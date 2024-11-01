УКР
Більшість поляків вважають, що відносини між Польщею та Україною погіршилися, - опитування

біженці,польща

Більшість поляків вважають, що за останній рік відносини між Польщею та Україною погіршилися.

Про це свідчать дані дослідження United Surveys для видання Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними опитування, 43,6% поляків вважає, що відносини між країнами "скоріше погіршилися" і 17,7% респондентів відповіли, що вони "однозначно погіршилися".

Відповідь "скоріше покращилися" обрали 7,8% опитаних і лише 0,1% вважають, що польсько-українські відносини "однозначно покращилися". Також 21,9% респондентів вважають, що двосторонні відносини "не змінилися".

Погіршується також ставлення поляків до біженців. За даними найновішого дослідження СBOS (Центр дослідження громадської думки), лише 53% поляків підтримують прийняття у Польщі українських біженців. Це найнижчий показник від початку великої війни. У березні 2022-го підтримка українських втікачів від війни поляками становила 94%.

Також читайте: Польща не може допомагати Україні так, як на початку війни, - Дуда

Водночас лише 15% опитаних українців вважають Польщу надійним союзником. 45% респондентів вважають "скоріше надійним", 6% не визначилися з відповіддю, 25% опитаних назвали Польщу "скоріше ненадійним партнером", а 10% українців вважають Польщу "дуже непевним союзником".

Після початку повномасштабної війни понад 73 % українців змінили на краще свою думку про польський народ. Про це свідчили дані опитування агенції Info Sapiens у серпні 2022 року на замовлення польського Центру діалогу імені Юліюша Мєрошевського.

Також читайте: Поляків обурює, що молоді хлопці з України їздять на дорогих автомобілях і відпочивають у п’ятизіркових готелях, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Автор: 

біженці (1981) опитування (2061) Польща (9013)
+11
Справедливості ради - в більшості випадків, "заслуга" погіршення відносин на поляках. Звісно без Вови та його кодла не обійшлось, але все таки це не він блокував кордон, паплюжив українську історію і т.п.
Та і, це що, вперше поляки рушать відносини з сусідами? Ще нещодавно мали нормальні відносини з Німеччиною, піднімали економіку за їх рахунок, а зараз теж "чомусь" погіршились відносини.
А взагалі, чим швидше всі зрозуміють, що в нас немає друзів, тим краще. Є лише країни, з якими в нас тимчасово співпадають інтереси, та є спільні проекти. Це може бути і на рік, може бути і на 500 років, але все таки це тимчасово і розраховувати завжди потрібно на самих себе, а не чекати допомоги. Але більшість має якісь психологічні комплекси- вони в постійних пошуках братських народів, один уже виявився не братським, тепер інший знайшли....
01.11.2024 23:36 Відповісти
01.11.2024 23:36 Відповісти
+10
Якщо цім (погіршенням) займаються польська влада разом із опозицією, то можна вважати це їхньою державою політикою. Нема чому дивуватися.
01.11.2024 23:35 Відповісти
01.11.2024 23:35 Відповісти
+6
Проведіть опитування, скільки українців вважають польських блокувальників українського кордону прокацапленими підорами. А потім складіть 2 + 2.
01.11.2024 23:41 Відповісти
01.11.2024 23:41 Відповісти
25% із критичним мисленням та прекрасно бачили прикордонних "фермерів"... Щодо 73%, так саме ці зебіли вимушені були втікати з домівок, бо презебіл організував шатли до Європи для своїх виверженців.
02.11.2024 10:22 Відповісти
02.11.2024 10:22 Відповісти
Досить пожити пів року в Польщі, щоб зрозуміти хто такі падлякі
02.11.2024 00:49 Відповісти
02.11.2024 00:49 Відповісти
Меня с семьей посетите? Комнату уступите. В ванную и туалет очередь образуется. Отак на 3-й год я, поди, тоже обижусь что вы ворчать начали.
Задержались наши обиженные за границей. Начали надоедать.
02.11.2024 07:06 Відповісти
02.11.2024 07:06 Відповісти
Меня с семьей поселите?
02.11.2024 07:07 Відповісти
02.11.2024 07:07 Відповісти
Більша вина нашої влади
02.11.2024 06:46 Відповісти
02.11.2024 06:46 Відповісти
Все вірно.
Думку населення країні про зовнішні відносини формує внутрішня політика.
Більшість поляків ніколи не були в Україні - звідки їм знати що та як?
Лише з засобів політ-інформації.
02.11.2024 11:30 Відповісти
02.11.2024 11:30 Відповісти
01.11.2024 23:36 Відповісти
01.11.2024 23:41 Відповісти
Я так вважаю, і навіть більше!!!
01.11.2024 23:49 Відповісти
01.11.2024 23:49 Відповісти
Сельские жители всегда отличались шовинизмом и ксенофобией, но это же не вся Польша.
01.11.2024 23:57 Відповісти
01.11.2024 23:57 Відповісти
Ага. А Путін не уся Росія.
01.11.2024 23:59 Відповісти
01.11.2024 23:59 Відповісти
1:1
01.11.2024 23:58 Відповісти
01.11.2024 23:58 Відповісти
Боневтик на висоті.
01.11.2024 23:53 Відповісти
01.11.2024 23:53 Відповісти
Кацапів накачують ненавистю про "бамбили бамбас"
Падляков про "резали падляков на волінє".
02.11.2024 00:48 Відповісти
02.11.2024 00:48 Відповісти
бамбас ніхно не бомбив - про це відверто признався женя пригожин перед стратою
02.11.2024 11:34 Відповісти
02.11.2024 11:34 Відповісти
Ну..., то най чекають на покращення з москал...й!
02.11.2024 00:55 Відповісти
02.11.2024 00:55 Відповісти
Полагаю им и москали надоедят.
Скажите за себя. К вам сосед с горящего дома забежал переночевать. И третий год сидит. Гость хорош 3 дня. А если тихонечко к хозяйке подойдет и сунет денег на завтраки, вообще золото.
02.11.2024 06:59 Відповісти
02.11.2024 06:59 Відповісти
Ну зєля в нас маладєц, гарно виконує накази *****
02.11.2024 05:50 Відповісти
02.11.2024 05:50 Відповісти
Падляцька пиха, виколискована ними ще з часів дохмельниччини ніколи не дасть їм стати нормальними по відношенню до українців людьми...
Десь, на рівні уряду, вони інколи будуть намагатися створити ілюзію "братерства", але ПИХА їхня дурнувата згодом буде руйнувати усі ці намагання..
Тож знімайте рожеві окуляри, хто надів, та розглядайте цього сусіда як ситуативного партнера, не більше.
02.11.2024 09:55 Відповісти
02.11.2024 09:55 Відповісти
Так навколо нас одні пихаті сусіди живуть,! Одні сябри скромні, але бацька так не думає!
02.11.2024 13:57 Відповісти
02.11.2024 13:57 Відповісти
Вони все зробили щоб ми їх вважали ворогом.Їх нацизм до українців вже зашкалює.Дай їм волю вони б вбивали українців.Я до них ставлюсь як до кацапів.І ті хто виїхав до поляндії для мене є тими,кому всерівно в яку країну їхати.Мабуть вони і в рашку б поїхали.
04.11.2024 00:03 Відповісти
04.11.2024 00:03 Відповісти
 
 