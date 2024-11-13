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Шольц: Не зміню позиції щодо постачання ракет Taurus в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проти передачі Україні крилатих ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що проти того, щоб України використовувала далекобійні крилаті ракети Taurus для ударів вглиб території Росії. 

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Я проти того, щоб зброя, яку ми постачаємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини, - заявив Шольц, коментуючи своє негативне ставлення до передачі Україні Taurus.

Під час виступу очільника уряду депутати з Вільної демократичної партії, яка вийшла з коаліції, вигукували: "Taurus".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я хотів дати Taurus, а не гроші: звільнений міністр фінансів Лінднер розкритикував Шольца

Заява Шольца пролунала в той час, коли Німеччина входить у період передвиборчої кампанії, оскільки на 16 грудня заплановане голосування у Бундестазі за вотум довіри уряду.

Якщо депутати не підтримають його, це призведе до дострокових парламентських виборів, які можуть відбутись 23 лютого 2025 року. 

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це фактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН.

Також читайте: Бербок заявила про підтримку передачі Taurus Україні: Але у нас немає єдності в нашій коаліції

Автор: 

Німеччина (7330) крилаті ракети (1071) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+9
Прямо вср.ся але не зміню… Шольц а тебе вже не потрібно змінити??
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13.11.2024 16:20
+6
Бачу німці все так же старанно оминають питання - а що сталось з власною армією за часів "найкращого канцлера в історії" Меркель? Бо відповіді будуть неприємно катастрофічними в т.ч. для чинних політиків. Кораблі, або ломучий металобрухт, або нездатні до бойових дій. Авіація масово несправна. ППО майже немає. Танки, БМП, і т.п. здатні лише до війни з Папуа-Новою Гвінеєю, та і то бех гарантії перемоги. А ракети Таурус, з 600шт. зсохли до близько 300 справних, і це єдине хоч щось дальнобійне в їх арсеналі.
І за 3 роки одна лише балаканина.
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13.11.2024 16:21
+4
Шворц, як же ти остогид.
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13.11.2024 16:25
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Ліверна ковбаса
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13.11.2024 16:19 Відповісти
Прямо вср.ся але не зміню… Шольц а тебе вже не потрібно змінити??
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13.11.2024 16:20 Відповісти
колишній міністр фінансів, якого Шольц саме звільнив, так і не виділив бюджет на модернізацію ракет та створення станції програмування до них - а без цього передати ракети в принципі неможливо
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13.11.2024 16:50 Відповісти
Цей хоч чесно і прямо вийшов і заявив. Не то, шо Блінкени "продовжують адаптуватись і обговорювати".
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13.11.2024 16:21 Відповісти
Бачу німці все так же старанно оминають питання - а що сталось з власною армією за часів "найкращого канцлера в історії" Меркель? Бо відповіді будуть неприємно катастрофічними в т.ч. для чинних політиків. Кораблі, або ломучий металобрухт, або нездатні до бойових дій. Авіація масово несправна. ППО майже немає. Танки, БМП, і т.п. здатні лише до війни з Папуа-Новою Гвінеєю, та і то бех гарантії перемоги. А ракети Таурус, з 600шт. зсохли до близько 300 справних, і це єдине хоч щось дальнобійне в їх арсеналі.
І за 3 роки одна лише балаканина.
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13.11.2024 16:21 Відповісти
Но но, ви на святе, на муті Ангелу не ***********.
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13.11.2024 16:24 Відповісти
Там ще невідомо, чи вони взагалі літають. Бо занадто вже штольц рогами впирається. Бабло на розробку списали, та й усе.
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13.11.2024 16:43 Відповісти
Це ж ракети повітря-земля! Тому точно літають, в повітрі ще ніяка ракета не зависала. А от чи долітають до цілі........
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13.11.2024 16:45 Відповісти
в них проблеми з програмуванням - політне завдання завантажується з допотопних плівочних стримерів і триває 24 години. І на авіабазі Бюхель наявна тільки одна станція для програмування цих ракет…
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13.11.2024 16:55 Відповісти
За той час що йде розмова про ракети, це питання давно можна вирішити. От просто таки не повірю, що там щось абсолютно унікальне для програмування. А допотопної комп'ютерної техніки повно, нехай Шольц зайде на ebay і подивиться. Тим більше ці ракети є в Іспанії та Південній Кореї. Невже теж все так застаріло і в одному екземплярі?
Реальні причини інші, можливо ми їх поки навіть і не чули.
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13.11.2024 17:10 Відповісти
проблема не в якійсь унікальності, а в тому що під вирішення проблеми мають бути закладені в бюджет гроші - бо компаніїї яка створювала це програмне забезпечення давно вже не існує
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13.11.2024 19:28 Відповісти
Шмерц - по-німецьки "біль".
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13.11.2024 16:46 Відповісти
скорее бы тебя переизбрали
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13.11.2024 16:23 Відповісти
Ну що ж, доведеться німцям змінити Шольца. Сподіваюсь, решту своєї політичної карʼєри він проведе десь в Міністерстві Непотрібних Справ, прибиральником.
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13.11.2024 16:24 Відповісти
Все природно, що вам треба від порожнього місця?
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13.11.2024 16:24 Відповісти
Шворц, як же ти остогид.
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13.11.2024 16:25 Відповісти
Це ми з вами не уявляємо,яка там на шольцера папочка заведена,шо він так боїться,а рано чи пізно хтось да й розповість шо в ній на цю ліверку написано,ви не уявляїте якщо воно йде на таке,даже через вибори,а там якщо програє скаже,ну цеж не я дав добро.Отакі діла малята.
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13.11.2024 16:34 Відповісти
Ну і пішов геть разом із твоєю позицією, вже добовкався, навіть у німців терпець урвався.
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13.11.2024 16:40 Відповісти
Та добре, не давай ті ракети, але на хєра на весь світ щотижня про це ****...ти?
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13.11.2024 16:44 Відповісти
Значить треба міняти шольца
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13.11.2024 16:49 Відповісти
Придурок. Таким ми тебе і запам'ятаймо.
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13.11.2024 16:51 Відповісти
Ця ліверна ковбаса давно протухла. Треба міняти...
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13.11.2024 17:01 Відповісти
Ясно понятно, Германия все еще верит в дружбу с рашей.
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13.11.2024 17:10 Відповісти
С рашей то дружить можно, но лишь тогда когда там у власти демократы а не очередная милая ватному сердцу очередная диктатурка тем более сшизившаяся на имперских амбициях напрочь
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13.11.2024 17:15 Відповісти
АннаЛєна краща і рішучіша!
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13.11.2024 17:19 Відповісти
Шульц хреновый правитель в текущие времена. Когда в воздухе пахнет порохом в дем странах должны приходить к власти жёсткие бескомпромиссные люди а не либеральные мямли
Демократия штука хорошая. Для мирных времен. Во времена предвоенные и военные демократия должна временно выключатся и все правление в стране переходить к военным.
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13.11.2024 17:20 Відповісти
Потужно та незламно. Своє майбутнє місце в раді директорів "транс сібірь нєфть" Шольц повністю окупив
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13.11.2024 18:04 Відповісти
Це результат ЗЕленої дипломатії,навибирали ЖРІТЬ!
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13.11.2024 18:08 Відповісти
Шольц теж добрий дипломат, бо він при цьому не слова не казав ні про Єрмака, ні про Зеленського.
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13.11.2024 20:11 Відповісти
 
 