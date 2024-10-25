На Южноукраинской АЭС на этой неделе отключался один из энергоблоков, - МАГАТЭ
На Южноукраинской АЭС в этот вторник вечером на четыре часа отключался от сети энергоблок №1.
Об этом говорится в релизе МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.
Причиной отключения стал ложный сигнал к системам защиты блока без срабатывания систем безопасности реактора. Специалисты выясняют, что это вызвало.
В агентстве добавили, что сейчас реактор снова производит электроэнергию для сети.
Напомним, что на этой неделе Международное агентство по атомной энергии продолжило свои миссии на высоковольтных подстанциях украинских АЭС.
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