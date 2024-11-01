Большинство поляков считают, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились, - опрос

Большинство поляков считают, что за последний год отношения между Польшей и Украиной ухудшились.

Об этом свидетельствуют данные исследования United Surveys для издания Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным опроса, 43,6% поляков считает, что отношения между странами "скорее ухудшились" и 17,7% респондентов ответили, что они "однозначно ухудшились".

Ответ "скорее улучшились" выбрали 7,8% опрошенных и только 0,1% считают, что польско-украинские отношения "однозначно улучшились". Также 21,9% респондентов считают, что двусторонние отношения "не изменились".

Ухудшается также отношение поляков к беженцам. По данным новейшего исследования СBOS (Центр исследования общественного мнения), лишь 53% поляков поддерживают принятие в Польше украинских беженцев. Это самый низкий показатель с начала большой войны. В марте 2022-го поддержка украинских беглецов от войны поляками составляла 94%.

В то же время только 15% опрошенных украинцев считают Польшу надежным союзником. 45% респондентов считают "скорее надежным", 6% не определились с ответом, 25% опрошенных назвали Польшу "скорее ненадежным партнером", а 10% украинцев считают Польшу "очень неуверенным союзником".

После начала полномасштабной войны более 73 % украинцев изменили к лучшему свое мнение о польском народе. Об этом свидетельствовали данные опроса агентства Info Sapiens в августе 2022 года по заказу польского Центра диалога имени Юлиюша Мерошевского.

