Сибига планирует кадровые перестановки в руководстве МИД, - СМИ
Новый министр иностранных дел Андрей Сибига планирует провести кадровые изменения в руководстве внешнеполитического ведомства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Европейской правде" и ZN.ua.
Отмечается, что Сибига уже внес представление на назначение послом по особым поручениям в МИД Марьяны Бецы, которая в 2018-2023 годах была послом в Эстонии.
Также глава МИД предлагает назначить Александра Мищенко и посла в Нидерландах Александра Карасевича - заместителями министра, а первым заместителем - представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
В то же время заместителем министра также останется Евгений Перебийнис.
Сибига в своем последнем письме, которые он еженедельно рассылает сотрудникам министерства, так характеризует кандидатуры для новых назначений: "Все они - порядочные и профессиональные дипломаты, патриоты Украины. Вместе с ними будем строить новую структуру МИД".
По данным "ЕП", дипломаты согласились на эти назначения, и в ближайшее время Кабинет министров рассмотрит кандидатуры.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы.
С апреля 2024 года, он был первым заместителем главы МИД.
На работу в МИД Сибига перешел из Офиса президента, где был заместителем главы ОП Андрея Ермака с мая 2021 года. Там он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.
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