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Шольц: Не изменю позиции по поставкам ракет Taurus в Украину

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проти передачі Україні крилатих ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции относительно поставок крылатых ракет из Германии, - заявил Шольц, комментируя свое негативное отношение к передаче Украине Taurus.

Во время выступления главы правительства депутаты из Свободной демократической партии, которая вышла из коалиции, выкрикивали: "Taurus".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я хотел дать Taurus, а не деньги: уволенный министр финансов Линднер раскритиковал Шольца

Заявление Шольца прозвучало в то время, когда Германия входит в период предвыборной кампании, поскольку на 16 декабря запланировано голосование в Бундестаге за вотум доверия правительству.

Если депутаты не поддержат его, это приведет к досрочным парламентским выборам, которые могут состояться 23 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ.

Также читайте: Бербок заявила о поддержке передачи Taurus Украине: Но у нас нет единства в нашей коалиции

Автор: 

Германия (6949) крылатые ракеты (881) Шольц Олаф (906) Taurus (37)


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Топ комментарии
+9
Прямо вср.ся але не зміню… Шольц а тебе вже не потрібно змінити??
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13.11.2024 16:20
+6
Бачу німці все так же старанно оминають питання - а що сталось з власною армією за часів "найкращого канцлера в історії" Меркель? Бо відповіді будуть неприємно катастрофічними в т.ч. для чинних політиків. Кораблі, або ломучий металобрухт, або нездатні до бойових дій. Авіація масово несправна. ППО майже немає. Танки, БМП, і т.п. здатні лише до війни з Папуа-Новою Гвінеєю, та і то бех гарантії перемоги. А ракети Таурус, з 600шт. зсохли до близько 300 справних, і це єдине хоч щось дальнобійне в їх арсеналі.
І за 3 роки одна лише балаканина.
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13.11.2024 16:21
+4
Шворц, як же ти остогид.
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13.11.2024 16:25
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Ліверна ковбаса
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13.11.2024 16:19 Ответить
Прямо вср.ся але не зміню… Шольц а тебе вже не потрібно змінити??
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13.11.2024 16:20 Ответить
колишній міністр фінансів, якого Шольц саме звільнив, так і не виділив бюджет на модернізацію ракет та створення станції програмування до них - а без цього передати ракети в принципі неможливо
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13.11.2024 16:50 Ответить
Цей хоч чесно і прямо вийшов і заявив. Не то, шо Блінкени "продовжують адаптуватись і обговорювати".
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13.11.2024 16:21 Ответить
Бачу німці все так же старанно оминають питання - а що сталось з власною армією за часів "найкращого канцлера в історії" Меркель? Бо відповіді будуть неприємно катастрофічними в т.ч. для чинних політиків. Кораблі, або ломучий металобрухт, або нездатні до бойових дій. Авіація масово несправна. ППО майже немає. Танки, БМП, і т.п. здатні лише до війни з Папуа-Новою Гвінеєю, та і то бех гарантії перемоги. А ракети Таурус, з 600шт. зсохли до близько 300 справних, і це єдине хоч щось дальнобійне в їх арсеналі.
І за 3 роки одна лише балаканина.
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13.11.2024 16:21 Ответить
Но но, ви на святе, на муті Ангелу не ***********.
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13.11.2024 16:24 Ответить
Там ще невідомо, чи вони взагалі літають. Бо занадто вже штольц рогами впирається. Бабло на розробку списали, та й усе.
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13.11.2024 16:43 Ответить
Це ж ракети повітря-земля! Тому точно літають, в повітрі ще ніяка ракета не зависала. А от чи долітають до цілі........
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13.11.2024 16:45 Ответить
в них проблеми з програмуванням - політне завдання завантажується з допотопних плівочних стримерів і триває 24 години. І на авіабазі Бюхель наявна тільки одна станція для програмування цих ракет…
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13.11.2024 16:55 Ответить
За той час що йде розмова про ракети, це питання давно можна вирішити. От просто таки не повірю, що там щось абсолютно унікальне для програмування. А допотопної комп'ютерної техніки повно, нехай Шольц зайде на ebay і подивиться. Тим більше ці ракети є в Іспанії та Південній Кореї. Невже теж все так застаріло і в одному екземплярі?
Реальні причини інші, можливо ми їх поки навіть і не чули.
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13.11.2024 17:10 Ответить
проблема не в якійсь унікальності, а в тому що під вирішення проблеми мають бути закладені в бюджет гроші - бо компаніїї яка створювала це програмне забезпечення давно вже не існує
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13.11.2024 19:28 Ответить
Шмерц - по-німецьки "біль".
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13.11.2024 16:46 Ответить
скорее бы тебя переизбрали
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13.11.2024 16:23 Ответить
Ну що ж, доведеться німцям змінити Шольца. Сподіваюсь, решту своєї політичної карʼєри він проведе десь в Міністерстві Непотрібних Справ, прибиральником.
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13.11.2024 16:24 Ответить
Все природно, що вам треба від порожнього місця?
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13.11.2024 16:24 Ответить
Шворц, як же ти остогид.
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13.11.2024 16:25 Ответить
Це ми з вами не уявляємо,яка там на шольцера папочка заведена,шо він так боїться,а рано чи пізно хтось да й розповість шо в ній на цю ліверку написано,ви не уявляїте якщо воно йде на таке,даже через вибори,а там якщо програє скаже,ну цеж не я дав добро.Отакі діла малята.
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13.11.2024 16:34 Ответить
Ну і пішов геть разом із твоєю позицією, вже добовкався, навіть у німців терпець урвався.
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13.11.2024 16:40 Ответить
Та добре, не давай ті ракети, але на хєра на весь світ щотижня про це ****...ти?
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13.11.2024 16:44 Ответить
Значить треба міняти шольца
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13.11.2024 16:49 Ответить
Придурок. Таким ми тебе і запам'ятаймо.
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13.11.2024 16:51 Ответить
Ця ліверна ковбаса давно протухла. Треба міняти...
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13.11.2024 17:01 Ответить
Ясно понятно, Германия все еще верит в дружбу с рашей.
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13.11.2024 17:10 Ответить
С рашей то дружить можно, но лишь тогда когда там у власти демократы а не очередная милая ватному сердцу очередная диктатурка тем более сшизившаяся на имперских амбициях напрочь
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13.11.2024 17:15 Ответить
АннаЛєна краща і рішучіша!
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13.11.2024 17:19 Ответить
Шульц хреновый правитель в текущие времена. Когда в воздухе пахнет порохом в дем странах должны приходить к власти жёсткие бескомпромиссные люди а не либеральные мямли
Демократия штука хорошая. Для мирных времен. Во времена предвоенные и военные демократия должна временно выключатся и все правление в стране переходить к военным.
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13.11.2024 17:20 Ответить
Потужно та незламно. Своє майбутнє місце в раді директорів "транс сібірь нєфть" Шольц повністю окупив
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13.11.2024 18:04 Ответить
Це результат ЗЕленої дипломатії,навибирали ЖРІТЬ!
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13.11.2024 18:08 Ответить
Шольц теж добрий дипломат, бо він при цьому не слова не казав ні про Єрмака, ні про Зеленського.
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13.11.2024 20:11 Ответить
 
 