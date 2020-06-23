РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10912 посетителей онлайн
Новости Видео
92 926 463

"Баба рабочая вообще, как корабельная сосна", - Арахамия и Корниенко обсуждают кандидатов от "Слуги народа" на выборы в Николаеве. ВИДЕО

Перед пресс-конференцией сопредседателей фракции "Слуга народа" в Николаеве Александра Корниенко и Давида Арахамии, они при включенном микрофоне, обсуждали кандидатуры возможных кандидатов. Речь шла о депутате ВР от "Слуги народа" Ирине Аллахвердиевой.

Как передает Цензор.НЕТ,  сайт "Буквы" выложил диалог Арахамии и Корниенко.

К: Алахвердиева - вообще красотка.

А: Да.

К: Такая поддутая, конечно, немножко. Чуть чуть тюнинг too much. В общем баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна. Она здесь отх##рит тут триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

А: Энергии много

К: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Как он ох##ет, бл#дь  подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".

Автор: 

Николаев (2152) Арахамия Давид (989) Корниенко Александр (658) Аллахвердиева Кормышкина (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+116
"Партия Слуга народа"-наркоманы и проститутки.Выбраны "мутрым наридом" блт....
показать весь комментарий
23.06.2020 22:13
+104
"Баба рабочая вообще, как корабельная сосна", - Арахамия и Корниенко обсуждают кандидатов от "Слуги народа" на выборы в Николаеве - Цензор.НЕТ 2745
показать весь комментарий
23.06.2020 22:21
+101
п.с. фактически Арахамия и Корниенко заявили на весь мир - что вислюку оманському приводят "баб рабочих" для оценки))
то-то ленка - исчезла, а мендельша - напряглась))
показать весь комментарий
23.06.2020 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
то ви вважаєте, що тільки Зеленський покінчить з борошнами України?
показать весь комментарий
24.06.2020 12:42 Ответить
Років так через 50 на уроці історії:ВЧИТЕЛЬ-ЯКІ ІСТОРИЧНІ ОСОБИ З ІМЕНЕМ ВОЛОДИМИР ВАМ ВІДОМІ? УЧЕНЬ-ВОЛОДИМИР-***** ВОЛОДИМИР-АЙКОС І .... ВЧИТЕЛЬ-ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО ЗАБУЛИ.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:15 Ответить
Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Как он ох##ет, бл#дь подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".Источник:

