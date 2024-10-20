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МАГАТЭ на следующей неделе продолжит миссии на подстанциях украинских АЭС

МАГАТЕ з понеділка продовжить місії на підстанціях українських АЕС

С 21 по 27 октября Международное агентство по атомной энергии продолжит свои миссии на высоковольтных подстанциях украинских АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе продолжат миссии на всех ключевых подстанциях, которые являются критическими для выдачи электроэнергии с атомных электростанций",- заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что визиты экспертов МАГАТЭ на ключевые для АЭС подстанции, во время которых они будут оценивать состояние объектов и верифицировать последствия, будут проходить поочередно по графику.

Читайте также: МАГАТЭ будет работать на семи критических подстанциях Украины, - глава "Энергоатома"

Автор: 

АЭС (546) МАГАТЭ (407)


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Топ комментарии
+6
Магате, ООН, Крастный Крест, Эмнести Интернешнл и прочая ку.ня ....
Тупо сидят и пилят бабки, ни на что не способны старые импотенты надувающие щеки ...
мол 7 раз за ночь с молодухой.
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20.10.2024 22:42 Ответить
+5
ху.ня с магате удобно устроилась, ездить туда сюда и ни за что не отвечать, и просто делать заявления что мол нет рыгачов давления. А бабки не малые ложить в карманы
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20.10.2024 22:31 Ответить
+5
Треба на кожній підстанції прикувати представника магате до трансформаторів і нехай собі інспектують.
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20.10.2024 22:37 Ответить
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ху.ня с магате удобно устроилась, ездить туда сюда и ни за что не отвечать, и просто делать заявления что мол нет рыгачов давления. А бабки не малые ложить в карманы
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20.10.2024 22:31 Ответить
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20.10.2024 22:35 Ответить
Треба на кожній підстанції прикувати представника магате до трансформаторів і нехай собі інспектують.
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20.10.2024 22:37 Ответить
Магате, ООН, Крастный Крест, Эмнести Интернешнл и прочая ку.ня ....
Тупо сидят и пилят бабки, ни на что не способны старые импотенты надувающие щеки ...
мол 7 раз за ночь с молодухой.
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20.10.2024 22:42 Ответить
Что, теперь ждать точных ударов по подстанциям ? На 100 % уверен что МАГАТЕ всё сливает путлеру. И инспекцию они проводят не просто так, а с целью выяснить уязвимые, слабые места.
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20.10.2024 22:58 Ответить
Піпець подстанціям.
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21.10.2024 00:34 Ответить
Так, скориш за все
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21.10.2024 03:05 Ответить
Шпіоніать, щоб ми потихому не відновили ядерну зброю, от вся їхня місія.
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21.10.2024 00:08 Ответить
Вони просто не знають , що ядерну зброю українці у гаражах збирають.
А усі гаражі не перевірити
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21.10.2024 03:06 Ответить
Ще одна непотріб. Толку, ноль
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21.10.2024 06:13 Ответить
шпигуни мордору приїдуть на розвідку так буде точніше.
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21.10.2024 07:56 Ответить
 
 