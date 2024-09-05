Тимчасовим керівником Укроборонпрому призначено екскомандувача Сил логістики Гуляка
Замість Германа Сметаніна, який очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, т.в.о. генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" призначено Олега Гуляка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. У 2021 - 2024 роках - командувач Сил логістики Збройних Сил України. З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.
Також в найкоротші терміни Наглядовою радою буде оголошено конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
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@IgorVKondratiuk
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7 год
Призначення міністеркою юстиції особу, яка є фігурантом судової справи про розкрадання - оце Зеленський зламав систему, капець! Рехформатор хай левел! Дивно, що на Мінкульт не подали якусь відому повію! 🤮🤬
Дообирався до мишей наш мудрий нарід... Хто повернеться в таку країну
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