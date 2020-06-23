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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Аллахвердиева о ролике с "рабочей бабой": Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева заявила о монтаже видео, в котором коллеги по фракции Александр Корниенко и Давид Арахамия упоминают ее.

Об этом нардеп написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы", - заявила Аллахвердиева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть специфика языка, на котором мы говорим. Это наше внутрипартийное дело, - Корниенко о скандальной записи с Арахамией про "бабу рабочую"

Слуга народа Аллахвердиева о ролике с рабочей бабой: Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного 01

Напомним, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".

Автор: 

Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631) Корниенко Александр (658) Аллахвердиева Кормышкина (30)


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"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 8964
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24.06.2020 01:17
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"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 3315
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24.06.2020 01:20
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"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 537
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24.06.2020 00:24
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Так, Киев просрали зелёные, Николаев просрали ждём следующих зашкваров.
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24.06.2020 07:46 Ответить
Жаль, что у них столько сосен нету, чтобы просрать все.. Но дубов еще хватает
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24.06.2020 08:12 Ответить
Харків'янам сосну з лісопилки не впариш, в нас Хєрнос є!
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24.06.2020 08:38 Ответить
Харків,яни - особливий народ. Вони багато чого роблять не так як в Києві. Але я вдячний Харкову за Холодну Гору, де я відслужив строкову і за відому на весь світ кричалку харківських фанів про пуйла
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24.06.2020 10:50 Ответить
На себя давно, эти два небритых лося, в зеркало смотрели? Один постоянно помятый, как после перепоя, другой, вообще, похож на Чиполлино! Что эти "мачи" о себе вообразили - пародия на мужчин (до Ирины мне дела нет, скорее женская солидарность)
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24.06.2020 08:00 Ответить
А хто на їхні пики дивиться? Сосни дивляться в ширінку, там же і кишені поруч...
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24.06.2020 08:39 Ответить
Не вважають за потрібне чепуритися до дебільного електорату 73%.
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24.06.2020 08:54 Ответить
найогидніше те,що "корабельная сосна" виповзла захищати ЗЕкнурів.Самоповаги нуль.
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24.06.2020 09:10 Ответить
Який народ- такі у нього й слуги!
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24.06.2020 08:02 Ответить
Бревно может быть и сосновым и дубовым. Мужчины понимают о чем я... Только откуда эти два деятеля знают такие "секреты"?
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24.06.2020 08:07 Ответить
І ця гидота висміювала у свїх 95-кварталах Україну, Армію, Томос? А 73% баранів добровільно віддали їм своє майбутнє. І чи відчуває Мусийчук з 1+1 свою відповідальність за те, що заганяла цих баранів у стойло для цієї влади? Але страшніше може бути попереду, коли цих баранів поженуть опоблоківці з шаріями, пальчевськими, бойками, портновими, співаками, допами, лєнками (бондарєнкі та лукаші), та іншими медведчуковцями. А стадо вже починає збиратись для загону.
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24.06.2020 08:15 Ответить
У Мусійчук відповідальнісь грішми стерта, і уже давно
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24.06.2020 08:34 Ответить
Говорять їй за зраду заплатили 1 млн, невідомо тільки чи грн, чи дол.
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24.06.2020 08:59 Ответить
Вы совершенно правы. На пороге беда похуже зелёных ,опоблок уже на старте.
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24.06.2020 09:07 Ответить
то ж не так страшні ************* воші, як нинішні українські гниди квартального слуги урода!
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24.06.2020 10:44 Ответить
корабеьная соснучка разбирается в видеомонтаже
ж
дуру в депутатки не наладют
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24.06.2020 08:33 Ответить
Borys Filatov:
"Те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности. И не видеть этого может только слепой..."
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24.06.2020 08:35 Ответить
кретинаидиёты!
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24.06.2020 08:47 Ответить
Эволюция ***********:
Абыр, абыр, бабу бы, бабу бы, баба да, баба да
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24.06.2020 08:53 Ответить
Её пост выглядит примерно так - Воодушевлённая прислужница после снисходительной похвалы хозяином принялась с утроенной энергией "******* кайлом" за добавочную миску похлебки. И не важно, что эту прислужницу считают просто рабочим скотом. Она этого даже не поняла. Вот такие у нас народные избранники и избранницы.
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24.06.2020 09:06 Ответить
Патрія брехунів. Видно і чути, що говорили, па вони ще і клянуться. Хоч не мамами?
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24.06.2020 09:09 Ответить
Доверие избирателей не измеряется количеством встреч с кандидатом .
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24.06.2020 09:10 Ответить
А у корабельной еще муж имеется - Яшар Новрузович. Его тоже монтаж устраивает?)
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24.06.2020 09:11 Ответить
Мало того що сосна корабельна ,вона ще й дура повна , Ну подивишся на фоточки з відосіками і зразу фсе понятно . Ви скажіть хто за цих дегенератів голосував , кого не візьми - ну просто нижче плінтуса
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24.06.2020 09:13 Ответить
Эй, дефективные зебилы, вам то хоть смешно?
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24.06.2020 09:15 Ответить
Ці зелені на все здатні. Є багато прикладів їх словесних ляпів. Візіміть слова зелі про далекобійників, типу засранці вони. Це що , також монтаж? Я вірю , що ці два придурки могли на запис казати такі речі.
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24.06.2020 09:16 Ответить
Вірим, вірим, Ірочко. Між іншим, жінка Клоуна хворіє, а йому так по "соснам" пострибати хочеться - лови свій шанс під сонцем в "зеленому, зеленому лісі".
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24.06.2020 09:18 Ответить
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 6125
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24.06.2020 09:20 Ответить
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 5659
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24.06.2020 09:22 Ответить
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 4174
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24.06.2020 20:18 Ответить
Тю! Так и шо? Она же рабочая, шо корабельная сосна, а у Кивы, "там", всегда проблема.
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24.06.2020 23:09 Ответить
Новий срач у Зю!-клоаці.
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24.06.2020 09:31 Ответить
шлюха...
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24.06.2020 09:55 Ответить
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 8688
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24.06.2020 10:19 Ответить
телекомпанія бубочки в дії. Вони ж не можуть по іншому))
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24.06.2020 11:40 Ответить
Если "слуги" так относятся к своим, то какого отношения ждать остальным от такой власти? Поражает то, что эта беспринципная дура еще защищает тех, кто ее откровенно макнул в дерьмо.
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24.06.2020 10:37 Ответить
ротяка у курви робочий
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24.06.2020 10:47 Ответить
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 3318
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24.06.2020 17:31 Ответить
)))
А "грязь" буває "высокопробной" ??? Чергова силіконова лялька. Мені здається,що жіночка не зовсім розуміє чого від неї хочуть))
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24.06.2020 11:39 Ответить
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 446
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24.06.2020 11:48 Ответить
невже ця дурепа дійсно думає що хтось вважає чи вважатиме її політиком?? Для того, щоб бути політиком не тре вдягати такі відверті майочки, треба притримуватись дрескоду в парламенті, це все ж таки головний керуючий орган країни, а не стріпклуб)). Тітонька трошки переплутала де і як жінка має виглядати. Цицьки доречно викладати у нічному клубі чи у стріпбарі, а в раді тре вдягати пристойний одяг. Не паранжу звісно, але виставлені цицьки в Раді виглядають так само доречно, як ********* муді ілюши ківи, які він весь час чухає..
Господи, якого ж мотлоху навибирали в цьому скликанні.. Нещасна моя країна !
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24.06.2020 11:48 Ответить
Киньте контакты зели, мне есть что ему продать!
Преза выбирали под лозунгом:"хоть поржем"

