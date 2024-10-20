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МАГАТЕ наступного тижня продовжить місії на підстанціях українських АЕС

МАГАТЕ з понеділка продовжить місії на підстанціях українських АЕС

З 21 по 27 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії продовжить свої місії на високовольтних підстанціях українських АЕС. 

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) наступного тижня продовжать місії на всіх ключових підстанціях, які є критичними для видачі електроенергії з атомних електростанцій",- заявили у відомстві.

У міністерстві додали, що візити експертів МАГАТЕ на ключові для АЕС підстанції, під час яких вони будуть оцінювати стан обʼєктів та верифікувати наслідки, відбуватимуться почергово за графіком.

Читайте також: МАГАТЕ працюватиме на семи критичних підстанціях України, – глава "Енергоатому"

Автор: 

АЕС (1157) МАГАТЕ (733)


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Топ коментарі
+6
Магате, ООН, Крастный Крест, Эмнести Интернешнл и прочая ку.ня ....
Тупо сидят и пилят бабки, ни на что не способны старые импотенты надувающие щеки ...
мол 7 раз за ночь с молодухой.
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20.10.2024 22:42 Відповісти
+5
ху.ня с магате удобно устроилась, ездить туда сюда и ни за что не отвечать, и просто делать заявления что мол нет рыгачов давления. А бабки не малые ложить в карманы
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20.10.2024 22:31 Відповісти
+5
Треба на кожній підстанції прикувати представника магате до трансформаторів і нехай собі інспектують.
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20.10.2024 22:37 Відповісти
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ху.ня с магате удобно устроилась, ездить туда сюда и ни за что не отвечать, и просто делать заявления что мол нет рыгачов давления. А бабки не малые ложить в карманы
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20.10.2024 22:31 Відповісти
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20.10.2024 22:35 Відповісти
Треба на кожній підстанції прикувати представника магате до трансформаторів і нехай собі інспектують.
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20.10.2024 22:37 Відповісти
Магате, ООН, Крастный Крест, Эмнести Интернешнл и прочая ку.ня ....
Тупо сидят и пилят бабки, ни на что не способны старые импотенты надувающие щеки ...
мол 7 раз за ночь с молодухой.
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20.10.2024 22:42 Відповісти
Что, теперь ждать точных ударов по подстанциям ? На 100 % уверен что МАГАТЕ всё сливает путлеру. И инспекцию они проводят не просто так, а с целью выяснить уязвимые, слабые места.
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20.10.2024 22:58 Відповісти
Піпець подстанціям.
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21.10.2024 00:34 Відповісти
Так, скориш за все
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21.10.2024 03:05 Відповісти
Шпіоніать, щоб ми потихому не відновили ядерну зброю, от вся їхня місія.
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21.10.2024 00:08 Відповісти
Вони просто не знають , що ядерну зброю українці у гаражах збирають.
А усі гаражі не перевірити
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21.10.2024 03:06 Відповісти
Ще одна непотріб. Толку, ноль
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21.10.2024 06:13 Відповісти
шпигуни мордору приїдуть на розвідку так буде точніше.
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21.10.2024 07:56 Відповісти
 
 