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Новини
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Розуміння позиції Трампа у мене буде тільки після зустрічі з ним, - Зеленський

Зеленський про позицію Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміння позиції новообраного президента США Дональда Трампа буде лише після зустрічі з ним.

Про це глава держави заявив у п'ятницю, 15 листопада, під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не хочу вам брехати. І тому можу вам чесно сказати, що розуміння позиції президента Трампа у мене буде після того, як ми детально про все це поговоримо з ним під час зустрічі, широкої зустрічі, і це можна буде зробити, і я не впевнений, що це можна зробити правильно до того, як він буде в Білому домі",- сказав Зеленський.

Президент додав, що після інавгурації у Трампа буде повна легітимність, щоб займатися геополітикою.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що між президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог. Команди політиків розпочинають практичну підготовку до організації зустрічі лідерів.

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Автор: 

Зеленський (23659) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+6
Вже ж зустрічався...
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15.11.2024 23:23
+4
Ще в очі не дивився
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15.11.2024 23:25
+3
То він зранку в інтерв'ю Суспільному заявляє, що "З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше", а в обід колумбійським студентам каже "розуміння позиції президента Трампа у мене буде після того, як ми детально про все це поговоримо з ним під час зустрічі"
Зранку він заявив, що "між мною та Трампом склалася конструктивна взаємодія - проти нашої позиції я нічого не чув"; а тепер - "я не впевнений, що це він може зробити правильно до того, як він з'явиться в Білому домі".

В нього роздвоєння...
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15.11.2024 23:58
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Допетрав!
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15.11.2024 23:15 Відповісти
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир" як пропонують це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держави...? А таких "миротворців" чекає супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
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16.11.2024 10:25 Відповісти
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15.11.2024 23:16 Відповісти
Вже ж зустрічався...
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15.11.2024 23:23 Відповісти
Та він забув мабуть. Думаю, що вживання шкідливих речовин для сп'яніння робить свою справу.
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15.11.2024 23:41 Відповісти
Ще в очі не дивився
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15.11.2024 23:25 Відповісти
ой як ратицями зацокотів, а що ж ти робило з 2019-го?
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15.11.2024 23:28 Відповісти
Тим брехати не хоче,а українцям бреше спочатку.Лектор хренов.
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15.11.2024 23:31 Відповісти
Готовий посперечитася - студенти закладів вищої освіти Колумбії, це вельмишановна аудиторія.
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15.11.2024 23:44 Відповісти
Не дай боже Зєлєнскій як дешева хвойда почне зараз "суєтітся под клієнтом". Треба почекати доки Трамп вступить на посаду і отримає доступ до секретної інформації спецслужб та міністерств. Трамп зараз просто безробітний. Звідси планувати таку зустріч можна хіба що на середину лютого 2025. Єдине що можна було б порадити Зєлєнскому то це "мовчи язичку - будеш їсти кашку"...
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15.11.2024 23:47 Відповісти
То він зранку в інтерв'ю Суспільному заявляє, що "З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше", а в обід колумбійським студентам каже "розуміння позиції президента Трампа у мене буде після того, як ми детально про все це поговоримо з ним під час зустрічі"
Зранку він заявив, що "між мною та Трампом склалася конструктивна взаємодія - проти нашої позиції я нічого не чув"; а тепер - "я не впевнений, що це він може зробити правильно до того, як він з'явиться в Білому домі".

В нього роздвоєння...
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15.11.2024 23:58 Відповісти
Trump's position will depend on what is politically expedient. If Russia becomes weak, he will be super aggressive. If instead it stays strong, he will play ball with it. You only want to get into fights that are easy, quick and cheap to win. Otherwise, you must be careful so you can always say it is not really my business.
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16.11.2024 00:11 Відповісти
Розуміння? А чим розуміти??? Голова пуста.Янелох брачний. Мама рима видно щось вживалаююю
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16.11.2024 06:55 Відповісти
Щоб розуміти, то треба мати чим. А в ішака розумілка, хіба-що для того, щоб носити капелюха.
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16.11.2024 08:28 Відповісти
Заглянути в очі?Дурень просто не вміє та не хоче працювати.Все надіється нахрапом взяти Будемо мати нове "Трамп,зустрінься зі мною"!
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16.11.2024 09:05 Відповісти
Так-так, ти вже одному дозаглядувався в ****.
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16.11.2024 09:20 Відповісти
Та йди вже Боневтіке,геть з України, поки є ще якась можливість спасти те, що ще залишилося розумним і патріотичним дипломатам, військовим і народом.
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16.11.2024 11:05 Відповісти
Дурню , головне завдання президента України , зберегти державу , а не " як поверне дишло "
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16.11.2024 12:53 Відповісти
 
 