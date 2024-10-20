МАГАТЕ наступного тижня продовжить місії на підстанціях українських АЕС

З 21 по 27 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії продовжить свої місії на високовольтних підстанціях українських АЕС.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) наступного тижня продовжать місії на всіх ключових підстанціях, які є критичними для видачі електроенергії з атомних електростанцій",- заявили у відомстві.

У міністерстві додали, що візити експертів МАГАТЕ на ключові для АЕС підстанції, під час яких вони будуть оцінювати стан обʼєктів та верифікувати наслідки, відбуватимуться почергово за графіком.

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