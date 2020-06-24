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Новини Скандали в Слузі народу
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"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого

Депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва заявила про монтаж відео, в якому колеги по фракції Олександр Корнієнко і Давид Арахамія згадують її.

Про це нардепка написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі ЗМІ сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім’я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але мушу розставити всі крапки над "і". Опубліковане "сенсаційне відео" - монтаж. Мені вже подзвонили Давід Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків. Втім, такими штучними "скандалами" нас не вдасться роз’єднати. І що б не креативили опоненти — залишиться на їхній совісті. А ми разом зробимо "триста зустрічей за чотири місяці і виграємо вибори"!", - заявила Аллахвердієва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко про скандальний запис з Арахамією про "бабу робочу"

Слуга народу Аллахвердієва про ролик з робочою бабою: Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого 01

Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".

Автор: 

Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813) Корнієнко Олександр (666) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39)


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Топ коментарі
+88
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 8964
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24.06.2020 01:17
+84
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 3315
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24.06.2020 01:20
+78
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 537
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24.06.2020 00:24
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Так, Киев просрали зелёные, Николаев просрали ждём следующих зашкваров.
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24.06.2020 07:46 Відповісти
Жаль, что у них столько сосен нету, чтобы просрать все.. Но дубов еще хватает
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24.06.2020 08:12 Відповісти
Харків'янам сосну з лісопилки не впариш, в нас Хєрнос є!
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24.06.2020 08:38 Відповісти
Харків,яни - особливий народ. Вони багато чого роблять не так як в Києві. Але я вдячний Харкову за Холодну Гору, де я відслужив строкову і за відому на весь світ кричалку харківських фанів про пуйла
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24.06.2020 10:50 Відповісти
На себя давно, эти два небритых лося, в зеркало смотрели? Один постоянно помятый, как после перепоя, другой, вообще, похож на Чиполлино! Что эти "мачи" о себе вообразили - пародия на мужчин (до Ирины мне дела нет, скорее женская солидарность)
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24.06.2020 08:00 Відповісти
А хто на їхні пики дивиться? Сосни дивляться в ширінку, там же і кишені поруч...
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24.06.2020 08:39 Відповісти
Не вважають за потрібне чепуритися до дебільного електорату 73%.
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24.06.2020 08:54 Відповісти
найогидніше те,що "корабельная сосна" виповзла захищати ЗЕкнурів.Самоповаги нуль.
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24.06.2020 09:10 Відповісти
Який народ- такі у нього й слуги!
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24.06.2020 08:02 Відповісти
Бревно может быть и сосновым и дубовым. Мужчины понимают о чем я... Только откуда эти два деятеля знают такие "секреты"?
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24.06.2020 08:07 Відповісти
І ця гидота висміювала у свїх 95-кварталах Україну, Армію, Томос? А 73% баранів добровільно віддали їм своє майбутнє. І чи відчуває Мусийчук з 1+1 свою відповідальність за те, що заганяла цих баранів у стойло для цієї влади? Але страшніше може бути попереду, коли цих баранів поженуть опоблоківці з шаріями, пальчевськими, бойками, портновими, співаками, допами, лєнками (бондарєнкі та лукаші), та іншими медведчуковцями. А стадо вже починає збиратись для загону.
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24.06.2020 08:15 Відповісти
У Мусійчук відповідальнісь грішми стерта, і уже давно
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24.06.2020 08:34 Відповісти
Говорять їй за зраду заплатили 1 млн, невідомо тільки чи грн, чи дол.
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24.06.2020 08:59 Відповісти
Вы совершенно правы. На пороге беда похуже зелёных ,опоблок уже на старте.
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24.06.2020 09:07 Відповісти
то ж не так страшні ************* воші, як нинішні українські гниди квартального слуги урода!
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24.06.2020 10:44 Відповісти
корабеьная соснучка разбирается в видеомонтаже
ж
дуру в депутатки не наладют
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24.06.2020 08:33 Відповісти
Borys Filatov:
"Те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности. И не видеть этого может только слепой..."
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24.06.2020 08:35 Відповісти
кретинаидиёты!
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24.06.2020 08:47 Відповісти
Эволюция ***********:
Абыр, абыр, бабу бы, бабу бы, баба да, баба да
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24.06.2020 08:53 Відповісти
Её пост выглядит примерно так - Воодушевлённая прислужница после снисходительной похвалы хозяином принялась с утроенной энергией "******* кайлом" за добавочную миску похлебки. И не важно, что эту прислужницу считают просто рабочим скотом. Она этого даже не поняла. Вот такие у нас народные избранники и избранницы.
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24.06.2020 09:06 Відповісти
Патрія брехунів. Видно і чути, що говорили, па вони ще і клянуться. Хоч не мамами?
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24.06.2020 09:09 Відповісти
Доверие избирателей не измеряется количеством встреч с кандидатом .
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24.06.2020 09:10 Відповісти
А у корабельной еще муж имеется - Яшар Новрузович. Его тоже монтаж устраивает?)
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24.06.2020 09:11 Відповісти
Мало того що сосна корабельна ,вона ще й дура повна , Ну подивишся на фоточки з відосіками і зразу фсе понятно . Ви скажіть хто за цих дегенератів голосував , кого не візьми - ну просто нижче плінтуса
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24.06.2020 09:13 Відповісти
Эй, дефективные зебилы, вам то хоть смешно?
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24.06.2020 09:15 Відповісти
Ці зелені на все здатні. Є багато прикладів їх словесних ляпів. Візіміть слова зелі про далекобійників, типу засранці вони. Це що , також монтаж? Я вірю , що ці два придурки могли на запис казати такі речі.
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24.06.2020 09:16 Відповісти
Вірим, вірим, Ірочко. Між іншим, жінка Клоуна хворіє, а йому так по "соснам" пострибати хочеться - лови свій шанс під сонцем в "зеленому, зеленому лісі".
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24.06.2020 09:18 Відповісти
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 6125
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24.06.2020 09:20 Відповісти
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 5659
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24.06.2020 09:22 Відповісти
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 4174
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24.06.2020 20:18 Відповісти
Тю! Так и шо? Она же рабочая, шо корабельная сосна, а у Кивы, "там", всегда проблема.
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24.06.2020 23:09 Відповісти
Новий срач у Зю!-клоаці.
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24.06.2020 09:31 Відповісти
шлюха...
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24.06.2020 09:55 Відповісти
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 8688
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24.06.2020 10:19 Відповісти
телекомпанія бубочки в дії. Вони ж не можуть по іншому))
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24.06.2020 11:40 Відповісти
Если "слуги" так относятся к своим, то какого отношения ждать остальным от такой власти? Поражает то, что эта беспринципная дура еще защищает тех, кто ее откровенно макнул в дерьмо.
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24.06.2020 10:37 Відповісти
ротяка у курви робочий
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24.06.2020 10:47 Відповісти
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 3318
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24.06.2020 17:31 Відповісти
)))
А "грязь" буває "высокопробной" ??? Чергова силіконова лялька. Мені здається,що жіночка не зовсім розуміє чого від неї хочуть))
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24.06.2020 11:39 Відповісти
"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого - Цензор.НЕТ 446
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24.06.2020 11:48 Відповісти
невже ця дурепа дійсно думає що хтось вважає чи вважатиме її політиком?? Для того, щоб бути політиком не тре вдягати такі відверті майочки, треба притримуватись дрескоду в парламенті, це все ж таки головний керуючий орган країни, а не стріпклуб)). Тітонька трошки переплутала де і як жінка має виглядати. Цицьки доречно викладати у нічному клубі чи у стріпбарі, а в раді тре вдягати пристойний одяг. Не паранжу звісно, але виставлені цицьки в Раді виглядають так само доречно, як ********* муді ілюши ківи, які він весь час чухає..
Господи, якого ж мотлоху навибирали в цьому скликанні.. Нещасна моя країна !
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24.06.2020 11:48 Відповісти
Киньте контакты зели, мне есть что ему продать!
Преза выбирали под лозунгом:"хоть поржем"

