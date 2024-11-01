РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4057 посетителей онлайн
Новости
6 887 26

Большинство поляков считают, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились, - опрос

біженці,польща

Большинство поляков считают, что за последний год отношения между Польшей и Украиной ухудшились.

Об этом свидетельствуют данные исследования United Surveys для издания Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным опроса, 43,6% поляков считает, что отношения между странами "скорее ухудшились" и 17,7% респондентов ответили, что они "однозначно ухудшились".

Ответ "скорее улучшились" выбрали 7,8% опрошенных и только 0,1% считают, что польско-украинские отношения "однозначно улучшились". Также 21,9% респондентов считают, что двусторонние отношения "не изменились".

Ухудшается также отношение поляков к беженцам. По данным новейшего исследования СBOS (Центр исследования общественного мнения), лишь 53% поляков поддерживают принятие в Польше украинских беженцев. Это самый низкий показатель с начала большой войны. В марте 2022-го поддержка украинских беглецов от войны поляками составляла 94%.

Также читайте: Польша не может помогать Украине так, как в начале войны, - Дуда

В то же время только 15% опрошенных украинцев считают Польшу надежным союзником. 45% респондентов считают "скорее надежным", 6% не определились с ответом, 25% опрошенных назвали Польшу "скорее ненадежным партнером", а 10% украинцев считают Польшу "очень неуверенным союзником".

После начала полномасштабной войны более 73 % украинцев изменили к лучшему свое мнение о польском народе. Об этом свидетельствовали данные опроса агентства Info Sapiens в августе 2022 года по заказу польского Центра диалога имени Юлиюша Мерошевского.

Также читайте: Поляков возмущает, что молодые ребята из Украины ездят на дорогих автомобилях и отдыхают в пятизвездочных отелях, - министр обороны Косиняк-Камыш

Автор: 

беженцы (1694) опрос (2927) Польша (8849)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Справедливості ради - в більшості випадків, "заслуга" погіршення відносин на поляках. Звісно без Вови та його кодла не обійшлось, але все таки це не він блокував кордон, паплюжив українську історію і т.п.
Та і, це що, вперше поляки рушать відносини з сусідами? Ще нещодавно мали нормальні відносини з Німеччиною, піднімали економіку за їх рахунок, а зараз теж "чомусь" погіршились відносини.
А взагалі, чим швидше всі зрозуміють, що в нас немає друзів, тим краще. Є лише країни, з якими в нас тимчасово співпадають інтереси, та є спільні проекти. Це може бути і на рік, може бути і на 500 років, але все таки це тимчасово і розраховувати завжди потрібно на самих себе, а не чекати допомоги. Але більшість має якісь психологічні комплекси- вони в постійних пошуках братських народів, один уже виявився не братським, тепер інший знайшли....
показать весь комментарий
01.11.2024 23:36 Ответить
+10
Якщо цім (погіршенням) займаються польська влада разом із опозицією, то можна вважати це їхньою державою політикою. Нема чому дивуватися.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:35 Ответить
+6
Проведіть опитування, скільки українців вважають польських блокувальників українського кордону прокацапленими підорами. А потім складіть 2 + 2.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
25% із критичним мисленням та прекрасно бачили прикордонних "фермерів"... Щодо 73%, так саме ці зебіли вимушені були втікати з домівок, бо презебіл організував шатли до Європи для своїх виверженців.
показать весь комментарий
02.11.2024 10:22 Ответить
Якщо цім (погіршенням) займаються польська влада разом із опозицією, то можна вважати це їхньою державою політикою. Нема чому дивуватися.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:35 Ответить
Досить пожити пів року в Польщі, щоб зрозуміти хто такі падлякі
показать весь комментарий
02.11.2024 00:49 Ответить
Меня с семьей посетите? Комнату уступите. В ванную и туалет очередь образуется. Отак на 3-й год я, поди, тоже обижусь что вы ворчать начали.
Задержались наши обиженные за границей. Начали надоедать.
показать весь комментарий
02.11.2024 07:06 Ответить
Меня с семьей поселите?
показать весь комментарий
02.11.2024 07:07 Ответить
Більша вина нашої влади
показать весь комментарий
02.11.2024 06:46 Ответить
Все вірно.
Думку населення країні про зовнішні відносини формує внутрішня політика.
Більшість поляків ніколи не були в Україні - звідки їм знати що та як?
Лише з засобів політ-інформації.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:30 Ответить
Справедливості ради - в більшості випадків, "заслуга" погіршення відносин на поляках. Звісно без Вови та його кодла не обійшлось, але все таки це не він блокував кордон, паплюжив українську історію і т.п.
Та і, це що, вперше поляки рушать відносини з сусідами? Ще нещодавно мали нормальні відносини з Німеччиною, піднімали економіку за їх рахунок, а зараз теж "чомусь" погіршились відносини.
А взагалі, чим швидше всі зрозуміють, що в нас немає друзів, тим краще. Є лише країни, з якими в нас тимчасово співпадають інтереси, та є спільні проекти. Це може бути і на рік, може бути і на 500 років, але все таки це тимчасово і розраховувати завжди потрібно на самих себе, а не чекати допомоги. Але більшість має якісь психологічні комплекси- вони в постійних пошуках братських народів, один уже виявився не братським, тепер інший знайшли....
показать весь комментарий
01.11.2024 23:36 Ответить
Проведіть опитування, скільки українців вважають польських блокувальників українського кордону прокацапленими підорами. А потім складіть 2 + 2.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:41 Ответить
Я так вважаю, і навіть більше!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 23:49 Ответить
Сельские жители всегда отличались шовинизмом и ксенофобией, но это же не вся Польша.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:57 Ответить
Ага. А Путін не уся Росія.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:59 Ответить
1:1
показать весь комментарий
01.11.2024 23:58 Ответить
Боневтик на висоті.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:53 Ответить
Кацапів накачують ненавистю про "бамбили бамбас"
Падляков про "резали падляков на волінє".
показать весь комментарий
02.11.2024 00:48 Ответить
бамбас ніхно не бомбив - про це відверто признався женя пригожин перед стратою
показать весь комментарий
02.11.2024 11:34 Ответить
Ну..., то най чекають на покращення з москал...й!
показать весь комментарий
02.11.2024 00:55 Ответить
Полагаю им и москали надоедят.
Скажите за себя. К вам сосед с горящего дома забежал переночевать. И третий год сидит. Гость хорош 3 дня. А если тихонечко к хозяйке подойдет и сунет денег на завтраки, вообще золото.
показать весь комментарий
02.11.2024 06:59 Ответить
Ну зєля в нас маладєц, гарно виконує накази *****
показать весь комментарий
02.11.2024 05:50 Ответить
Падляцька пиха, виколискована ними ще з часів дохмельниччини ніколи не дасть їм стати нормальними по відношенню до українців людьми...
Десь, на рівні уряду, вони інколи будуть намагатися створити ілюзію "братерства", але ПИХА їхня дурнувата згодом буде руйнувати усі ці намагання..
Тож знімайте рожеві окуляри, хто надів, та розглядайте цього сусіда як ситуативного партнера, не більше.
показать весь комментарий
02.11.2024 09:55 Ответить
Так навколо нас одні пихаті сусіди живуть,! Одні сябри скромні, але бацька так не думає!
показать весь комментарий
02.11.2024 13:57 Ответить
Вони все зробили щоб ми їх вважали ворогом.Їх нацизм до українців вже зашкалює.Дай їм волю вони б вбивали українців.Я до них ставлюсь як до кацапів.І ті хто виїхав до поляндії для мене є тими,кому всерівно в яку країну їхати.Мабуть вони і в рашку б поїхали.
показать весь комментарий
04.11.2024 00:03 Ответить
 
 