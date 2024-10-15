74% украинцев не ожидают изменений от кадровых перестановок в Кабмине, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают, что в деятельности Кабмина ничего не изменится после недавних кадровых перестановок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.
Так, 74% респондентов заявили, что в деятельности Правительства ничего не изменится. Ожидают улучшения деятельности - 12%, ухудшения деятельности - 6%.
"Среди тех, кто доверяет В. Зеленскому, также большинство (64%) считают, что ничего не изменится в деятельности правительства после последних изменений. В то же время среди тех, кто ему доверяет, действительно больше тех, кто ожидает определенного улучшения ситуации (19%).
При этом среди тех, кто не доверяет В. Зеленскому, 88% считают, что в деятельности Правительства ничего не изменится, и только 7% считают, что деятельность ухудшится", - говорится в исследовании.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что после полномасштабного вторжения отношение к Правительству Украины значительно улучшилось, но дальше оценки населения начали ухудшаться. В мае 2024 года КМИС проводил для NDI опрос, по результатам которого только 14% украинцев хорошо оценивали деятельность правительства за последний год (еще 34% ни хорошо, ни плохо оценили деятельность, а 50% оценили плохо).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Два Майдани злили , утилізували - при владі фактично залишилися ті ж самі покитьки або їхні шістки.
"сасіологи" бажають показати роботу
Сірі опосередковані людинки, які тишком, із дозволу Найвеличнішого Завгоспа Всіх Часів і Народів, пиляють свої відомчі бюджети...