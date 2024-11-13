Шольц: Не изменю позиции по поставкам ракет Taurus в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции относительно поставок крылатых ракет из Германии, - заявил Шольц, комментируя свое негативное отношение к передаче Украине Taurus.

Во время выступления главы правительства депутаты из Свободной демократической партии, которая вышла из коалиции, выкрикивали: "Taurus".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я хотел дать Taurus, а не деньги: уволенный министр финансов Линднер раскритиковал Шольца

Заявление Шольца прозвучало в то время, когда Германия входит в период предвыборной кампании, поскольку на 16 декабря запланировано голосование в Бундестаге за вотум доверия правительству.

Если депутаты не поддержат его, это приведет к досрочным парламентским выборам, которые могут состояться 23 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Это фактически означает развал правящей правительственной коалиции в ФРГ.

Также читайте: Бербок заявила о поддержке передачи Taurus Украине: Но у нас нет единства в нашей коалиции