"Баба робоча цілком, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1921
показать весь комментарий
24.06.2020 10:24 Ответить
И зачем людей дурили ? Так бы и сказали , что "Слуга народа "-это сообщество сутенёров , а то партия, партия ! ))
показать весь комментарий
24.06.2020 10:27 Ответить
Плять когда вы уже выгоните эту совет, в Украине живут мазохисты🤦🤫
показать весь комментарий
24.06.2020 10:27 Ответить
Хм. Чем дальше в лес, тем корабельней сосны
показать весь комментарий
24.06.2020 10:38 Ответить
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5393
показать весь комментарий
24.06.2020 10:44 Ответить
Да нормально мужики тёлу обсудили Всегда так примерно и происходит Вот если -бы он её сосалкой назвал или ************* тогда да а так
показать весь комментарий
24.06.2020 10:49 Ответить
Они обсуждают не телку, а власть имущего человека (у которых нет половой принадлежности). Вкратце - выбрали гибрид шапито с борделем. А еще на лугандон кивали с их шлюхами-министрами, та у нас то же самое.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:43 Ответить
Нормальную рекламу бабе сделали,теперь не пропадет,очередь со своими "айкосами" выстроится !
показать весь комментарий
24.06.2020 10:58 Ответить
дивіться зебіли - це ваш вибір!
показать весь комментарий
24.06.2020 11:03 Ответить
"А какая разніца!" (с)
Вони ще більше пишатимуться, шо вибрали "настаящіх мужуков".
показать весь комментарий
24.06.2020 16:46 Ответить
В этой партии дебилов все если не сосна, то дуб.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:12 Ответить
Насправді соснули всі, хто голосував за це бидло (і за пороха теж, тільки на 5 років раніше).
показать весь комментарий
24.06.2020 11:15 Ответить
Ідентифікація касапського провокатора, зокрема, https://censor.net/user/326602: ворог, як мінімум, постарається закинути в один кошик і прирівняти зраду овоща, Хйла з мертвечуком, беню, його зедебіла клована, і державницьку позицію Порошенка
показать весь комментарий
24.06.2020 13:44 Ответить
Все мені згадується Львів, 1989 рік, я такий молодий, приїжджаю з армії совєцької, а над містом на Високому замку майорить жовто-синій прапор. Ми плакали, направду...
Але потім пішов я на мітинг в аеропорту. Тема: вивішення прапора на головній будівлі. Все, як завжди, Чорновіл там, Горині брати, Гель, Хмара і знаменитий в ті роки персонаж - Макар. Виступають і кричать: вивісимо національний символ, прапор жовто-синій і т.д., і т.п.
Стояв я стояв, слухав, слухав - одне і те саме, всі хлопають, кричать "Ганьба",... Потім я так сам до себе неголосно кажу: "Ну добре, повісимо ми прапор - далі що?"
І тут повертається до мене найближчий учасник мітингу, типовий радянський такий роботяга, років 35-40 і з такою злістю до мене каже: "Ах ти ж комуняка!...."
Ніколи того не забуду ))
показать весь комментарий
24.06.2020 16:56 Ответить
Арахамия про Аллахвердиеву...
Панове, мы точно в Украине?
показать весь комментарий
24.06.2020 11:33 Ответить
А ви точно до українців звертаєтеся?
Узкоязичіє, взагалі, українцям не властиве.
Совки, малороси, зєлікмани, - ото воно і є...
показать весь комментарий
24.06.2020 16:52 Ответить
Перед тим, як іти до Совіцької Армії, мене мій батько попередив, - "Не дай бог після служби ти будеш кацапитися! Не хочу червоніти перед людьми!".
І це Центральна Україна.
Звісно, виродки є повсюди, але в нас до таких манкуртів ставляться, в основному, іронічно.
показать весь комментарий
24.06.2020 19:07 Ответить
Это, господа, не удивляйтесь - жаргон типичной николаевской босота с Заводского района или Военки. Таких отбросов в Николаеве - море необъятное. Точно такой же центр «интеллектуалов», как в своё время была Горловка и Енакиево.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:45 Ответить
Ніт слів. Ліл.
показать весь комментарий
24.06.2020 12:02 Ответить
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 9568
показать весь комментарий
24.06.2020 12:06 Ответить
з сухою гіллякою
показать весь комментарий
24.06.2020 12:19 Ответить
Головне тепер Корнієнку і Арахамії не спростовувати свої слова і ні від чого не відмовлятись, щоб не розгубити електоральну підтримку. Так як чим тупіше виглядають Слуги тим більше вони схожі на свій базовий електорат і тим більша в них підтримка серед цього, простигосподи, електорату.
показать весь комментарий
24.06.2020 12:16 Ответить
К сожалению, Вы абсолютно правы....
показать весь комментарий
24.06.2020 16:03 Ответить
говоря что это "фейк" "поддутая"- не прочь быть "корабельной сосной" зеле
показать весь комментарий
24.06.2020 12:25 Ответить
Тепер зрозуміло за яким критерієм вони у партію кандидаток відбирають!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 12:32 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3180301.html Краткий терминологический словарь ЗЕлиных выпускников Трускавецкого университета

- "Корабельная сосна" - внутрипартийное название группы случайных людей (впоследствии - ОПГ), пришедших к власти по итогам просмотра охлосом сериала "Слуга народа". Таким же погонялом в ОПГ принято называть рабочий человеческий материал. Обладающий большим диаметром ствола, высокой смолистостью и отсутствием мозга.

- Засранцы - обобщённое название выборщиков ОПГ "Корабельная сосна". Варьируется по интонации в зависимости от профессиональных навыков этих выборщиков.

- Курить айкос - метод управления страной членами ОПГ "Корабельная сосна", состоящий в перманентном писянии в глаза своим выборщикам;

- Курить айкос, подпрыгивая - то же, что и "курить айкос", но вспоминая при этом Порошенко.

- Поддутая рабочая баба - женщина-депутат ОПГ "Рабочая сосна". В противовес женщинам других партий, которые на внутрипартийной фене носят погоняло "не дорогеньки".

Вы прочли неологизмы ОПГ "Рабочая сосна", ставшие достоянием общественности за прошедшие сутки.
Так как курение айкоса является основным методом управления страной, словарь их фразеологического скудоумия будет пополняться ежедневно.
Обращаюсь с просьбой к своим читателям - своевременно присылать мне новые ЗЕ-перлы для последующего издания сборника под названием "Никогда больше".
На снимке: ОПГ "Корабельная сосна" в процессе рутинного процесса управления страной:
показать весь комментарий
24.06.2020 12:45 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3180051.html З туристичного лайнера - в депутати)

"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5380

Єгор Скоркін
Для того, чтобы понять глубину выражения "корабельная сосна", нужно знать, что Николаев - город корабелов!

Evgeny Zamula
Корабельная - это как "плечевая" у дальнобойщиков, только у корабелов)
показать весь комментарий
24.06.2020 12:47 Ответить
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 4004
показать весь комментарий
24.06.2020 12:49 Ответить
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 7461
показать весь комментарий
24.06.2020 12:50 Ответить
И кто за таке лайно голосував!
показать весь комментарий
24.06.2020 12:58 Ответить
Я думаю, Ирка єто восприняла, как комплимент. Она же - профессиональная *****, как-никак...
показать весь комментарий
24.06.2020 13:01 Ответить
Отребье пролезло во власть.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:22 Ответить
Ну очень понравился этот пост )))))))))))

https://censor.net/user/216242

"В цирке окопался еще и бордель"
показать весь комментарий
24.06.2020 13:28 Ответить
Смейтесь смейтесь, она еще министром станет)) Всосет у бубочки пару айкосов и привет)) Не это даже не страна , это какой то неверленд.(
показать весь комментарий
24.06.2020 13:38 Ответить
так її в мери Миколаєва штовхають. Хочуть мати свою НелюШтепу.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:47 Ответить
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды. Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории во времена Нерона (тоже артиста) закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей. Неужели все хотят,чтобы эти ироды тоже самое сделали с Киевом?
показать весь комментарий
24.06.2020 13:47 Ответить
Чергове дно. Але наш піпл захаває. Вони за ЗЕ голосували.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:59 Ответить
Йовбики рулять....так соромно....за нас.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:08 Ответить
"баба" перевірена. хлопці в цій справі профі.дехто навіть замовляє повій прямо в раді
показать весь комментарий
24.06.2020 16:09 Ответить
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1098
показать весь комментарий
24.06.2020 16:22 Ответить
Зесранский сидел в кресле. Его взгляд был сосредоточен на какой-то неведомой точке.
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.

В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:36 Ответить
это ,я понимаю , наброски сценария для нового фильма Слуга народа?
а продолжение будет, занимательно однако)))
показать весь комментарий
24.06.2020 16:59 Ответить
Відбір пройшла...в фаворитки до сцарка готова. Дійсно не весь же час Вовчику "прища" свого теребити поки Лєнка на обсервації?
показать весь комментарий
24.06.2020 17:14 Ответить
Какиевашидоказательства, этамантаж прямо как в рашке
показать весь комментарий
24.06.2020 17:21 Ответить
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 402
показать весь комментарий
24.06.2020 17:34 Ответить
два мужика говорят друг другу про "" сосну "".
показать весь комментарий
24.06.2020 17:49 Ответить
В позорной эпохе мы живём . Уже давно не смешно . Уже все поняли , что 73 % прозрели . 27 % теперь думают , на сколько они прозрели .
показать весь комментарий
24.06.2020 17:52 Ответить
Та не прозріли вони. Якщо б вибори президента відбулися в найблищу неділу, то виграв би зелєбобік. Нарід наш надзвичайно "мудрий". Маєм те що маєм.
показать весь комментарий
24.06.2020 20:47 Ответить
Физиогномику никто не отменял. Посмотрите на их лица. Не спасут никакие "бриони" и ирокезы... Один похож на продавца **********, второй - на бригадного быка. Лексика их абсолютно органична... Собственно, и Манька-Облигация вполне себе колоритная...
показать весь комментарий
24.06.2020 18:02 Ответить
Какое же оно недоделанное это Агрохамия, или как там его...
показать весь комментарий
24.06.2020 18:33 Ответить
Думал, после прихода зелёных украинские финансы, налоговая и таможенная политика в жопе будет.
Оказывается нет, в другом месте, можно перефразировать известную фразу - где-где украинские финансы, налоговая и таможенная политика...
показать весь комментарий
24.06.2020 18:56 Ответить
Пиарщики ОПУ под руководством Кирилла Тимошенко подготовили "светлики", как нужно реагировать на сексистский скандал своих "мачо".
Так, малява ОПГ "Корабельная сосна", или как его называют голобородьки "месседж-бокс", основным негативным фактором считают упоминание в беседе Зеленского, "как потенциального соучастника" сексистских дискуссий.
Cлугам предлагается нивелировать информационный повод на стадии "взлета" и указать на заказную (порохоботскую) природу появления данного скандала. При этом общей рекомендацией для всех "слуг", которых партия назначила спикерами, является полное игнорирование этого события. Если игнорировать скандал не получается, советуют вообще не упоминать имени Корниенко, а весь акцент смещать на Арахамию - он для партии отработанный материал.
Самая интересная часть документа - ключевые тезисы, которые представители СН обязаны вбивать в голову своему электорату с экранов Г+Г и постами в соцсетях.
-Первый тезис: "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой". Примечательно, что технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция не может иметь признаки монтажа.
-Второй тезис: "Целью вброса являлась попытка дестабилизировать команду президента, создать внутрипартийный конфликт."
-Третий тезис: ОПГ "Корабельная сосна" - народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества, а потому "мужские разговоры" - это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием красивых ораторских речей времен Порошенко".По мнению технологов, после сексистского скандала произойдет "эффект айкидо" и "слуги" обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента заработают дополнительные политические баллы.
https://spektrnews.in.ua/news/zavershaya-temu---oleg-sharp/99206#gsc.tab=0 Фото: темники Банковой.
* * *
Что я вам скажу... Всё стало на свои места. Этим документом ОПГ "Корабельная сосна" прямо признаёт, что ориентирована на избирателя, который быдлячество, хамство, сексизм и животные инстинкты считает нормой повседневной жизни. Осталось Ермаку на@рать в лифте, и зелёная власть максимально приблизится к своему электорату. Жаль, не могу найти в истории Украины примера, когда ликвидация условного "зеленского" решила бы проблемы страны без устранения тех, кто его выбрал. К этой теме больше не возвращаюсь. Противно.
В пятницу завершается срок самоизоляции духовного лидера ОПГ "Сосна народа". Только не пускайте этого проблемоносца в Закарпатье. Там сейчас и так не сладко, а с его приездом у природы может начаться такой токсикоз, что не поздоровится всему региону. Самоизоляция, only самоизоляция. Лучше самоликвидация. Кстати, кто всё-таки убил Эрику?﻿
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBwTOWrKhu-ucYifvUS5NfwwGY-iQwMmYLeDJwRBQpnCN6zMj4xkF01oOogjjnvxykxHX62rXRF1mVt&hc_ref=ARTdzxJ0WV3oTMqW8AUZGe502UxXJFFcbXR8lK3LV5bt1eF2GeNG1bXWc6DIuByCvo0&ref=nf_target Helgi Sharp
показать весь комментарий
24.06.2020 19:37 Ответить
https://regionews.ua/ukr/news/politics/1592995066-vse-tse-feyk-i-montazh-u-merezhu-zlili-temnik-konfuzu-kornienka-ta-arahamiyi?fbclid=IwAR0F6illp6sr3n7yWvpqLvvZbwIH1m0WqlJgsG5nzXwXiZJPx5_pgNwkrtU "Все це фейк і монтаж": у мережу злили темник конфузу Корнієнка та Арахамії
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5729
показать весь комментарий
24.06.2020 20:32 Ответить
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1644
показать весь комментарий
24.06.2020 20:34 Ответить
"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5252
показать весь комментарий
24.06.2020 21:54 Ответить
Страница 5 из 5
 
 