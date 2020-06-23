"Баба рабочая вообще, как корабельная сосна", - Арахамия и Корниенко обсуждают кандидатов от "Слуги народа" на выборы в Николаеве. ВИДЕО

Перед пресс-конференцией сопредседателей фракции "Слуга народа" в Николаеве Александра Корниенко и Давида Арахамии, они при включенном микрофоне, обсуждали кандидатуры возможных кандидатов. Речь шла о депутате ВР от "Слуги народа" Ирине Аллахвердиевой.

Как передает Цензор.НЕТ, сайт "Буквы" выложил диалог Арахамии и Корниенко.

К: Алахвердиева - вообще красотка.

А: Да.

К: Такая поддутая, конечно, немножко. Чуть чуть тюнинг too much. В общем баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна. Она здесь отх##рит тут триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

А: Энергии много

К: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Как он ох##ет, бл#дь подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".