- А вона є.......
та й на високі посади нині без наявності родичів в оркостані не беруть...
Є з кого брати приклад!
А то ось наприклад Бутусов виклав звiт про кiлькiсть прокурорiв з iнвалiднiстю, i там хмельницька украiномовна область мае вiдсоток бiльший, анiж киiвська, одеська та днiпропетровська разом взятi.
Мені довелось трохи там пожити і преслів'я не з'їм так хоч понадкусую то це про Франкцвсько-Тернопільких патріотів у вишиванках
Пани прожогом кинуться виконувати волю народу?
Всі реформи, насправді як реформа поліції - змінили назву, залишили старі кадри, набрали нову патрульну та навчили їх брати хабарі, як колишніх ППС та ДПС разом узятих. Все. Це реформа?
Зміна вивіски та красиві надувні кульки на вході не змінюють нічого всередині установи.
Нічого не зроблено навіть на 50%, а вже ідіоти чимось там задоволені.
хто, де і коли це опитування проводив? за все моє життя не мене, моїх друзів чи знайомих колег по роботі ніякі опитування не потрапляв. Так коли ці опитування проводили чи я щось пропустив?
В Україні схоже 75%/25%.
При "попередниках " не було корупції??
на провладних кровосісів(як правило --срулят-грошо-хват ).які корумпованим спрутом оповили країну і затято--жадібно --дожерають її грабуючи. зраджуючи. оманюючи увесь Світ... Та НЕзламну кагорту українців. яка самовіддано . жертвуючи своїми(найкращими синами й доньками---бороне .захищаючи всих нас від остервенілої рашо-чуми...)
Посил засланця ОП-ешника Єрмалая. що КОРУПЦІЯ--const--всих вхожих
із СРСР-- цинічні побрехеньки!!! Найперше. що вчинили чехи. поляки. прибалти -- на загал оприлюднили списки агентів КДБ. та їх стукачів і
і процес оновлення. прогресу пішов... У нас же ця гебешна погань та їх виповзні --всі на провладно--злачних місцях: від ОП до міськрад (СБУ
до цього часу користується послугами вчорашніх стукачів КДБ...Думаєте .чому пересічні громадяни бояться звертатися туди із заявями на антиукраїнські провокації...бо знають . хто там окопався...)
Українці-. єдина і чи НЕостання надія--це перевибори! ( НЕ купуйтесь на .милостиню; оту ! тис) від ЗЕ-охвістя...
1
И зеля решил устроить топ рассмеши комика всем по тысяче....
Кажды кто возьмёт идиот !!!
Взял из наворованного ...с яиц фляжек снарядов мин все что украли на миллиарды ...кость собаке!!!