Мера пусть выбирают:"хоть подрочим !!"
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24.06.2020 11:50 Ответить
дивні є жіночки, чому, як тільки в них з'являються якісь гроші, вони одразу біжать "вкладати" їх у неймовірну, іноді просто навіть кумедну кількість силікону в своїх губах, носах, сідницях, цицьках )))).. От шкода що відсутність мізків не можна замінити силіконом)).
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24.06.2020 11:53 Ответить
Чергове дно. Але наш піпл захаває. Вони за ЗЕ голосували.
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24.06.2020 15:01 Ответить
"Я наивная,я доверчивая, меня обмануть легко!" (с)
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24.06.2020 18:10 Ответить
ути какая )))) ахахахах
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24.06.2020 19:37 Ответить
Это фсё фейк, фейк, монтаж, невиноватая я .. Из чего же из чего же сделаны наши нардепы и *********** =из наркоманов и праституток и педофилов и дебилов и клептоманов сделаны ваши мальчишки.Хорошая детская песенка была и сейчас актуальна.
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24.06.2020 20:42 Ответить
Аллахвердиева эта та у которой на трассе погоняло халва была?
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24.06.2020 20:45 Ответить
Сказав пацан - не мої слова - сосна повірила. Молода, наївна, методичку почитала.
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24.06.2020 21:19 Ответить
Так компліментами ж діваху обсипали, чого їй ображатися? За для того вона й ботоксом обкололося. Тим більше казали до Вовчика відведуть.
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24.06.2020 21:24 Ответить
Мамой кланус! баба-да-баба-да!
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24.06.2020 23:02 Ответить
дооооооооооооооо...
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24.06.2020 23:04 Ответить
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