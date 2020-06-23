"Слуга народа" Аллахвердиева о ролике с "рабочей бабой": Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева заявила о монтаже видео, в котором коллеги по фракции Александр Корниенко и Давид Арахамия упоминают ее.

Об этом нардеп написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы", - заявила Аллахвердиева.

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Напомним, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".