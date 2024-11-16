Трамп хочет завершить войну, и он - на стороне поддержки Украины, - Зеленский
Новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает Украину.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"У нас с ним была очень хорошая встреча в сентябре. Позитивная, понятная, аргументированная с нашей стороны. Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал.... Я его также поздравлял с победой. И также у нас был хороший разговор. Он сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать. И он - на стороне поддержки Украины, ценит нашу стойкость, целостность и смелость", - сказал Зеленский.
Он отметил, что команды Украины и США будут работать над совместной содержательной встречей, и уже после нее можно будет говорить о видении США относительно дальнейшего развития событий и реакцию Украины на это.
"Я, как президент Украины, буду серьезно относиться к разговору только с президентом США. При всем уважении к любому его окружению", - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский также назвал условия для начала переговоров с РФ. Также Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саме тому зелені риги завзято готуються до виборів, купляючи лохів грошима та обіцянками?
Єрмак формує ті рішення які приймає Блазень, а потім показово завзято їх виконує.
Я у загальному - "світа грає короля, а король грає світу".
Можна і про Трампа...
Він не є нарцисом та балакучим популістом?
Він не видавав взаємовиключні месиджи?
Трамп не обіцяє "fix everything"?
Трамп не хоче "зламати систему" (бюрократичну)?
Не обіцяє підняти економіку?
В шоубізнесі майже завжди так - актор (шоумен, блазень, або пріма-актор лідер трупи блазнів) грає та розважається, а рутинну роботу (роботу з документами зокрема) перекладає на якогось рішалу (чи групу рішал).
Трамп ,як правило ,приймає рішення сомостійно .
Що саме є порівнянням? Порівнянням чого з чим?
В мене так і написано: "Оточення впливає на думку президента. Він не може знати все та про все, відповідно і рішення приймає на основі інформації яку йому нададуть."
Минуло вже 10 діб, 240 годин після завершення виборів!
Що там з завершенням війни?
У вас обох - хоч план є?
Як-то - чи є в них план? Звісно, що є! Аж по кілька пакунків. У кожного.
А Трамп повинен платити роялті кварталу95 за технологію перемоги.
Я вам нічєво нє должен! (с)
а обробляти його психологічно
Він імпульсивний, то показувати
йому подвиги наших героїв
Йому це близько
Бо ж він теж ходив під смертю.
це президент США ,тієі країни ,від якою в великої
мірі залежить доля України .
Поспішати треба повільно .
Слова почуєте і дії побачите після його інавгурації .
Президент-елект США Д.Трамп, пообещавший положить конец войне между Киевом и Москвой за 24 часа, на самом деле готовит «капитуляцию Украины», которая была бы «невыносимой для украинцев» и «унижением» для европейцев, - заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, он работал с Трампом в конце своей каденции.
То, что Трамп «говорит, он реализует с избытком». В украинском вопросе Дональд Трамп "перестанет помогать" Киеву, "что создаст проблему дисбаланса сил", прогнозирует г-н Олланд.
В рамках мирной конференции он затем отдаст «Путину всю территорию, которую он приобрел» после российского наступления 2014 и 2022 годов», а затем скажет европейцам: «В остальном решать вам - гарантируйте безопасность Украины, если вы считаете это необходимым, и вы должны помочь Украине в ее восстановлении». Короче говоря, «это не мир, который он (Трамп) готовит, это капитуляция Украины», - сказал он.
«Предоставление Путину преимущества силы против международного права было бы серьезным и даже невыносимым для украинцев» и вызвало бы опасения по поводу «других наступательных действий России в ближайшие годы», - предупредил он. По словам Олланда, массированная атака, совершенная в воскресенье против украинской энергетической сети, в результате которой также погибли по меньшей мере восемь человек и около двадцати получили ранения, является частью этого контекста: "это должно истощить и запугать украинцев, заставить их сдаться во время этих «знаменитых переговоров».
Столкнувшись с этой перспективой, Европа, и особенно Франция и Германия, должны оставаться едиными, подчеркнул г-н Олланд, который призвал своего преемника Эммануэля Макрона «проявить сильную инициативу» в отношении нового правительства Германии, которое появится на выборах в феврале. В то время как канцлер Олаф Шольц подал «плохой сигнал», позвонив Путину в пятницу, Парижу и Берлину, утверждает Олланд, с февраля придется говорить в один голос, чтобы «противостоять Трампу» и «ничего не дать России».
У меня вопрос к защитникам Трампа в комментариях - Олланд тоже розовый пони, который зря наговаривает на Трампа?