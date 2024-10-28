Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях. ФОТОрепортаж

Упродовж минулого тижня (21-27 жовтня) експерти Міжнародного агентства з атомної енергії провели оцінку стану важливих для безпечного функціонування АЕС України об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, фахівці Агентства задокументували наявні пошкодження, які обладнання дістало внаслідок російських атак.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ спільно з фахівцями "Укренерго", "Енергоатому" та Держатомрегулювання відвідали електричні підстанції, визначені Міністерством енергетики Україні як пріоритетні, та розглянули наслідки пошкодження енергетичної інфраструктури, через яку здійснюється видача потужності атомних електростанцій споживачам і забезпечується живлення власних потреб енергоблоків.

Фахівці МАГАТЕ задокументували наявні пошкодження, які обладнання зазнало внаслідок ракетних і комбінованих атак РФ.

Також проведено оцінку результатів вже проведених відновлювальних робіт та плани з відновлення і модернізації підстанцій у перспективі.

Окрім цього, представники Агентства поспілкувалися з керівниками і персоналом підстанцій, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, представниками дирекції "Енергоатома" та обговорити питання додаткових дій для підвищення безпеки АЕС і захищеності електричних підстанцій.

"РФ безвідповідально спрямовує різноманітні засоби ураження на відкриті розподільчі пристрої, трансформатори, щити управління, релейні пристрої та джерела резервного енергоживлення підстанцій, що збільшує критичність стану української енергосистеми, створює ризики виникнення аварій на АЕС", - заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

