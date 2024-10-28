УКР
3 811 62

74% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою, - дослідження "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

74% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою

74% опитаних громадян України вважають боротьбу з корупцією найбільш важливою реформою. Також пріоритетними для українців є реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи.

Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у вересні цього року, інформує Цензор.НЕТ.

Так, реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи також отримали по 36% підтримки, тоді як реформи поліції та митниці є пріоритетними для 10% респондентів.

Найкраще опитані українці оцінили проведення реформи цифрової трансформації: повністю або скоріше задоволені нею 66% респондентів, ще 20% незадоволені. 13% - було важко відповісти.

Боротьба з корупцією: українці оцінили найважливіші реформи

Підтримкою гендерної рівності задоволена половина респондентів, незадоволені близько 30%. Ще 21% не визначились з відповіддю.

Реформа національної безпеки продемонструвала баланс: 46% задоволених, 47% незадоволених і 7% не визначилися.

Реформою поліції незадоволені 57% опитаних, однак 40% – задоволені. Митна реформа отримала 56% незадоволених, 30% задоволених і 15% не визначилися.

Найнижчу оцінку отримала судова реформа – 73% незадоволених і лише 21% задоволених, тоді як антикорупційні зусилля отримали найнижчу оцінку – 15% задоволених і 84% незадоволених.

Боротьба з корупцією: українці оцінили найважливіші реформи

Нагадаємо, у вересні посол США в Україні Бріджит Брінк заявила на конференції, що боротьба з корупцією в Україні це насамперед підтримка українських військових на передовій. 

Автор: 

Топ коментарі
+9
Під час віини корупція посилилась страшно - крадуть всі хто здужає
показати весь коментар
28.10.2024 14:15 Відповісти
+8
Новий сезон серіалу "Слуга народу" - Боротьба з корупцією.
показати весь коментар
28.10.2024 14:15 Відповісти
+8
Здуріти можна. Ще є і задоволені якимись реформами. А хоч одна реформа доведена до кінця? Я щось пропустив?
Всі реформи, насправді як реформа поліції - змінили назву, залишили старі кадри, набрали нову патрульну та навчили їх брати хабарі, як колишніх ППС та ДПС разом узятих. Все. Це реформа?
Зміна вивіски та красиві надувні кульки на вході не змінюють нічого всередині установи.
Нічого не зроблено навіть на 50%, а вже ідіоти чимось там задоволені.
показати весь коментар
