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Новини Боротьба з корупцією
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Арахамія і Кім узяли на поруки депутатку "Слуги народу" Кормишкіну, підозрювану в незаконному збагаченні на 20 млн грн

народний депутат Ірина Аллахвердієва Кормишкіна

Антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді особистої поруки народній депутатці із фракції "Слуга народу" Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище Аллахвердієва). Поручителями стали голова фракції СН Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА  Віталій Кім.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - ідеться у повідомленні.

На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків:

  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Термін дії обов’язків – два місяці.

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У САП нагадали, що у межах досудового розслідування встановлено, що нардепка у 2021-2022 роках набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти через юридичну особу було придбано будинок поблизу м. Одеса, у якому вона проживає. Нардепці повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.

Автор: 

депутат (1781) Арахамія Давид (1106) Антикорупційний суд ВАКС (1979) Слуга народу (2820) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+96
Кім - системний мудак, який вдало пропіарився на здобутках генерала Марченка.
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23.10.2024 19:06 Відповісти
+74
Учитывая репутацию "сосны", от однопартийцев, желающих взять на поруки, видимо не было отбоя
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23.10.2024 19:01 Відповісти
+64
Арахам вже берега пустився -- иого самого вже потрібно брати під білі рученьки
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23.10.2024 19:02 Відповісти
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кім соснові колоди на фортифікацію вчетверо дорожче продавав.

пропала сосна 🤣
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24.10.2024 04:39 Відповісти
А це часом не" та корабєльная сосна" про яку в свій час базарила два ЗЄльоних ідіота ???
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24.10.2024 07:50 Відповісти
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24.10.2024 07:53 Відповісти
Вони дограються що прийде Український Воїн із фронту навіть не чекаючи закінчення війни, просто у відпустці, якому нічого втрачати..., візьме п'яток гранат і запузирить у верховній Зраді...
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24.10.2024 08:08 Відповісти
Віддячувати натурою вже старувата
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24.10.2024 08:10 Відповісти
а є відос як її беруть на поруки, товариш питає
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24.10.2024 08:29 Відповісти
Порнохаб.
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24.10.2024 09:07 Відповісти
Хто з цих троїх українець?
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24.10.2024 08:36 Відповісти
І щуку кинули в річку.
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24.10.2024 08:39 Відповісти
А хто в кого взяв, це що ж за камасутра така?
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24.10.2024 08:41 Відповісти
На поруки? Ну,ну! А Корнієнко чому не підключився, він же був її поціновувачем з періода виборів, чи щось відчуває? А якщо вона втече за кордон то ці два паручітєля за неї сядуть?
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24.10.2024 08:45 Відповісти
Три чурки тупо граблять холопів, а холопів відправляють копняками під зад в окопи.
А в 2019 році було весело, по приколу
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24.10.2024 08:48 Відповісти
Клоунократія в дії. "ХавайТє!".

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24.10.2024 09:18 Відповісти
"Друзям - все, іншим - закон.

Нардепку Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву), яку підозрюють у незаконному збагаченні, відпустили на поруки глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Якимось знущанням на цьому тлі виглядає багатомісячне тримання під вартою розвідника Червінського, який взагалі наділений бойовим імунітетом, закріпленим у законодавстві України, і якого просила взяти на поруки ціла фракція.

Як написав один коментатор, Аллахвердієва - слуга народа, а отже НІЯКОЇ відповідальності не буде. Ви можете пропонувати 150 тисяч поліцейському, як Трухін; попастися на хабарі, як Трубіцина, Марченко, Гунько чи Кузьміних; можете вживати наркотики за кермом, як Юрченко чи Васильковський - вам нічого не буде.

Це все зрозуміло, але поясніть мені: до чого тут Кім?!" Олег Шарп https://t.me/Ol_Sharp @Ol_Sharp
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24.10.2024 09:47 Відповісти
"...до чого тут Кім?"-найбільше хоче знати його жінка...
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24.10.2024 12:47 Відповісти
Такая сосна нужна самому🤣
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24.10.2024 09:57 Відповісти
на що, на що насадили?.. тобто взяли?..
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24.10.2024 09:59 Відповісти
Планують з нею хардкор)))
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24.10.2024 10:01 Відповісти
МЖМ
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24.10.2024 10:13 Відповісти
Она ж страшная, как танк ***!
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24.10.2024 10:14 Відповісти
Зато какой рот рабочий!
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24.10.2024 13:22 Відповісти
Інакше кажучи - Арахамія і Кім на пару десятків тисяч доларів стали багатшими, а суддя просто Соломон у плоті.
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24.10.2024 10:25 Відповісти
На поруки - нова поза кама-сутри? І що це у неї за прізвища: кормушкіна - ну, зрозуміло - десь ближче до кормушки; аллахвердієва - яесь прославляння аллаха? Що воно таке?
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24.10.2024 10:27 Відповісти
одна банда и круговая порука......................идите в жопу мудагоны ****............................ох и власть *******....................
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24.10.2024 10:50 Відповісти
Взяли за сиськи)
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24.10.2024 10:56 Відповісти
Щірі українці, одне кодло.
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24.10.2024 10:57 Відповісти
Не на поРуки, а на *****
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24.10.2024 11:03 Відповісти
Тварюки зелені!!!
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24.10.2024 11:17 Відповісти
"Корабельна сосна" цвіте і пахне! Втім, скоріше смердить, як і її покровителі...
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24.10.2024 11:31 Відповісти
Своїх не кидаємо.

Слугонародівці аморальні: їм чхати на те, що думають українці.

Це гниди, які харчуються українською кров'ю.
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24.10.2024 12:03 Відповісти
варто узаконити "на поруки", "призначення", "спільна відповідальність" тощо... аби потім усі разом сіділи, коли якесь із цього бидла піймають - відповідальність має бути й на тих, хто призначає
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24.10.2024 12:33 Відповісти
На поруки берут такие же корупционеры. Спасают напарницу.
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24.10.2024 12:45 Відповісти
Аххах, в неі даже призвище Кормушкіна
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24.10.2024 12:51 Відповісти
один взяв на пагони а другий раком-тварини кінчені
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24.10.2024 12:51 Відповісти
Пріґрєлі бєдную сіротінушку, благодєтєлі хєрові!
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24.10.2024 13:09 Відповісти
Це той Кім, чий рідний брат, будучи рядовим військовослужбовцям РР 123 обр ТрО, жодного разу не виходив на БЗ. Навіть у ППД з'являвся декілька разів, мабуть торгуючи збіжжям у ресторанах Миколаєва. Однак це не завадило йому у 2022му отримати нагородну зброю разом з начальником логістики (тей ще радник Сєні). І зараз братик вже КР. Ось так потрібно служити.
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24.10.2024 13:21 Відповісти
Цей той Кім, якого, як кажуть, 24.02.22 спіймали аж у Хмельницькому, щоб повернути на робоче місце.
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24.10.2024 13:41 Відповісти
Пардоньте..это что получается..."Detroy"(Детруа"?!).Ух бестыжие..тут..один "горячий кавказский джигит"-это понятно,но корейский парень туда же? Кимчи ему мало так еще на депутатшу позарился?
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24.10.2024 13:32 Відповісти
Хламідія з сосни ще за включення в списки взяв. Його паства. Должен виручать.
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24.10.2024 14:45 Відповісти
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