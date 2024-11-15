Розуміння позиції Трампа у мене буде тільки після зустрічі з ним, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміння позиції новообраного президента США Дональда Трампа буде лише після зустрічі з ним.

Про це глава держави заявив у п'ятницю, 15 листопада, під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не хочу вам брехати. І тому можу вам чесно сказати, що розуміння позиції президента Трампа у мене буде після того, як ми детально про все це поговоримо з ним під час зустрічі, широкої зустрічі, і це можна буде зробити, і я не впевнений, що це можна зробити правильно до того, як він буде в Білому домі",- сказав Зеленський.

Президент додав, що після інавгурації у Трампа буде повна легітимність, щоб займатися геополітикою.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що між президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог. Команди політиків розпочинають практичну підготовку до організації зустрічі лідерів.

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