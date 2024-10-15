74% українців не очікують змін від кадрових перестановок у Кабміні, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що в діяльності Кабміну нічого не зміниться після нещодавніх кадрових перестановок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Так, 74% респондентів заявили, що в діяльності Уряду нічого не зміниться. Очікують на покращення діяльності – 12%, на погіршення діяльності – 6%.

Читайте також: Сибіга планує кадрові перестановки в керівництві МЗС, - ЗМІ

"Серед тих, хто довіряє В. Зеленському, також більшість (64%) вважають, що нічого не зміниться в діяльності Уряду після останніх змін. Водночас серед тих, хто йому довіряє, дійсно більше тих, хто очікує на певне покращення ситуації (19%).

При цьому серед тих, хто не довіряє В. Зеленському, 88% вважають, що в діяльності Уряду нічого не зміниться, і лише 7% вважають, що діяльність погіршиться", - йдеться в дослідженні.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що після повномасштабного вторгнення ставлення до Уряду України значно покращилося, але далі оцінки населення почали погіршуватися. У травні 2024 року КМІС проводив для NDI опитуванні, за результатами якого лише 14% українців добре оцінювали діяльність Уряду за останній рік (ще 34% ані добре, ані погано оцінили діяльність, а 50% оцінили погано).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рівень довіри до Зеленського знизився до 59%, не довіряють 37%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА