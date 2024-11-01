Большинство поляков считают, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились, - опрос
Большинство поляков считают, что за последний год отношения между Польшей и Украиной ухудшились.
Об этом свидетельствуют данные исследования United Surveys для издания Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным опроса, 43,6% поляков считает, что отношения между странами "скорее ухудшились" и 17,7% респондентов ответили, что они "однозначно ухудшились".
Ответ "скорее улучшились" выбрали 7,8% опрошенных и только 0,1% считают, что польско-украинские отношения "однозначно улучшились". Также 21,9% респондентов считают, что двусторонние отношения "не изменились".
Ухудшается также отношение поляков к беженцам. По данным новейшего исследования СBOS (Центр исследования общественного мнения), лишь 53% поляков поддерживают принятие в Польше украинских беженцев. Это самый низкий показатель с начала большой войны. В марте 2022-го поддержка украинских беглецов от войны поляками составляла 94%.
В то же время только 15% опрошенных украинцев считают Польшу надежным союзником. 45% респондентов считают "скорее надежным", 6% не определились с ответом, 25% опрошенных назвали Польшу "скорее ненадежным партнером", а 10% украинцев считают Польшу "очень неуверенным союзником".
После начала полномасштабной войны более 73 % украинцев изменили к лучшему свое мнение о польском народе. Об этом свидетельствовали данные опроса агентства Info Sapiens в августе 2022 года по заказу польского Центра диалога имени Юлиюша Мерошевского.
Задержались наши обиженные за границей. Начали надоедать.
Думку населення країні про зовнішні відносини формує внутрішня політика.
Більшість поляків ніколи не були в Україні - звідки їм знати що та як?
Лише з засобів політ-інформації.
Та і, це що, вперше поляки рушать відносини з сусідами? Ще нещодавно мали нормальні відносини з Німеччиною, піднімали економіку за їх рахунок, а зараз теж "чомусь" погіршились відносини.
А взагалі, чим швидше всі зрозуміють, що в нас немає друзів, тим краще. Є лише країни, з якими в нас тимчасово співпадають інтереси, та є спільні проекти. Це може бути і на рік, може бути і на 500 років, але все таки це тимчасово і розраховувати завжди потрібно на самих себе, а не чекати допомоги. Але більшість має якісь психологічні комплекси- вони в постійних пошуках братських народів, один уже виявився не братським, тепер інший знайшли....
Падляков про "резали падляков на волінє".
Скажите за себя. К вам сосед с горящего дома забежал переночевать. И третий год сидит. Гость хорош 3 дня. А если тихонечко к хозяйке подойдет и сунет денег на завтраки, вообще золото.
Десь, на рівні уряду, вони інколи будуть намагатися створити ілюзію "братерства", але ПИХА їхня дурнувата згодом буде руйнувати усі ці намагання..
Тож знімайте рожеві окуляри, хто надів, та розглядайте цього сусіда як ситуативного партнера, не більше.