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військово-промисловий комплекс (271) кадри (309) Укроборонпром (1725)

Тимчасовим керівником Укроборонпрому призначено екскомандувача Сил логістики Гуляка

Гуляк Олег

Замість Германа Сметаніна, який очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, т.в.о. генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" призначено Олега Гуляка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року.  У 2021 - 2024 роках - командувач Сил логістики Збройних Сил України. З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.

Також в найкоротші терміни Наглядовою радою буде оголошено конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

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Автор: 
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Топ коментарі
+6
іншими словами, як був укроборонпром кублом некомпетентних тупорилих солдафонів та крадіїв, так і буде існувати надалі.
тепле місце, для своїх.
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05.09.2024 18:56
+6
Igor Kondratiuk
@IgorVKondratiuk
·
7 год
Призначення міністеркою юстиції особу, яка є фігурантом судової справи про розкрадання - оце Зеленський зламав систему, капець! Рехформатор хай левел! Дивно, що на Мінкульт не подали якусь відому повію! 🤮🤬
Дообирався до мишей наш мудрий нарід... Хто повернеться в таку країну
·
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05.09.2024 19:32
+3
Назвіть хоч один сектор економіки де б не керував тупорилий але свій керівник??
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05.09.2024 19:14
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іншими словами, як був укроборонпром кублом некомпетентних тупорилих солдафонів та крадіїв, так і буде існувати надалі.
тепле місце, для своїх.
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05.09.2024 18:56 Відповісти
Сметанкин не был солдафоном, но толку от него много?
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05.09.2024 19:11 Відповісти
Назвіть хоч один сектор економіки де б не керував тупорилий але свій керівник??
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05.09.2024 19:14 Відповісти
Міністерство підтримки та впровадження передових технологій
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05.09.2024 19:24 Відповісти
то, як що, така система буде існувати надалі, україні хана!
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05.09.2024 19:28 Відповісти
частина прізвищ походить від роду занять - коваленко, мірошник, пасічник, бондар,..
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05.09.2024 19:25 Відповісти
Igor Kondratiuk
@IgorVKondratiuk
·
7 год
Призначення міністеркою юстиції особу, яка є фігурантом судової справи про розкрадання - оце Зеленський зламав систему, капець! Рехформатор хай левел! Дивно, що на Мінкульт не подали якусь відому повію! 🤮🤬
Дообирався до мишей наш мудрий нарід... Хто повернеться в таку країну
·
показати весь коментар
05.09.2024 19:32 Відповісти
Не загуляє на всі гроші
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05.09.2024 19:52 Відповісти
"Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. У 2021 - 2024 роках - командувач Сил логістики Збройних Сил України. З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора Джерело:
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05.09.2024 19:55 Відповісти
Укроборонпром то потужно. Скоро 4 й рік війни, в Україна продовжує з капелюхом ходити по світу і прибирати сміття, бо поганий захід не хоче нового давати.
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05.09.2024 20:52 Відповісти
Одного некомпетентного кацапа замінили іншим кацапом. Мать вашу, ублюдки! Навіть в совковій армії на всі господарські посади призначали українців! Кацап в армії всю свою історію розкрадав, пройобував і пропивав усе за принципом "Что пропіто прєььоно то в дєло проізвєдьоно"! Але ж ці підори зелені навіть руzкой касики не читали! А там "Помілуйтє! Он нє можєт бить бєдним - вєдь он командовал полком"... Геть кацапів з українського війська!
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05.09.2024 20:54 Відповісти
 
 