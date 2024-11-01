Більшість поляків вважають, що відносини між Польщею та Україною погіршилися, - опитування
Більшість поляків вважають, що за останній рік відносини між Польщею та Україною погіршилися.
Про це свідчать дані дослідження United Surveys для видання Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними опитування, 43,6% поляків вважає, що відносини між країнами "скоріше погіршилися" і 17,7% респондентів відповіли, що вони "однозначно погіршилися".
Відповідь "скоріше покращилися" обрали 7,8% опитаних і лише 0,1% вважають, що польсько-українські відносини "однозначно покращилися". Також 21,9% респондентів вважають, що двосторонні відносини "не змінилися".
Погіршується також ставлення поляків до біженців. За даними найновішого дослідження СBOS (Центр дослідження громадської думки), лише 53% поляків підтримують прийняття у Польщі українських біженців. Це найнижчий показник від початку великої війни. У березні 2022-го підтримка українських втікачів від війни поляками становила 94%.
Водночас лише 15% опитаних українців вважають Польщу надійним союзником. 45% респондентів вважають "скоріше надійним", 6% не визначилися з відповіддю, 25% опитаних назвали Польщу "скоріше ненадійним партнером", а 10% українців вважають Польщу "дуже непевним союзником".
Після початку повномасштабної війни понад 73 % українців змінили на краще свою думку про польський народ. Про це свідчили дані опитування агенції Info Sapiens у серпні 2022 року на замовлення польського Центру діалогу імені Юліюша Мєрошевського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Задержались наши обиженные за границей. Начали надоедать.
Думку населення країні про зовнішні відносини формує внутрішня політика.
Більшість поляків ніколи не були в Україні - звідки їм знати що та як?
Лише з засобів політ-інформації.
Та і, це що, вперше поляки рушать відносини з сусідами? Ще нещодавно мали нормальні відносини з Німеччиною, піднімали економіку за їх рахунок, а зараз теж "чомусь" погіршились відносини.
А взагалі, чим швидше всі зрозуміють, що в нас немає друзів, тим краще. Є лише країни, з якими в нас тимчасово співпадають інтереси, та є спільні проекти. Це може бути і на рік, може бути і на 500 років, але все таки це тимчасово і розраховувати завжди потрібно на самих себе, а не чекати допомоги. Але більшість має якісь психологічні комплекси- вони в постійних пошуках братських народів, один уже виявився не братським, тепер інший знайшли....
Падляков про "резали падляков на волінє".
Скажите за себя. К вам сосед с горящего дома забежал переночевать. И третий год сидит. Гость хорош 3 дня. А если тихонечко к хозяйке подойдет и сунет денег на завтраки, вообще золото.
Десь, на рівні уряду, вони інколи будуть намагатися створити ілюзію "братерства", але ПИХА їхня дурнувата згодом буде руйнувати усі ці намагання..
Тож знімайте рожеві окуляри, хто надів, та розглядайте цього сусіда як ситуативного партнера, не більше.