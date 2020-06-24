"Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого

Депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва заявила про монтаж відео, в якому колеги по фракції Олександр Корнієнко і Давид Арахамія згадують її.

Про це нардепка написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі ЗМІ сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім’я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але мушу розставити всі крапки над "і". Опубліковане "сенсаційне відео" - монтаж. Мені вже подзвонили Давід Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків. Втім, такими штучними "скандалами" нас не вдасться роз’єднати. І що б не креативили опоненти — залишиться на їхній совісті. А ми разом зробимо "триста зустрічей за чотири місяці і виграємо вибори"!", - заявила Аллахвердієва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко про скандальний запис з Арахамією про "бабу робочу"

Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".