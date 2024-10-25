На Південноукраїнській АЕС цього тижня відключався один із енергоблоків, - МАГАТЕ
На Південноукраїнській АЕС цього вівторка ввечері на чотири години відключався від мережі енергоблок №1.
Про це йдеться у релізі МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.
Причиною відключення став хибний сигнал до систем захисту блоку без спрацювання систем безпеки реактора. Фахівці з'ясовують, що це спричинило.
В агентстві додали, що зараз реактор знову виробляє електроенергію для мережі.
Нагадаємо, що цього тижня Міжнародне агентство з атомної енергії продовжило свої місії на високовольтних підстанціях українських АЕС.
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