Арахамия и Ким взяли на поруки депутата "Слуги народа" Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн грн

Антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде личного поручительства народному депутату из фракции "Слуга народа" Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой). Поручителями стали глава фракции СН Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"23 октября 2024 года следственный судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которая подозревается в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личного поручительства.

Поручителями суд определил двух человек: главу фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и главу одной из областных военных администраций В. Кима", - говорится в сообщении.

На подозреваемую возложено выполнение процессуальных обязанностей:

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Срок действия обязанностей - два месяца.

Читайте также: "Слуга народа" Кормышкина (Алахвердиева) о ролике с "рабочей бабой": Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные как необоснованные активы денежные средства через юридическое лицо был приобретен дом вблизи г. Одесса, в котором она проживает. Нардепу сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.