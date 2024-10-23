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Новости Борьба с коррупцией
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Арахамия и Ким взяли на поруки депутата "Слуги народа" Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн

народний депутат Ірина Аллахвердієва Кормишкіна

Антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде личного поручительства народному депутату из фракции "Слуга народа" Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой). Поручителями стали глава фракции СН Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"23 октября 2024 года следственный судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которая подозревается в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личного поручительства.

Поручителями суд определил двух человек: главу фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и главу одной из областных военных администраций В. Кима", - говорится в сообщении.

На подозреваемую возложено выполнение процессуальных обязанностей:

  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Срок действия обязанностей - два месяца.

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В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные как необоснованные активы денежные средства через юридическое лицо был приобретен дом вблизи г. Одесса, в котором она проживает. Нардепу сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

Автор: 

депутат (3320) Арахамия Давид (990) Антикоррупционный суд (1223) Слуга народа (2636) Аллахвердиева Кормышкина (30) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+96
Кім - системний мудак, який вдало пропіарився на здобутках генерала Марченка.
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23.10.2024 19:06 Ответить
+74
Учитывая репутацию "сосны", от однопартийцев, желающих взять на поруки, видимо не было отбоя
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23.10.2024 19:01 Ответить
+64
Арахам вже берега пустився -- иого самого вже потрібно брати під білі рученьки
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23.10.2024 19:02 Ответить
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Страница 3 из 3
кім соснові колоди на фортифікацію вчетверо дорожче продавав.

пропала сосна 🤣
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24.10.2024 04:39 Ответить
А це часом не" та корабєльная сосна" про яку в свій час базарила два ЗЄльоних ідіота ???
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24.10.2024 07:50 Ответить
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24.10.2024 07:53 Ответить
Вони дограються що прийде Український Воїн із фронту навіть не чекаючи закінчення війни, просто у відпустці, якому нічого втрачати..., візьме п'яток гранат і запузирить у верховній Зраді...
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24.10.2024 08:08 Ответить
Віддячувати натурою вже старувата
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24.10.2024 08:10 Ответить
а є відос як її беруть на поруки, товариш питає
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24.10.2024 08:29 Ответить
Порнохаб.
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24.10.2024 09:07 Ответить
Хто з цих троїх українець?
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24.10.2024 08:36 Ответить
І щуку кинули в річку.
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24.10.2024 08:39 Ответить
А хто в кого взяв, це що ж за камасутра така?
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24.10.2024 08:41 Ответить
На поруки? Ну,ну! А Корнієнко чому не підключився, він же був її поціновувачем з періода виборів, чи щось відчуває? А якщо вона втече за кордон то ці два паручітєля за неї сядуть?
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24.10.2024 08:45 Ответить
Три чурки тупо граблять холопів, а холопів відправляють копняками під зад в окопи.
А в 2019 році було весело, по приколу
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24.10.2024 08:48 Ответить
Клоунократія в дії. "ХавайТє!".

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24.10.2024 09:18 Ответить
"Друзям - все, іншим - закон.

Нардепку Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву), яку підозрюють у незаконному збагаченні, відпустили на поруки глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Якимось знущанням на цьому тлі виглядає багатомісячне тримання під вартою розвідника Червінського, який взагалі наділений бойовим імунітетом, закріпленим у законодавстві України, і якого просила взяти на поруки ціла фракція.

Як написав один коментатор, Аллахвердієва - слуга народа, а отже НІЯКОЇ відповідальності не буде. Ви можете пропонувати 150 тисяч поліцейському, як Трухін; попастися на хабарі, як Трубіцина, Марченко, Гунько чи Кузьміних; можете вживати наркотики за кермом, як Юрченко чи Васильковський - вам нічого не буде.

Це все зрозуміло, але поясніть мені: до чого тут Кім?!" Олег Шарп https://t.me/Ol_Sharp @Ol_Sharp
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24.10.2024 09:47 Ответить
"...до чого тут Кім?"-найбільше хоче знати його жінка...
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24.10.2024 12:47 Ответить
Такая сосна нужна самому🤣
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24.10.2024 09:57 Ответить
на що, на що насадили?.. тобто взяли?..
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24.10.2024 09:59 Ответить
Планують з нею хардкор)))
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24.10.2024 10:01 Ответить
МЖМ
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24.10.2024 10:13 Ответить
Она ж страшная, как танк ***!
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24.10.2024 10:14 Ответить
Зато какой рот рабочий!
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24.10.2024 13:22 Ответить
Інакше кажучи - Арахамія і Кім на пару десятків тисяч доларів стали багатшими, а суддя просто Соломон у плоті.
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24.10.2024 10:25 Ответить
На поруки - нова поза кама-сутри? І що це у неї за прізвища: кормушкіна - ну, зрозуміло - десь ближче до кормушки; аллахвердієва - яесь прославляння аллаха? Що воно таке?
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24.10.2024 10:27 Ответить
одна банда и круговая порука......................идите в жопу мудагоны ****............................ох и власть *******....................
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24.10.2024 10:50 Ответить
Взяли за сиськи)
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24.10.2024 10:56 Ответить
Щірі українці, одне кодло.
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24.10.2024 10:57 Ответить
Не на поРуки, а на *****
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24.10.2024 11:03 Ответить
Тварюки зелені!!!
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24.10.2024 11:17 Ответить
"Корабельна сосна" цвіте і пахне! Втім, скоріше смердить, як і її покровителі...
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24.10.2024 11:31 Ответить
Своїх не кидаємо.

Слугонародівці аморальні: їм чхати на те, що думають українці.

Це гниди, які харчуються українською кров'ю.
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24.10.2024 12:03 Ответить
варто узаконити "на поруки", "призначення", "спільна відповідальність" тощо... аби потім усі разом сіділи, коли якесь із цього бидла піймають - відповідальність має бути й на тих, хто призначає
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24.10.2024 12:33 Ответить
На поруки берут такие же корупционеры. Спасают напарницу.
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24.10.2024 12:45 Ответить
Аххах, в неі даже призвище Кормушкіна
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24.10.2024 12:51 Ответить
один взяв на пагони а другий раком-тварини кінчені
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24.10.2024 12:51 Ответить
Пріґрєлі бєдную сіротінушку, благодєтєлі хєрові!
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24.10.2024 13:09 Ответить
Це той Кім, чий рідний брат, будучи рядовим військовослужбовцям РР 123 обр ТрО, жодного разу не виходив на БЗ. Навіть у ППД з'являвся декілька разів, мабуть торгуючи збіжжям у ресторанах Миколаєва. Однак це не завадило йому у 2022му отримати нагородну зброю разом з начальником логістики (тей ще радник Сєні). І зараз братик вже КР. Ось так потрібно служити.
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24.10.2024 13:21 Ответить
Цей той Кім, якого, як кажуть, 24.02.22 спіймали аж у Хмельницькому, щоб повернути на робоче місце.
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24.10.2024 13:41 Ответить
Пардоньте..это что получается..."Detroy"(Детруа"?!).Ух бестыжие..тут..один "горячий кавказский джигит"-это понятно,но корейский парень туда же? Кимчи ему мало так еще на депутатшу позарился?
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24.10.2024 13:32 Ответить
Хламідія з сосни ще за включення в списки взяв. Його паства. Должен виручать.
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24.10.2024 14:45 Ответить
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