Арахамія і Кім узяли на поруки депутатку "Слуги народу" Кормишкіну, підозрювану в незаконному збагаченні на 20 млн грн
Антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді особистої поруки народній депутатці із фракції "Слуга народу" Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище Аллахвердієва). Поручителями стали голова фракції СН Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - ідеться у повідомленні.
На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.
Термін дії обов’язків – два місяці.
У САП нагадали, що у межах досудового розслідування встановлено, що нардепка у 2021-2022 роках набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти через юридичну особу було придбано будинок поблизу м. Одеса, у якому вона проживає. Нардепці повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.
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пропала сосна 🤣
А в 2019 році було весело, по приколу
Нардепку Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву), яку підозрюють у незаконному збагаченні, відпустили на поруки глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Якимось знущанням на цьому тлі виглядає багатомісячне тримання під вартою розвідника Червінського, який взагалі наділений бойовим імунітетом, закріпленим у законодавстві України, і якого просила взяти на поруки ціла фракція.
Як написав один коментатор, Аллахвердієва - слуга народа, а отже НІЯКОЇ відповідальності не буде. Ви можете пропонувати 150 тисяч поліцейському, як Трухін; попастися на хабарі, як Трубіцина, Марченко, Гунько чи Кузьміних; можете вживати наркотики за кермом, як Юрченко чи Васильковський - вам нічого не буде.
Це все зрозуміло, але поясніть мені: до чого тут Кім?!" Олег Шарп https://t.me/Ol_Sharp @Ol_Sharp
Слугонародівці аморальні: їм чхати на те, що думають українці.
Це гниди, які харчуються українською кров'ю.