28.10.2024 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну все, зараз хєрограй прохаває тему і почне надувати щоки у "боротьбі з корупцією" для свого лохторату. І так буде на камеру боротися, що аж майже жилка на скроні лопне! Таким борцуном стане, що шабунінскій сворі не залишиться місця на цьому майданчику - всі ніші антикорупціонерів будуть зайняті друзями та родичами найвеличнішого...
показати весь коментар
28.10.2024 14:07 Відповісти
Він ще рік чи два тому сказав що корупції в країні немає. Вона вся поборена. Тому потужно підтвердить і наголосить в черговому відосі.
показати весь коментар
28.10.2024 14:31 Відповісти
"корупцію" Порошенка поборов!!! Усюди розставив "своїх" корупціонерів..
ой "ефективних менеджерів"
показати весь коментар
28.10.2024 17:00 Відповісти
І тут такий Михайло Ткач:
-- Пане президенте, хіба ви не бачите корупцію?!
-- Міша, шо ти несеш?
-- А вона є.......
показати весь коментар
28.10.2024 17:02 Відповісти
+Більшого і лютішого ворога під час війни, чим корупціонер і ті хто його покриває, немає! Якщо немає смертної кари, то для них має бути довічне ув'язнення без викупу (застави), люксів малюськи, амністії..! Конфіскація всього майна по всьому світі обов'язкова!
показати весь коментар
28.10.2024 17:34 Відповісти
Гірше лютішого ворога чим агресор, можуть бути тільки корупціонери і ті хто їх покриває, ті, які наживаються під час війни на крові і гибелі українців, ні честі, ні совісті, ні страху від безкарності, одна нажива в голові!
показати весь коментар
26.11.2024 19:02 Відповісти
Як показує практика, абсолютна більшість корупціонерів - мають совково-кацапське коріння або сруськощелепні
показати весь коментар
28.10.2024 14:07 Відповісти
Наприклад ? Крупа та50 прокурорів кацапи ? Всі? Дійсно ?
показати весь коментар
28.10.2024 14:21 Відповісти
Крупа це крапля в морі. Набагато більші корупціонери на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині
показати весь коментар
28.10.2024 14:25 Відповісти
Риба гніе з голови - 🤢🤡🎪- двуглава криша зе&Ер вМЕГАМАРодерів на крові ЗАКОН МАФІЇ - ОМЕРТА ! ДЄ МЕГАКОРУПЦІОНЕР ТРУХІН - в Монако , де ТИМОШЕНКО КІРИЛ - на підвищенні в МО , де Татаров строїть всіх ментів ……………
показати весь коментар
28.10.2024 14:47 Відповісти
Отак і виявляються русофіли...
показати весь коментар
28.10.2024 15:38 Відповісти
І звідки такі висновки?
показати весь коментар
28.10.2024 14:31 Відповісти
бо як тільки знаходять торбу грошей, то десь поряд виявляють і рашко-паспорт. прогляньте уважно фото вилучень.
та й на високі посади нині без наявності родичів в оркостані не беруть...
показати весь коментар
28.10.2024 15:07 Відповісти
Десь з 1919 виходить, що реальна влада в Україні ще не змінилась...
показати весь коментар
28.10.2024 15:35 Відповісти
Як верховний ухилянт зє!
Є з кого брати приклад!
показати весь коментар
28.10.2024 14:54 Відповісти
Можна посилання на практику?

