МАГАТЕ наступного тижня продовжить місії на підстанціях українських АЕС
З 21 по 27 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії продовжить свої місії на високовольтних підстанціях українських АЕС.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.
"Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) наступного тижня продовжать місії на всіх ключових підстанціях, які є критичними для видачі електроенергії з атомних електростанцій",- заявили у відомстві.
У міністерстві додали, що візити експертів МАГАТЕ на ключові для АЕС підстанції, під час яких вони будуть оцінювати стан обʼєктів та верифікувати наслідки, відбуватимуться почергово за графіком.
Топ коментарі
+6 Псамметих II
показати весь коментар20.10.2024 22:42 Відповісти Посилання
+5 Псамметих II
показати весь коментар20.10.2024 22:31 Відповісти Посилання
+5 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар20.10.2024 22:37 Відповісти Посилання
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Тупо сидят и пилят бабки, ни на что не способны старые импотенты надувающие щеки ...
мол 7 раз за ночь с молодухой.
А усі гаражі не перевірити