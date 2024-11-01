УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9980 відвідувачів онлайн
Новини
2 572 4

На одному з реакторів ЗАЕС виявили витік води, - МАГАТЕ

Запорізька АЕС

На одному з реакторів тимчасово окупованої Запорізької АЕС виявили витік води, ведуться ремонтні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МАГАТЕ заявили, що 29 жовтня отримали інформацію про витік води у системі теплоносія одного з реакторів Запорізької АЕС. Експерти оцінили ситуацію та розпочали ремонтні роботи. Наразі триває радіографічна перевірка зварних швів.

"Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки", - сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

У МАГАТЕ також додали, що цей блок, як і п’ять інших реакторів ЗАЕС, перебував у режимі холодної зупинки, не виробляючи електроенергії для мережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Південноукраїнській АЕС цього тижня відключався один із енергоблоків, - МАГАТЕ

Автор: 

МАГАТЕ (774) Запорізька АЕС (1456)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генеральний директор Рафаель Гроссі - про-російський від п'ят до голови, і працює він на свого господаря птн-птх, бо отримує від нього гарний кешбек! Вірити в його маячну - безглуздя. Вони нічого конкретного не написали. Що, де, чому сталося це?! Значить приховують не втішні деталі. Запорізька АЕС - режимний радіаційний об'єкт, і є надзвичайно небезпечним. Про це не слід забувати!!!
показати весь коментар
01.11.2024 07:38 Відповісти
вперше в історії цієї планети захоплено терористами (шантажують, ведуть себе відповідно) ядерний обєкт, це кричуща бездіяльність МАГАТЕ, ООН та інших організацій з трьої великих літер.
показати весь коментар
01.11.2024 08:32 Відповісти
Втік, витік, какая разніца
показати весь коментар
01.11.2024 08:46 Відповісти
Когда наши захватили курскую область, рашка сразу перестала давать туда электричество, воду, тепло. По женевской конвенции ответственность за захваченную территорию несет захватчик. Как ведет себя украинская власть? После захвата Крыма эти лушпэны давали туда воду и электроенергию несколько лет. После захвата ЗАЭС эти же лушпэны продолжают подавать туда электроэнергию, и сами ремонтируют разбитые ЛЭП. На кого работают?
показати весь коментар
01.11.2024 11:46 Відповісти
 
 