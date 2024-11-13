Шольц: Не зміню позиції щодо постачання ракет Taurus в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що проти того, щоб України використовувала далекобійні крилаті ракети Taurus для ударів вглиб території Росії.

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Я проти того, щоб зброя, яку ми постачаємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини, - заявив Шольц, коментуючи своє негативне ставлення до передачі Україні Taurus.

Під час виступу очільника уряду депутати з Вільної демократичної партії, яка вийшла з коаліції, вигукували: "Taurus".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я хотів дати Taurus, а не гроші: звільнений міністр фінансів Лінднер розкритикував Шольца

Заява Шольца пролунала в той час, коли Німеччина входить у період передвиборчої кампанії, оскільки на 16 грудня заплановане голосування у Бундестазі за вотум довіри уряду.

Якщо депутати не підтримають його, це призведе до дострокових парламентських виборів, які можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це фактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН.

Також читайте: Бербок заявила про підтримку передачі Taurus Україні: Але у нас немає єдності в нашій коаліції