Більшість поляків вважають, що відносини між Польщею та Україною погіршилися, - опитування

Більшість поляків вважають, що за останній рік відносини між Польщею та Україною погіршилися.

Про це свідчать дані дослідження United Surveys для видання Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними опитування, 43,6% поляків вважає, що відносини між країнами "скоріше погіршилися" і 17,7% респондентів відповіли, що вони "однозначно погіршилися".

Відповідь "скоріше покращилися" обрали 7,8% опитаних і лише 0,1% вважають, що польсько-українські відносини "однозначно покращилися". Також 21,9% респондентів вважають, що двосторонні відносини "не змінилися".

Погіршується також ставлення поляків до біженців. За даними найновішого дослідження СBOS (Центр дослідження громадської думки), лише 53% поляків підтримують прийняття у Польщі українських біженців. Це найнижчий показник від початку великої війни. У березні 2022-го підтримка українських втікачів від війни поляками становила 94%.

Водночас лише 15% опитаних українців вважають Польщу надійним союзником. 45% респондентів вважають "скоріше надійним", 6% не визначилися з відповіддю, 25% опитаних назвали Польщу "скоріше ненадійним партнером", а 10% українців вважають Польщу "дуже непевним союзником".

Після початку повномасштабної війни понад 73 % українців змінили на краще свою думку про польський народ. Про це свідчили дані опитування агенції Info Sapiens у серпні 2022 року на замовлення польського Центру діалогу імені Юліюша Мєрошевського.

