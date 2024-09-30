Сибига планирует кадровые перестановки в руководстве МИД, - СМИ

Новый министр иностранных дел Андрей Сибига планирует провести кадровые изменения в руководстве внешнеполитического ведомства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Европейской правде" и ZN.ua.

Отмечается, что Сибига уже внес представление на назначение послом по особым поручениям в МИД Марьяны Бецы, которая в 2018-2023 годах была послом в Эстонии.

Также глава МИД предлагает назначить Александра Мищенко и посла в Нидерландах Александра Карасевича - заместителями министра, а первым заместителем - представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

В то же время заместителем министра также останется Евгений Перебийнис.

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Сибига в своем последнем письме, которые он еженедельно рассылает сотрудникам министерства, так характеризует кандидатуры для новых назначений: "Все они - порядочные и профессиональные дипломаты, патриоты Украины. Вместе с ними будем строить новую структуру МИД".

По данным "ЕП", дипломаты согласились на эти назначения, и в ближайшее время Кабинет министров рассмотрит кандидатуры.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы.

С апреля 2024 года, он был первым заместителем главы МИД.

На работу в МИД Сибига перешел из Офиса президента, где был заместителем главы ОП Андрея Ермака с мая 2021 года. Там он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.