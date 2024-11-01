На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды, - МАГАТЭ

На одном из реакторов временно оккупированной Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы.

Также смотрите: Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения в результате российских обстрелов на важных для АЭС подстанциях. ФОТОрепортаж

Апоризской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Международного агентства по атомной энергии.

В МАГАТЭ заявили, что 29 октября получили информацию об утечке воды в системе теплоносителя одного из реакторов Запорожской АЭС. Эксперты оценили ситуацию и начали ремонтные работы. Сейчас продолжается радиографическая проверка сварных швов.

"Агентство продолжит внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности", - сказал генеральный директор Рафаэль Гросси.

В МАГАТЭ также добавили, что этот блок, как и пять других реакторов ЗАЭС, находился в режиме холодной остановки, не производя электроэнергии для сети.