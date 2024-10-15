РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14250 посетителей онлайн
Новости
1 084 18

74% украинцев не ожидают изменений от кадровых перестановок в Кабмине, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ставлення українців до кадрових змін у Кабміні

Большинство граждан Украины считают, что в деятельности Кабмина ничего не изменится после недавних кадровых перестановок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, 74% респондентов заявили, что в деятельности Правительства ничего не изменится. Ожидают улучшения деятельности - 12%, ухудшения деятельности - 6%.

Ставлення українців до кадрових змін у Кабміні

Читайте также: Сибига планирует кадровые перестановки в руководстве МИД, - СМИ

"Среди тех, кто доверяет В. Зеленскому, также большинство (64%) считают, что ничего не изменится в деятельности правительства после последних изменений. В то же время среди тех, кто ему доверяет, действительно больше тех, кто ожидает определенного улучшения ситуации (19%).

При этом среди тех, кто не доверяет В. Зеленскому, 88% считают, что в деятельности Правительства ничего не изменится, и только 7% считают, что деятельность ухудшится", - говорится в исследовании.

Ставлення українців до кадрових змін у Кабміні

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что после полномасштабного вторжения отношение к Правительству Украины значительно улучшилось, но дальше оценки населения начали ухудшаться. В мае 2024 года КМИС проводил для NDI опрос, по результатам которого только 14% украинцев хорошо оценивали деятельность правительства за последний год (еще 34% ни хорошо, ни плохо оценили деятельность, а 50% оценили плохо).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень доверия к Зеленскому снизился до 59%, не доверяют 37%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Кабмин (14033) кадры (614) опрос (2851) КМИС (333)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Чомусь згадав про пересування ліжок у борделі...
показать весь комментарий
15.10.2024 10:53
+10
Яки можуть бути зміни??
Два Майдани злили , утилізували - при владі фактично залишилися ті ж самі покитьки або їхні шістки.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:59
+7
А чи допоможе перестановка ліжок борделю стати шпиталем?
показать весь комментарий
15.10.2024 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь згадав про пересування ліжок у борделі...
показать весь комментарий
15.10.2024 10:53 Ответить
Ахметівський Шмигаль зміг не завоювати і мінімальної довіри українців, але сидить на посаді...
показать весь комментарий
15.10.2024 10:54 Ответить
Кабмін тупо керується з ОПи.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:56 Ответить
А чи допоможе перестановка ліжок борделю стати шпиталем?
показать весь комментарий
15.10.2024 10:56 Ответить
Яки можуть бути зміни??
Два Майдани злили , утилізували - при владі фактично залишилися ті ж самі покитьки або їхні шістки.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:59 Ответить
Більшості "мудрого наріду" подобаєтся життя в клоунському балагані. Майдан тут ні до чого. Майдан вів країну до цивілізації, але 73% недоумків цивілізація не потрібна. Їм головне, що би кловуни своїми хрєнами на роялі грали.
показать весь комментарий
15.10.2024 11:19 Ответить
зазвичай то 73%...
"сасіологи" бажають показати роботу
показать весь комментарий
15.10.2024 11:00 Ответить
Якій сенс міняти дурнів-корупціонерів на таких самих
показать весь комментарий
15.10.2024 11:00 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2024 11:01 Ответить
КМІС працює на замовлення Банкової ,тому він втратив будь яку довіру громадян.
показать весь комментарий
15.10.2024 11:05 Ответить
Тут вже перестановка ліжок не допоможе-пора отой бордель весь розганяти!
показать весь комментарий
15.10.2024 11:07 Ответить
А хто вже пам'ятає прізвища міністрів, охорони здоров'я, сільського господарства, культури чи освіти?
Сірі опосередковані людинки, які тишком, із дозволу Найвеличнішого Завгоспа Всіх Часів і Народів, пиляють свої відомчі бюджети...
показать весь комментарий
15.10.2024 11:09 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2024 12:22 Ответить
красти будуть меньше
показать весь комментарий
15.10.2024 11:12 Ответить
Правительство,як мавпа та очко(мавпа туди і очко туди).
показать весь комментарий
15.10.2024 11:20 Ответить
Я очікую зміни від кадрових перестановок. В першу чергу зміни, тобто збільшення переліку доларових мільйонерів. Потім будуть зміни на офшорних рахунках в певних осіб, теж в більшу сторону. Ну і кадровий ресурс в посольства збільшиться. Один позитив.
показать весь комментарий
15.10.2024 12:25 Ответить
Крав, краду і буду красти. А поки буду продавати гоям сладкую мєчту о свєтлом іх будущем.
показать весь комментарий
15.10.2024 13:16 Ответить
Зміна президента 🤡,а там видно буде ,шо далі ...українці , виправляйте помилку 19 р. !!!!
показать весь комментарий
15.10.2024 13:55 Ответить
 
 