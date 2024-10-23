Арахамія і Кім узяли на поруки депутатку "Слуги народу" Кормишкіну, підозрювану в незаконному збагаченні на 20 млн грн

Антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді особистої поруки народній депутатці із фракції "Слуга народу" Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище Аллахвердієва). Поручителями стали голова фракції СН Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - ідеться у повідомленні.

На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Термін дії обов’язків – два місяці.

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У САП нагадали, що у межах досудового розслідування встановлено, що нардепка у 2021-2022 роках набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти через юридичну особу було придбано будинок поблизу м. Одеса, у якому вона проживає. Нардепці повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.