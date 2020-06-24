"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого
Депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва заявила про монтаж відео, в якому колеги по фракції Олександр Корнієнко і Давид Арахамія згадують її.
Про це нардепка написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Деякі ЗМІ сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім’я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але мушу розставити всі крапки над "і". Опубліковане "сенсаційне відео" - монтаж. Мені вже подзвонили Давід Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків. Втім, такими штучними "скандалами" нас не вдасться роз’єднати. І що б не креативили опоненти — залишиться на їхній совісті. А ми разом зробимо "триста зустрічей за чотири місяці і виграємо вибори"!", - заявила Аллахвердієва.
Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".
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ж
дуру в депутатки не наладют
"Те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности. И не видеть этого может только слепой..."
Абыр, абыр, бабу бы, бабу бы, баба да, баба да
А "грязь" буває "высокопробной" ??? Чергова силіконова лялька. Мені здається,що жіночка не зовсім розуміє чого від неї хочуть))
Господи, якого ж мотлоху навибирали в цьому скликанні.. Нещасна моя країна !
Преза выбирали под лозунгом:"хоть поржем"
Мера пусть выбирают:"хоть подрочим !!"