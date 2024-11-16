Трамп хочет завершить войну, и он - на стороне поддержки Украины, - Зеленский

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает Украину.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас с ним была очень хорошая встреча в сентябре. Позитивная, понятная, аргументированная с нашей стороны. Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал.... Я его также поздравлял с победой. И также у нас был хороший разговор. Он сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать. И он - на стороне поддержки Украины, ценит нашу стойкость, целостность и смелость", - сказал Зеленский.

Он отметил, что команды Украины и США будут работать над совместной содержательной встречей, и уже после нее можно будет говорить о видении США относительно дальнейшего развития событий и реакцию Украины на это.

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"Я, как президент Украины, буду серьезно относиться к разговору только с президентом США. При всем уважении к любому его окружению", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский также назвал условия для начала переговоров с РФ. Также Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.