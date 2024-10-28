Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения в результате российских обстрелов на важных для АЭС подстанциях. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели (21-27 октября) эксперты Международного агентства по атомной энергии провели оценку состояния важных для безопасного функционирования АЭС Украины объектов энергетической инфраструктуры. В частности, специалисты Агентства задокументировали имеющиеся повреждения, которые оборудование получило в результате российских атак.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ совместно со специалистами "Укрэнерго", "Энергоатома" и Госатомрегулирования посетили электрические подстанции, определенные Министерством энергетики Украины как приоритетные, и рассмотрели последствия повреждения энергетической инфраструктуры, через которую осуществляется выдача мощности атомных электростанций потребителям и обеспечивается питание собственных нужд энергоблоков.

Специалисты МАГАТЭ задокументировали имеющиеся повреждения, которые оборудование получило в результате ракетных и комбинированных атак РФ.

Также проведена оценка результатов уже проведенных восстановительных работ и планы по восстановлению и модернизации подстанций в перспективе.

Кроме этого, представители Агентства пообщались с руководителями и персоналом подстанций, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, представителями дирекции "Энергоатома" и обсудили вопросы дополнительных действий для повышения безопасности АЭС и защищенности электрических подстанций.

"РФ безответственно направляет различные средства поражения на открытые распределительные устройства, трансформаторы, щиты управления, релейные устройства и источники резервного энергопитания подстанций, что увеличивает критичность состояния украинской энергосистемы, создает риски возникновения аварий на АЭС", - заявил председатель Госатомрегулирования Олег Кориков.

