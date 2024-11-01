На одному з реакторів ЗАЕС виявили витік води, - МАГАТЕ

На одному з реакторів тимчасово окупованої Запорізької АЕС виявили витік води, ведуться ремонтні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МАГАТЕ заявили, що 29 жовтня отримали інформацію про витік води у системі теплоносія одного з реакторів Запорізької АЕС. Експерти оцінили ситуацію та розпочали ремонтні роботи. Наразі триває радіографічна перевірка зварних швів.

"Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки", - сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

У МАГАТЕ також додали, що цей блок, як і п’ять інших реакторів ЗАЕС, перебував у режимі холодної зупинки, не виробляючи електроенергії для мережі.

