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Сибига планирует кадровые перестановки в руководстве МИД, - СМИ

Сибіга планує кадрові зміни в керівництві МЗС

Новый министр иностранных дел Андрей Сибига планирует провести кадровые изменения в руководстве внешнеполитического ведомства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Европейской правде" и ZN.ua.

Отмечается, что Сибига уже внес представление на назначение послом по особым поручениям в МИД Марьяны Бецы, которая в 2018-2023 годах была послом в Эстонии.

Также глава МИД предлагает назначить Александра Мищенко и посла в Нидерландах Александра Карасевича - заместителями министра, а первым заместителем - представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

В то же время заместителем министра также останется Евгений Перебийнис.

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Сибига в своем последнем письме, которые он еженедельно рассылает сотрудникам министерства, так характеризует кандидатуры для новых назначений: "Все они - порядочные и профессиональные дипломаты, патриоты Украины. Вместе с ними будем строить новую структуру МИД".

По данным "ЕП", дипломаты согласились на эти назначения, и в ближайшее время Кабинет министров рассмотрит кандидатуры.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы.

С апреля 2024 года, он был первым заместителем главы МИД.

На работу в МИД Сибига перешел из Офиса президента, где был заместителем главы ОП Андрея Ермака с мая 2021 года. Там он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

Автор: 

кадры (611) МИД (6968) Сибига Андрей (421)


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Топ комментарии
+7
Призначають на посади порядних,професійних і патріотів,а потім виявляються корупціонери,злодії і т. д
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30.09.2024 16:24
+4
"Усі вони - порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом з ними будемо будувати нову структуру ". а до того мабуть були непрофесійні, прорашистські зрадники,котрі допомагали куйлу ,окуповувати Україну
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30.09.2024 16:19
+2
Ну да усі мають бути свої , куми , родичі та партнери ) - так по нашему .
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30.09.2024 16:06
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Ну да усі мають бути свої , куми , родичі та партнери ) - так по нашему .
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30.09.2024 16:06 Ответить
Всіх прибиральниць, які крадуть туалетний папір, перевести на благоустрій території міністерства. Рефрми так реформи.
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30.09.2024 16:19 Ответить
"Усі вони - порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом з ними будемо будувати нову структуру ". а до того мабуть були непрофесійні, прорашистські зрадники,котрі допомагали куйлу ,окуповувати Україну
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30.09.2024 16:19 Ответить
Призначають на посади порядних,професійних і патріотів,а потім виявляються корупціонери,злодії і т. д
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30.09.2024 16:24 Ответить
Портяться як помідори )))
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30.09.2024 16:36 Ответить
прибиральниця напевно буде замом бо родичка
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30.09.2024 16:36 Ответить
дЄрмак через "свого" керує.....
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30.09.2024 17:18 Ответить
От тільки джапарову повертати не треба. Вона вже нормально влаштувалася.
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30.09.2024 17:35 Ответить
Ослицу из США - в печь!
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30.09.2024 17:43 Ответить
На роботу в МЗС Сибіга перейшов з Офісу президента, де був заступника голови ОП Андрія Єрмака з травня 2021 року. Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства Пусан!
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30.09.2024 18:24 Ответить
 
 