А то ось наприклад Бутусов виклав звiт про кiлькiсть прокурорiв з iнвалiднiстю, i там хмельницька украiномовна область мае вiдсоток бiльший, анiж киiвська, одеська та днiпропетровська разом взятi.
показати весь коментар
28.10.2024 17:44 Відповісти
Що ти верзешь.... Ти мабуть на західній не жив.... Там патріоти в 100 разів корумпованіші і жадніші.
Мені довелось трохи там пожити і преслів'я не з'їм так хоч понадкусую то це про Франкцвсько-Тернопільких патріотів у вишиванках
показати весь коментар
28.10.2024 23:55 Відповісти
Що ти верзеш. Які ще патріоти. Судейсько-прокурорська мафія корінням із відповідної номенклатури ссср. Вони "сімейний підряд". Майже у всіх їх прямі предки були суддями й прокурорами при глубокому ссср. У всіх областях вона стаорена для нас москвою із зрадників і негідників і україноненависників. Серед них ні одного патріота.
показати весь коментар
29.10.2024 07:39 Відповісти
Та й майже всі корупціонери з інших систем теж з комуняцької номенклатури ссср.
показати весь коментар
29.10.2024 07:46 Відповісти
Щось дуже знайома цифра. А шо вже і реформи відбулись? Ти ба .... "Ай да ZE! - ай да маладца!" Другий термін у кишені!
показати весь коментар
28.10.2024 14:10 Відповісти
В государстве сформировался класс чиновников, которые подгребли под себя все законодательство вместе с большей частью национального дохода, оставив простолюдинам нищенские пенсии и копеечные зарплаты. Впереди снова классовая борьба, но с новыми ее участниками, когда наемные работники и предприниматели окажутся по одну сторону баррикад.
показати весь коментар
28.10.2024 14:10 Відповісти
Это и есть Украинский Майдан.
показати весь коментар
28.10.2024 14:52 Відповісти
Этот класс чиновников не сейчас сформировался. Они своими корнями из чиновников времен ссср. Семейный подряд от поколения к поколению. Кто-то сами были чиновниками при ссср а чьи-то прямые предки.
показати весь коментар
29.10.2024 08:11 Відповісти
У 2019 році 40,1% опитаних виступили «за» членство в НАТО, 31,5% - «проти».
показати весь коментар
28.10.2024 14:30 Відповісти
1913 це теж до 2019 року.
показати весь коментар
28.10.2024 15:32 Відповісти
Ти дебіл,чи просто расєянін?
показати весь коментар
28.10.2024 14:50 Відповісти
І що з того, що там вважає більшість українців?
Пани прожогом кинуться виконувати волю народу?
показати весь коментар
28.10.2024 14:13 Відповісти
пісенці 30 років з часів Крав Чука. А в Румунії один раз розстріляли Чау Шеску, а всіх його послідовників засунули прямо в зад, там де гівну й місце,,і весь світ поважає. А той, хто гівно в голові тримає - поваги не заслуговує.
показати весь коментар
28.10.2024 14:14 Відповісти
Під час віини корупція посилилась страшно - крадуть всі хто здужає
показати весь коментар
28.10.2024 14:15 Відповісти
Точніше - під час війни,з 2019 при зє!
показати весь коментар
28.10.2024 14:48 Відповісти
Новий сезон серіалу "Слуга народу" - Боротьба з корупцією.
показати весь коментар
28.10.2024 14:15 Відповісти
Здуріти можна. Ще є і задоволені якимись реформами. А хоч одна реформа доведена до кінця? Я щось пропустив?
Всі реформи, насправді як реформа поліції - змінили назву, залишили старі кадри, набрали нову патрульну та навчили їх брати хабарі, як колишніх ППС та ДПС разом узятих. Все. Це реформа?
Зміна вивіски та красиві надувні кульки на вході не змінюють нічого всередині установи.
Нічого не зроблено навіть на 50%, а вже ідіоти чимось там задоволені.
показати весь коментар
28.10.2024 14:16 Відповісти
Проблема в тому що 74% обраних ними депутатів та чиновників цього не хочуть і не вважають її важливою.
показати весь коментар
28.10.2024 14:19 Відповісти
Дєрьмак сказав що якби була корупція то як би протистояли кацапстану? Шах і мат вам,українці.
показати весь коментар
28.10.2024 14:25 Відповісти
Питання одне - де можна ознайомитися з результатами багаторічної "боротьби"?
показати весь коментар
28.10.2024 14:25 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 14:30 Відповісти
74% ідіотів-цифра з 2019 майже не помінялась
показати весь коментар
28.10.2024 14:32 Відповісти
Байка про 73% для долбодятлів, бо це ті самі які голосували і за інших розкрадачів держави всі 30 років.
