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МИД РФ: Удары Украины ракетами ATACMS будут означать прямое участие США в войне

Захарова відреагувала на дозвіл Україні бити ATACMS по Росії

Использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем комментарии сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что это решение также будет означать якобы "радикальное изменение сути и природы конфликта".

"Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - сказала спикер российского министерства.

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Также Захарова подчеркнула, что пока не известно, опирается ли на официальные источники информация о якобы предоставленном президентом США Джо Байденом Киеву разрешение наносить дальнобойными ракетами ATACMS удары вглубь территории России.

Захарова відреагувала на дозвіл Україні бити ATACMS по Росії
Захарова відреагувала на дозвіл Україні бити ATACMS по Росії

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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Автор: 

МИД РФ (1665) оружие (10198) россия (95372) Захарова Мария (373) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+39
І що ви зробите? Ріденько покакаїте і все.
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18.11.2024 19:51
+34
ваше існування досі в цьому світі є пряма участь США і всього заходу.
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18.11.2024 19:52
+30
Пустопорожні погрози. Суцільний блеф. Простий та примітивний. Якраз для довбой@бів типу наркомана Маска та дегенерата-синка Трампа.
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18.11.2024 19:55
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Тупі пихаті кацапи, бійтесь бажань своїх. Бо якщо США стануть прямими учасниками війни з вашим терористичним анклавом, то існувати вам сутки-двоє залишиться. А Машку-алкашку повісять публічно в прямому єфірі.
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19.11.2024 12:34 Ответить
З приходом до влади США рудого демагога--шелихвіста (за аналогією нашого ЗЕ-причуди ) сподіватися на дозвільний прорив у застосунку далекобійних ракет--марна справа...т.я. обидва керманичі васально зележні від кремлівського чахлика--невмерущого (Оскільки дорвалися до влади за його сприяння...) А поки нам демонструють ці показово--.дозвільні торги. наші хлопці гинуть у НЕрівному (по чисельності ) двобої !!! Все ж ясно. як білий день : дали зброю--вона вже твоя і ти маєш всі права. щоб захишатися нею у повній мірі . а НЕ вишукувати зачіпок. як її найглибше закопати...та догодити кремлівському. карлику...

...( оскільки завдячні
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19.11.2024 13:51 Ответить
И?
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19.11.2024 14:40 Ответить
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