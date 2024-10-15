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Новини
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74% українців не очікують змін від кадрових перестановок у Кабміні, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ставлення українців до кадрових змін у Кабміні

Більшість громадян України вважають, що в діяльності Кабміну нічого не зміниться після нещодавніх кадрових перестановок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Так, 74% респондентів заявили, що в діяльності Уряду нічого не зміниться. Очікують на покращення діяльності – 12%, на погіршення діяльності – 6%.

Ставлення українців до кадрових змін у Кабміні

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"Серед тих, хто довіряє В. Зеленському, також більшість (64%) вважають, що нічого не зміниться в діяльності Уряду після останніх змін. Водночас серед тих, хто йому довіряє, дійсно більше тих, хто очікує на певне покращення ситуації (19%).

При цьому серед тих, хто не довіряє В. Зеленському, 88% вважають, що в діяльності Уряду нічого не зміниться, і лише 7% вважають, що діяльність погіршиться", - йдеться в дослідженні.

Ставлення українців до кадрових змін у Кабміні

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що після повномасштабного вторгнення ставлення до Уряду України значно покращилося, але далі оцінки населення почали погіршуватися. У травні 2024 року КМІС проводив для NDI опитуванні, за результатами якого лише 14% українців добре оцінювали діяльність Уряду за останній рік (ще 34% ані добре, ані погано оцінили діяльність, а 50% оцінили погано).

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Автор: 

Кабмін (14141) кадри (312) опитування (1963) КМІС (338)


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Топ коментарі
+10
Чомусь згадав про пересування ліжок у борделі...
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15.10.2024 10:53
+10
Яки можуть бути зміни??
Два Майдани злили , утилізували - при владі фактично залишилися ті ж самі покитьки або їхні шістки.
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15.10.2024 10:59
+7
А чи допоможе перестановка ліжок борделю стати шпиталем?
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15.10.2024 10:56
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Чомусь згадав про пересування ліжок у борделі...
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15.10.2024 10:53 Відповісти
Ахметівський Шмигаль зміг не завоювати і мінімальної довіри українців, але сидить на посаді...
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15.10.2024 10:54 Відповісти
Кабмін тупо керується з ОПи.
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15.10.2024 10:56 Відповісти
А чи допоможе перестановка ліжок борделю стати шпиталем?
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15.10.2024 10:56 Відповісти
Яки можуть бути зміни??
Два Майдани злили , утилізували - при владі фактично залишилися ті ж самі покитьки або їхні шістки.
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15.10.2024 10:59 Відповісти
Більшості "мудрого наріду" подобаєтся життя в клоунському балагані. Майдан тут ні до чого. Майдан вів країну до цивілізації, але 73% недоумків цивілізація не потрібна. Їм головне, що би кловуни своїми хрєнами на роялі грали.
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15.10.2024 11:19 Відповісти
зазвичай то 73%...
"сасіологи" бажають показати роботу
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15.10.2024 11:00 Відповісти
Якій сенс міняти дурнів-корупціонерів на таких самих
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15.10.2024 11:00 Відповісти
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15.10.2024 11:01 Відповісти
КМІС працює на замовлення Банкової ,тому він втратив будь яку довіру громадян.
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15.10.2024 11:05 Відповісти
Тут вже перестановка ліжок не допоможе-пора отой бордель весь розганяти!
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15.10.2024 11:07 Відповісти
А хто вже пам'ятає прізвища міністрів, охорони здоров'я, сільського господарства, культури чи освіти?
Сірі опосередковані людинки, які тишком, із дозволу Найвеличнішого Завгоспа Всіх Часів і Народів, пиляють свої відомчі бюджети...
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15.10.2024 11:09 Відповісти
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15.10.2024 12:22 Відповісти
красти будуть меньше
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15.10.2024 11:12 Відповісти
Правительство,як мавпа та очко(мавпа туди і очко туди).
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15.10.2024 11:20 Відповісти
Я очікую зміни від кадрових перестановок. В першу чергу зміни, тобто збільшення переліку доларових мільйонерів. Потім будуть зміни на офшорних рахунках в певних осіб, теж в більшу сторону. Ну і кадровий ресурс в посольства збільшиться. Один позитив.
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15.10.2024 12:25 Відповісти
Крав, краду і буду красти. А поки буду продавати гоям сладкую мєчту о свєтлом іх будущем.
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15.10.2024 13:16 Відповісти
Зміна президента 🤡,а там видно буде ,шо далі ...українці , виправляйте помилку 19 р. !!!!
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15.10.2024 13:55 Відповісти
 
 