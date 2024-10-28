РУС
Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения в результате российских обстрелов на важных для АЭС подстанциях. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели (21-27 октября) эксперты Международного агентства по атомной энергии провели оценку состояния важных для безопасного функционирования АЭС Украины объектов энергетической инфраструктуры. В частности, специалисты Агентства задокументировали имеющиеся повреждения, которые оборудование получило в результате российских атак.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ совместно со специалистами "Укрэнерго", "Энергоатома" и Госатомрегулирования посетили электрические подстанции, определенные Министерством энергетики Украины как приоритетные, и рассмотрели последствия повреждения энергетической инфраструктуры, через которую осуществляется выдача мощности атомных электростанций потребителям и обеспечивается питание собственных нужд энергоблоков.

Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

Специалисты МАГАТЭ задокументировали имеющиеся повреждения, которые оборудование получило в результате ракетных и комбинированных атак РФ.

Также проведена оценка результатов уже проведенных восстановительных работ и планы по восстановлению и модернизации подстанций в перспективе.

Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

Кроме этого, представители Агентства пообщались с руководителями и персоналом подстанций, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, представителями дирекции "Энергоатома" и обсудили вопросы дополнительных действий для повышения безопасности АЭС и защищенности электрических подстанций.

Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

"РФ безответственно направляет различные средства поражения на открытые распределительные устройства, трансформаторы, щиты управления, релейные устройства и источники резервного энергопитания подстанций, что увеличивает критичность состояния украинской энергосистемы, создает риски возникновения аварий на АЭС", - заявил председатель Госатомрегулирования Олег Кориков.

+5
Дякую за змістовні фото! Тепер хоч деякі форумчани побачать, що таке трансформатор напругою 110/6 кВ і потужністю 16000 кВА і нехай поміркують, чому ракетні атаки таки впливають на енергопостачання. Даю підказку: такі трансформатори на складах не лежать і виготовляються штучно на замовлення. На Розетці не замовиш
показать весь комментарий
28.10.2024 16:57 Ответить
+2
До деяких не дійде. Скажуть - якісь фото чогось іржавого, то іпсо..
показать весь комментарий
28.10.2024 17:05 Ответить
+2
На фото не трансформатори, а автотрансформатори потужністю мінімум 250 мегавольтампер і з вищім класом напруги 330-500 кіловольт.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:19 Ответить
160000 мав на увазі. Можливо я рєзкость не навів. Але тут це не головне
показать весь комментарий
28.10.2024 17:24 Ответить
Для прикладу трансформатор потужністю 25 мегавольтампер коштує 670 тисяч євро. Автотрансформатори класом напруги 330-500-750 кіловольт і потужністю від 250 мегавольтампер до 1000 мегавольтампер коштують в десятки разів дорожче. Щє не забуваємо що мільйони євро коштує їх монтаж та наладка. Виготовлення займає від пів-року... На АЕС стоять автотрансформатори потужність саме 1000 мегавольтампер, бо блоки АЕС саме від 800 МВт до 1000 МВт в нас експлуатуються.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:15 Ответить
нахера ви їх туди пускаєте, це магате. Яка з них користь. Де гарантія що інформація не потрапляє в оркостан.
Під час війни допускати херзнє кого на стратегічні об'єкти?
показать весь комментарий
28.10.2024 19:57 Ответить
За такою логікою і електромонтер може теоретично "злити" інформацію. Дядьку, всі ці підстанціїї будувалися ще за часів СРСР. Це не "х@р зна хто", а посадові особи і, повірте, їх так чи інакше перевіряють
показать весь комментарий
28.10.2024 20:42 Ответить
угу.
Але за 30 років змінено і надбудовано чимало. Про сумлінність електриків сказати нічого а от іноземців не варто пускати на стратегічні об'єкти під час війни. Журналістів, блогерів, взагалі нікого крім відповідальних осіб.
Отак то синку
показать весь комментарий
28.10.2024 21:14 Ответить
Погоджуюсь із вами.
показать весь комментарий
30.10.2024 07:49 Ответить
МАГАТЕ, яке на 75% складається з московитів, поїхало оглянути, як у нас справи, щоб потім докладно розповісти пу? Як в Україні справи під зиму? Браво, Зелепутін, браво! До тебе, ворога Украини, разом з твоєю фсбешною опою, міністрами і вр- до такого в воюючий країні ніхто не додумався!
показать весь комментарий
30.10.2024 07:48 Ответить
 
 