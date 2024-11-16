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Понимание позиции Трампа у меня будет только после встречи с ним, - Зеленский

Зеленський про позицію Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимание позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа будет только после встречи с ним.

Об этом глава государства заявил в пятницу, 15 ноября, во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не хочу вам врать. И поэтому могу вам честно сказать, что понимание позиции президента Трампа у меня будет после того, как мы подробно обо всем этом поговорим с ним во время встречи, широкой встречи, и это можно будет сделать, и я не уверен, что это можно сделать правильно до того, как он будет в Белом доме",- сказал Зеленский.

Президент добавил, что после инаугурации у Трампа будет полная легитимность, чтобы заниматься геополитикой.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен прямой диалог. Команды политиков начинают практическую подготовку к организации встречи лидеров.

Читайте также: Война завершится быстрее при администрации Трампа. Риторика "Садись и слушай" не работает, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Трамп Дональд (5162)


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Топ комментарии
+6
Вже ж зустрічався...
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15.11.2024 23:23
+4
Ще в очі не дивився
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15.11.2024 23:25
+3
То він зранку в інтерв'ю Суспільному заявляє, що "З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше", а в обід колумбійським студентам каже "розуміння позиції президента Трампа у мене буде після того, як ми детально про все це поговоримо з ним під час зустрічі"
Зранку він заявив, що "між мною та Трампом склалася конструктивна взаємодія - проти нашої позиції я нічого не чув"; а тепер - "я не впевнений, що це він може зробити правильно до того, як він з'явиться в Білому домі".

В нього роздвоєння...
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15.11.2024 23:58
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Допетрав!
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15.11.2024 23:15 Ответить
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир" як пропонують це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держави...? А таких "миротворців" чекає супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
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16.11.2024 10:25 Ответить
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15.11.2024 23:16 Ответить
Вже ж зустрічався...
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15.11.2024 23:23 Ответить
Та він забув мабуть. Думаю, що вживання шкідливих речовин для сп'яніння робить свою справу.
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15.11.2024 23:41 Ответить
Ще в очі не дивився
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15.11.2024 23:25 Ответить
ой як ратицями зацокотів, а що ж ти робило з 2019-го?
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15.11.2024 23:28 Ответить
Тим брехати не хоче,а українцям бреше спочатку.Лектор хренов.
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15.11.2024 23:31 Ответить
Готовий посперечитася - студенти закладів вищої освіти Колумбії, це вельмишановна аудиторія.
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15.11.2024 23:44 Ответить
Не дай боже Зєлєнскій як дешева хвойда почне зараз "суєтітся под клієнтом". Треба почекати доки Трамп вступить на посаду і отримає доступ до секретної інформації спецслужб та міністерств. Трамп зараз просто безробітний. Звідси планувати таку зустріч можна хіба що на середину лютого 2025. Єдине що можна було б порадити Зєлєнскому то це "мовчи язичку - будеш їсти кашку"...
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15.11.2024 23:47 Ответить
То він зранку в інтерв'ю Суспільному заявляє, що "З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше", а в обід колумбійським студентам каже "розуміння позиції президента Трампа у мене буде після того, як ми детально про все це поговоримо з ним під час зустрічі"
Зранку він заявив, що "між мною та Трампом склалася конструктивна взаємодія - проти нашої позиції я нічого не чув"; а тепер - "я не впевнений, що це він може зробити правильно до того, як він з'явиться в Білому домі".

В нього роздвоєння...
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15.11.2024 23:58 Ответить
Trump's position will depend on what is politically expedient. If Russia becomes weak, he will be super aggressive. If instead it stays strong, he will play ball with it. You only want to get into fights that are easy, quick and cheap to win. Otherwise, you must be careful so you can always say it is not really my business.
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16.11.2024 00:11 Ответить
Розуміння? А чим розуміти??? Голова пуста.Янелох брачний. Мама рима видно щось вживалаююю
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16.11.2024 06:55 Ответить
Щоб розуміти, то треба мати чим. А в ішака розумілка, хіба-що для того, щоб носити капелюха.
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16.11.2024 08:28 Ответить
Заглянути в очі?Дурень просто не вміє та не хоче працювати.Все надіється нахрапом взяти Будемо мати нове "Трамп,зустрінься зі мною"!
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16.11.2024 09:05 Ответить
Так-так, ти вже одному дозаглядувався в ****.
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16.11.2024 09:20 Ответить
Та йди вже Боневтіке,геть з України, поки є ще якась можливість спасти те, що ще залишилося розумним і патріотичним дипломатам, військовим і народом.
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16.11.2024 11:05 Ответить
Дурню , головне завдання президента України , зберегти державу , а не " як поверне дишло "
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16.11.2024 12:53 Ответить
 
 