"Слуга народа" Аллахвердиева о ролике с "рабочей бабой": Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного
Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева заявила о монтаже видео, в котором коллеги по фракции Александр Корниенко и Давид Арахамия упоминают ее.
Об этом нардеп написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы", - заявила Аллахвердиева.
Напомним, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".
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ж
дуру в депутатки не наладют
"Те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности. И не видеть этого может только слепой..."
Абыр, абыр, бабу бы, бабу бы, баба да, баба да
А "грязь" буває "высокопробной" ??? Чергова силіконова лялька. Мені здається,що жіночка не зовсім розуміє чого від неї хочуть))
Господи, якого ж мотлоху навибирали в цьому скликанні.. Нещасна моя країна !
Преза выбирали под лозунгом:"хоть поржем"
Мера пусть выбирают:"хоть подрочим !!"