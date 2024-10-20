МАГАТЭ на следующей неделе продолжит миссии на подстанциях украинских АЭС
С 21 по 27 октября Международное агентство по атомной энергии продолжит свои миссии на высоковольтных подстанциях украинских АЭС.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе продолжат миссии на всех ключевых подстанциях, которые являются критическими для выдачи электроэнергии с атомных электростанций",- заявили в ведомстве.
В министерстве добавили, что визиты экспертов МАГАТЭ на ключевые для АЭС подстанции, во время которых они будут оценивать состояние объектов и верифицировать последствия, будут проходить поочередно по графику.
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+5 Андрей Моисеенко #594341
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Тупо сидят и пилят бабки, ни на что не способны старые импотенты надувающие щеки ...
мол 7 раз за ночь с молодухой.
А усі гаражі не перевірити