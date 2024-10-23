Арахамия и Ким взяли на поруки депутата "Слуги народа" Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн
Антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде личного поручительства народному депутату из фракции "Слуга народа" Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой). Поручителями стали глава фракции СН Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"23 октября 2024 года следственный судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которая подозревается в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личного поручительства.
Поручителями суд определил двух человек: главу фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и главу одной из областных военных администраций В. Кима", - говорится в сообщении.
На подозреваемую возложено выполнение процессуальных обязанностей:
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.
Срок действия обязанностей - два месяца.
В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные как необоснованные активы денежные средства через юридическое лицо был приобретен дом вблизи г. Одесса, в котором она проживает. Нардепу сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.
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пропала сосна 🤣
А в 2019 році було весело, по приколу
Нардепку Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву), яку підозрюють у незаконному збагаченні, відпустили на поруки глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Якимось знущанням на цьому тлі виглядає багатомісячне тримання під вартою розвідника Червінського, який взагалі наділений бойовим імунітетом, закріпленим у законодавстві України, і якого просила взяти на поруки ціла фракція.
Як написав один коментатор, Аллахвердієва - слуга народа, а отже НІЯКОЇ відповідальності не буде. Ви можете пропонувати 150 тисяч поліцейському, як Трухін; попастися на хабарі, як Трубіцина, Марченко, Гунько чи Кузьміних; можете вживати наркотики за кермом, як Юрченко чи Васильковський - вам нічого не буде.
Це все зрозуміло, але поясніть мені: до чого тут Кім?!" Олег Шарп https://t.me/Ol_Sharp @Ol_Sharp
Слугонародівці аморальні: їм чхати на те, що думають українці.
Це гниди, які харчуються українською кров'ю.