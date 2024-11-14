МИД РФ грозится прекратить деятельность специалистов МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС

Россия угрожает прекратить деятельность специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Эксперты Секретариата (МАГАТЭ) находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства России и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным", - сообщили в российском МИД.

Так в Москве отреагировали на слова генерального секретаря МАГАТЭ Рафаэля Гросси о перспективах окончания войны. В частности, в интервью немецкому агентству DPA Гросси отметил, что эксперты будут оставаться на ЗАЭС до "возможного замораживания войны".

"Совершенно непонятно, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за пределы его полномочий", - заявили в МИД РФ.

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Напоминаем, Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под российской оккупацией. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки.