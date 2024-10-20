МАГАТЭ на следующей неделе продолжит миссии на подстанциях украинских АЭС

С 21 по 27 октября Международное агентство по атомной энергии продолжит свои миссии на высоковольтных подстанциях украинских АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе продолжат миссии на всех ключевых подстанциях, которые являются критическими для выдачи электроэнергии с атомных электростанций",- заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что визиты экспертов МАГАТЭ на ключевые для АЭС подстанции, во время которых они будут оценивать состояние объектов и верифицировать последствия, будут проходить поочередно по графику.

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