Временным руководителем Укроборонпрома назначен экс-командующий Силами логистики Гуляк
Вместо Германа Сметанина, который возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, и.о. генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность" назначен Олег Гуляк.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Олег Гуляк в Вооруженных силах Украины с 1993 года. В 2021 - 2024 годах - командующий Силами логистики Вооруженных сил Украины. С 1 июля 2024 года Гуляк работал советником генерального директора по вопросам военного сотрудничества "Укроборонпрома", укрепляя связи компании с Силами обороны.
Также в кратчайшие сроки Наблюдательным советом будет объявлен конкурс на должность генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Пожалуйста, подождите...
тепле місце, для своїх.
@IgorVKondratiuk
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7 год
Призначення міністеркою юстиції особу, яка є фігурантом судової справи про розкрадання - оце Зеленський зламав систему, капець! Рехформатор хай левел! Дивно, що на Мінкульт не подали якусь відому повію! 🤮🤬
Дообирався до мишей наш мудрий нарід... Хто повернеться в таку країну
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