УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10135 відвідувачів онлайн
Новини
2 422 11

Сибіга планує кадрові перестановки в керівництві МЗС, - ЗМІ

Сибіга планує кадрові зміни в керівництві МЗС

Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує провести кадрові зміни в керівництві зовнішньополітичного відомства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо "Європейській правді" і ZN.ua.

Зазначається, що Сибіга вже вніс подання на призначення послом з особливих доручень у МЗС Марʼяни Беци, яка у 2018-2023 роках була послом в Естонії.

Також глава МЗС пропонує призначити Олександра Міщенка та посла в Нідерландах Олександра Карасевича – заступниками міністра, а першим заступником – представника України при ООН Сергія Кислиці.

Водночас заступником міністра також залишиться Євген Перебийніс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Будапешті розпочалися переговори Сибіги та Сійярто. ФОТО (оновлено) 

Сибіга у своєму останньому листі, які він щотижня розсилає співробітникам міністерства, так характеризує кандидатури для нових призначень: "Усі вони – порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом з ними будемо будувати нову структуру МЗС".

За даними "ЄП", дипломати погодилися на ці призначення, і найближчим часом Кабінет міністрів розгляне кандидатури.

Читайте також: Тимчасовим керівником Укроборонпрому призначено екскомандувача Сил логістики Гуляка 

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу головою МЗС України замість Дмитра Кулеби.

Із квітня 2024 року, він був першим заступником глави МЗС.

На роботу в МЗС Сибіга перейшов з Офісу президента, де був заступника голови ОП Андрія Єрмака з травня 2021 року. Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Автор: 

кадри (309) МЗС (4141) Сибіга Андрій (425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Призначають на посади порядних,професійних і патріотів,а потім виявляються корупціонери,злодії і т. д
показати весь коментар
30.09.2024 16:24
+4
"Усі вони - порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом з ними будемо будувати нову структуру ". а до того мабуть були непрофесійні, прорашистські зрадники,котрі допомагали куйлу ,окуповувати Україну
показати весь коментар
30.09.2024 16:19
+2
Ну да усі мають бути свої , куми , родичі та партнери ) - так по нашему .
показати весь коментар
30.09.2024 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да усі мають бути свої , куми , родичі та партнери ) - так по нашему .
показати весь коментар
30.09.2024 16:06 Відповісти
Всіх прибиральниць, які крадуть туалетний папір, перевести на благоустрій території міністерства. Рефрми так реформи.
показати весь коментар
30.09.2024 16:19 Відповісти
"Усі вони - порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом з ними будемо будувати нову структуру ". а до того мабуть були непрофесійні, прорашистські зрадники,котрі допомагали куйлу ,окуповувати Україну
показати весь коментар
30.09.2024 16:19 Відповісти
Призначають на посади порядних,професійних і патріотів,а потім виявляються корупціонери,злодії і т. д
показати весь коментар
30.09.2024 16:24 Відповісти
Портяться як помідори )))
показати весь коментар
30.09.2024 16:36 Відповісти
прибиральниця напевно буде замом бо родичка
показати весь коментар
30.09.2024 16:36 Відповісти
дЄрмак через "свого" керує.....
показати весь коментар
30.09.2024 17:18 Відповісти
От тільки джапарову повертати не треба. Вона вже нормально влаштувалася.
показати весь коментар
30.09.2024 17:35 Відповісти
Ослицу из США - в печь!
показати весь коментар
30.09.2024 17:43 Відповісти
На роботу в МЗС Сибіга перейшов з Офісу президента, де був заступника голови ОП Андрія Єрмака з травня 2021 року. Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства Пусан!
показати весь коментар
30.09.2024 18:24 Відповісти
 
 