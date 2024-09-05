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военно-промышленный комплекс (235) кадры (611) Укроборонпром (1235)

Временным руководителем Укроборонпрома назначен экс-командующий Силами логистики Гуляк

Гуляк Олег

Вместо Германа Сметанина, который возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, и.о. генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность" назначен Олег Гуляк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Олег Гуляк в Вооруженных силах Украины с 1993 года. В 2021 - 2024 годах - командующий Силами логистики Вооруженных сил Украины. С 1 июля 2024 года Гуляк работал советником генерального директора по вопросам военного сотрудничества "Укроборонпрома", укрепляя связи компании с Силами обороны.

Также в кратчайшие сроки Наблюдательным советом будет объявлен конкурс на должность генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

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Топ комментарии
+6
іншими словами, як був укроборонпром кублом некомпетентних тупорилих солдафонів та крадіїв, так і буде існувати надалі.
тепле місце, для своїх.
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05.09.2024 18:56
+6
Igor Kondratiuk
@IgorVKondratiuk
·
7 год
Призначення міністеркою юстиції особу, яка є фігурантом судової справи про розкрадання - оце Зеленський зламав систему, капець! Рехформатор хай левел! Дивно, що на Мінкульт не подали якусь відому повію! 🤮🤬
Дообирався до мишей наш мудрий нарід... Хто повернеться в таку країну
·
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05.09.2024 19:32
+3
Назвіть хоч один сектор економіки де б не керував тупорилий але свій керівник??
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05.09.2024 19:14
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іншими словами, як був укроборонпром кублом некомпетентних тупорилих солдафонів та крадіїв, так і буде існувати надалі.
тепле місце, для своїх.
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05.09.2024 18:56 Ответить
Сметанкин не был солдафоном, но толку от него много?
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05.09.2024 19:11 Ответить
Назвіть хоч один сектор економіки де б не керував тупорилий але свій керівник??
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05.09.2024 19:14 Ответить
Міністерство підтримки та впровадження передових технологій
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05.09.2024 19:24 Ответить
то, як що, така система буде існувати надалі, україні хана!
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05.09.2024 19:28 Ответить
частина прізвищ походить від роду занять - коваленко, мірошник, пасічник, бондар,..
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05.09.2024 19:25 Ответить
Igor Kondratiuk
@IgorVKondratiuk
·
7 год
Призначення міністеркою юстиції особу, яка є фігурантом судової справи про розкрадання - оце Зеленський зламав систему, капець! Рехформатор хай левел! Дивно, що на Мінкульт не подали якусь відому повію! 🤮🤬
Дообирався до мишей наш мудрий нарід... Хто повернеться в таку країну
·
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05.09.2024 19:32 Ответить
Не загуляє на всі гроші
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05.09.2024 19:52 Ответить
"Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. У 2021 - 2024 роках - командувач Сил логістики Збройних Сил України. З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора Джерело:
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05.09.2024 19:55 Ответить
Укроборонпром то потужно. Скоро 4 й рік війни, в Україна продовжує з капелюхом ходити по світу і прибирати сміття, бо поганий захід не хоче нового давати.
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05.09.2024 20:52 Ответить
Одного некомпетентного кацапа замінили іншим кацапом. Мать вашу, ублюдки! Навіть в совковій армії на всі господарські посади призначали українців! Кацап в армії всю свою історію розкрадав, пройобував і пропивав усе за принципом "Что пропіто прєььоно то в дєло проізвєдьоно"! Але ж ці підори зелені навіть руzкой касики не читали! А там "Помілуйтє! Он нє можєт бить бєдним - вєдь он командовал полком"... Геть кацапів з українського війська!
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05.09.2024 20:54 Ответить
 
 