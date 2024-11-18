Использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем комментарии сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что это решение также будет означать якобы "радикальное изменение сути и природы конфликта".

"Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - сказала спикер российского министерства.

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Также Захарова подчеркнула, что пока не известно, опирается ли на официальные источники информация о якобы предоставленном президентом США Джо Байденом Киеву разрешение наносить дальнобойными ракетами ATACMS удары вглубь территории России.





Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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