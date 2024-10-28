74% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою, - дослідження "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

74% опитаних громадян України вважають боротьбу з корупцією найбільш важливою реформою. Також пріоритетними для українців є реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи.

Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у вересні цього року, інформує Цензор.НЕТ.

Так, реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи також отримали по 36% підтримки, тоді як реформи поліції та митниці є пріоритетними для 10% респондентів.

Найкраще опитані українці оцінили проведення реформи цифрової трансформації: повністю або скоріше задоволені нею 66% респондентів, ще 20% незадоволені. 13% - було важко відповісти.

Підтримкою гендерної рівності задоволена половина респондентів, незадоволені близько 30%. Ще 21% не визначились з відповіддю.

Реформа національної безпеки продемонструвала баланс: 46% задоволених, 47% незадоволених і 7% не визначилися.

Реформою поліції незадоволені 57% опитаних, однак 40% – задоволені. Митна реформа отримала 56% незадоволених, 30% задоволених і 15% не визначилися.

Найнижчу оцінку отримала судова реформа – 73% незадоволених і лише 21% задоволених, тоді як антикорупційні зусилля отримали найнижчу оцінку – 15% задоволених і 84% незадоволених.

Нагадаємо, у вересні посол США в Україні Бріджит Брінк заявила на конференції, що боротьба з корупцією в Україні це насамперед підтримка українських військових на передовій.