показати весь коментар
28.10.2024 14:41 Відповісти
Тільки тепер це антирейтинг зє!
показати весь коментар
28.10.2024 14:46 Відповісти
Зрада з боку"найвищого керівництва держави" та сфальшовані рейтинги,це частина плану рф ,щодо повного знищення України.
показати весь коментар
28.10.2024 14:37 Відповісти
Не смішіть, коли корупція фактичнно являється устроєм держави ніхто по-справжньому боротися не буде бо все просто рухне як картковий будинок.
показати весь коментар
28.10.2024 14:38 Відповісти
74%(попередній 78%) це і є реальний антирейтинг Зєленського.
показати весь коментар
28.10.2024 14:45 Відповісти
в мене одне цікаве питання?
хто, де і коли це опитування проводив? за все моє життя не мене, моїх друзів чи знайомих колег по роботі ніякі опитування не потрапляв. Так коли ці опитування проводили чи я щось пропустив?
показати весь коментар
28.10.2024 14:46 Відповісти
Я потрапляла не раз.
показати весь коментар
29.10.2024 11:52 Відповісти
Рейтинг-це вже присобачена владою -група....
показати весь коментар
28.10.2024 14:50 Відповісти
73%- якесь магічне число..
показати весь коментар
28.10.2024 14:50 Відповісти
Не "магічне",а статистичне! Згідно статистики 80% населеня Землі мають IQ нижче середнього,і тільки 20% вище.
В Україні схоже 75%/25%.
показати весь коментар
28.10.2024 15:02 Відповісти
А чому тоді ні 100%
При "попередниках " не було корупції??
показати весь коментар
29.10.2024 00:54 Відповісти
реформа коррупции 74 % довольных /это голосовавшие за ЗЕ и сама власть , которая может брать сама себя на поруки /
показати весь коментар
28.10.2024 14:57 Відповісти
А завтра кожен з них (74%) захоче за хабар швидко вирішити якесь питання. Тьху!
показати весь коментар
28.10.2024 15:09 Відповісти
То нехай почнуть із себе. Якщо у твоєї тіні виросли роги - марна справа пиляти їх у тіні, спиляй їх у себе - і у тіні вони зникнуть.
показати весь коментар
28.10.2024 18:13 Відповісти
Зелені прохіндеї. як аналог до Євглени зеленої( амеби. інфузорії .одноклітинної ) Так само живучі і спроможні множитися : ділитися навпіл...) " Завдячуючи" іхній діяльності і був розділений народ України :
на провладних кровосісів(як правило --срулят-грошо-хват ).які корумпованим спрутом оповили країну і затято--жадібно --дожерають її грабуючи. зраджуючи. оманюючи увесь Світ... Та НЕзламну кагорту українців. яка самовіддано . жертвуючи своїми(найкращими синами й доньками---бороне .захищаючи всих нас від остервенілої рашо-чуми...)
Посил засланця ОП-ешника Єрмалая. що КОРУПЦІЯ--const--всих вхожих
із СРСР-- цинічні побрехеньки!!! Найперше. що вчинили чехи. поляки. прибалти -- на загал оприлюднили списки агентів КДБ. та їх стукачів і
і процес оновлення. прогресу пішов... У нас же ця гебешна погань та їх виповзні --всі на провладно--злачних місцях: від ОП до міськрад (СБУ
до цього часу користується послугами вчорашніх стукачів КДБ...Думаєте .чому пересічні громадяни бояться звертатися туди із заявями на антиукраїнські провокації...бо знають . хто там окопався...)
Українці-. єдина і чи НЕостання надія--це перевибори! ( НЕ купуйтесь на .милостиню; оту ! тис) від ЗЕ-охвістя...

1
показати весь коментар
28.10.2024 18:43 Відповісти
І шоб інваліди з прокуратури меньше крали з пенсійного фонду зеленский підвишив їх бюджет на 38% - десь на три міліарди. Крадуть мов перед кончиною.
показати весь коментар
28.10.2024 19:53 Відповісти
Беруть хабарі мільйонами в зелені і за це нічого!кожному дурню ясно те ,хто в цьому винен...про це навіть і говорити немає ніякого сенсу...ніякого!
показати весь коментар
28.10.2024 20:02 Відповісти
Опа ярмака столько накрала !!! Что видимо не влазит уже никуда...
И зеля решил устроить топ рассмеши комика всем по тысяче....
Кажды кто возьмёт идиот !!!
Взял из наворованного ...с яиц фляжек снарядов мин все что украли на миллиарды ...кость собаке!!!
показати весь коментар
28.10.2024 21:13 Відповісти
Почему не посадят Ермака? Кто его покровляет?
показати весь коментар
29.10.2024 02:03 Відповісти
Главная беда України єто бенин Оманский Нарик (троянський кінь) и его риговско-фсбєшная кодла во главе с Елдаком...
показати весь коментар
29.10.2024 07:34 Відповісти
 
 