На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды, - МАГАТЭ

Запорізька АЕС

На одном из реакторов временно оккупированной Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы.

Также смотрите: Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения в результате российских обстрелов на важных для АЭС подстанциях. ФОТОрепортаж

Апоризской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Международного агентства по атомной энергии.

В МАГАТЭ заявили, что 29 октября получили информацию об утечке воды в системе теплоносителя одного из реакторов Запорожской АЭС. Эксперты оценили ситуацию и начали ремонтные работы. Сейчас продолжается радиографическая проверка сварных швов.

"Агентство продолжит внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности", - сказал генеральный директор Рафаэль Гросси.

В МАГАТЭ также добавили, что этот блок, как и пять других реакторов ЗАЭС, находился в режиме холодной остановки, не производя электроэнергии для сети.

Автор: 

МАГАТЭ (446) Запорожская АЭС (748)
Генеральний директор Рафаель Гроссі - про-російський від п'ят до голови, і працює він на свого господаря птн-птх, бо отримує від нього гарний кешбек! Вірити в його маячну - безглуздя. Вони нічого конкретного не написали. Що, де, чому сталося це?! Значить приховують не втішні деталі. Запорізька АЕС - режимний радіаційний об'єкт, і є надзвичайно небезпечним. Про це не слід забувати!!!
01.11.2024 07:38 Ответить
вперше в історії цієї планети захоплено терористами (шантажують, ведуть себе відповідно) ядерний обєкт, це кричуща бездіяльність МАГАТЕ, ООН та інших організацій з трьої великих літер.
01.11.2024 08:32 Ответить
Втік, витік, какая разніца
01.11.2024 08:46 Ответить
Когда наши захватили курскую область, рашка сразу перестала давать туда электричество, воду, тепло. По женевской конвенции ответственность за захваченную территорию несет захватчик. Как ведет себя украинская власть? После захвата Крыма эти лушпэны давали туда воду и электроенергию несколько лет. После захвата ЗАЭС эти же лушпэны продолжают подавать туда электроэнергию, и сами ремонтируют разбитые ЛЭП. На кого работают?
01.11.2024 11:46 Ответить
 
 