Мера пусть выбирают:"хоть подрочим !!"
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24.06.2020 11:50 Відповісти
дивні є жіночки, чому, як тільки в них з'являються якісь гроші, вони одразу біжать "вкладати" їх у неймовірну, іноді просто навіть кумедну кількість силікону в своїх губах, носах, сідницях, цицьках )))).. От шкода що відсутність мізків не можна замінити силіконом)).
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24.06.2020 11:53 Відповісти
Чергове дно. Але наш піпл захаває. Вони за ЗЕ голосували.
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24.06.2020 15:01 Відповісти
"Я наивная,я доверчивая, меня обмануть легко!" (с)
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24.06.2020 18:10 Відповісти
ути какая )))) ахахахах
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24.06.2020 19:37 Відповісти
Это фсё фейк, фейк, монтаж, невиноватая я .. Из чего же из чего же сделаны наши нардепы и *********** =из наркоманов и праституток и педофилов и дебилов и клептоманов сделаны ваши мальчишки.Хорошая детская песенка была и сейчас актуальна.
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24.06.2020 20:42 Відповісти
Аллахвердиева эта та у которой на трассе погоняло халва была?
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24.06.2020 20:45 Відповісти
Сказав пацан - не мої слова - сосна повірила. Молода, наївна, методичку почитала.
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24.06.2020 21:19 Відповісти
Так компліментами ж діваху обсипали, чого їй ображатися? За для того вона й ботоксом обкололося. Тим більше казали до Вовчика відведуть.
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24.06.2020 21:24 Відповісти
Мамой кланус! баба-да-баба-да!
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24.06.2020 23:02 Відповісти
дооооооооооооооо...
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24.06.2020 23:04 Відповісти
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