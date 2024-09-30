Сибіга планує кадрові перестановки в керівництві МЗС, - ЗМІ

Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує провести кадрові зміни в керівництві зовнішньополітичного відомства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо "Європейській правді" і ZN.ua.

Зазначається, що Сибіга вже вніс подання на призначення послом з особливих доручень у МЗС Марʼяни Беци, яка у 2018-2023 роках була послом в Естонії.

Також глава МЗС пропонує призначити Олександра Міщенка та посла в Нідерландах Олександра Карасевича – заступниками міністра, а першим заступником – представника України при ООН Сергія Кислиці.

Водночас заступником міністра також залишиться Євген Перебийніс.

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Сибіга у своєму останньому листі, які він щотижня розсилає співробітникам міністерства, так характеризує кандидатури для нових призначень: "Усі вони – порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом з ними будемо будувати нову структуру МЗС".

За даними "ЄП", дипломати погодилися на ці призначення, і найближчим часом Кабінет міністрів розгляне кандидатури.

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Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу головою МЗС України замість Дмитра Кулеби.

Із квітня 2024 року, він був першим заступником глави МЗС.

На роботу в МЗС Сибіга перейшов з Офісу президента, де був заступника голови ОП Андрія Єрмака з травня 2021 року. Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.