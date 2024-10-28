УКР
Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях. ФОТОрепортаж

Упродовж минулого тижня (21-27 жовтня) експерти Міжнародного агентства з атомної енергії провели оцінку стану важливих для безпечного функціонування АЕС України об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, фахівці Агентства задокументували наявні пошкодження, які обладнання дістало внаслідок російських атак.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України

Зазначається, що експерти МАГАТЕ спільно з фахівцями "Укренерго", "Енергоатому" та Держатомрегулювання відвідали електричні підстанції, визначені Міністерством енергетики Україні як пріоритетні, та розглянули наслідки пошкодження енергетичної інфраструктури, через яку здійснюється видача потужності атомних електростанцій споживачам і забезпечується живлення власних потреб енергоблоків.

Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

Фахівці МАГАТЕ задокументували наявні пошкодження, які обладнання зазнало внаслідок ракетних і комбінованих атак РФ.

Також проведено оцінку результатів вже проведених відновлювальних робіт та плани з відновлення і модернізації підстанцій у перспективі.

Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

Окрім цього, представники Агентства поспілкувалися з  керівниками і персоналом підстанцій, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, представниками дирекції "Енергоатома" та обговорити питання додаткових дій для підвищення безпеки АЕС і захищеності електричних підстанцій.

Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження внаслідок російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

"РФ безвідповідально спрямовує різноманітні засоби ураження на відкриті розподільчі пристрої, трансформатори, щити управління, релейні пристрої та джерела резервного енергоживлення підстанцій, що збільшує критичність стану української енергосистеми, створює ризики виникнення аварій на АЕС", - заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

МАГАТЕ наступного тижня продовжить місії на підстанціях українських АЕС

АЕС МАГАТЕ енергетика
+5
28.10.2024 16:57
+2
28.10.2024 17:05
+2
28.10.2024 17:19
Дякую за змістовні фото! Тепер хоч деякі форумчани побачать, що таке трансформатор напругою 110/6 кВ і потужністю 16000 кВА і нехай поміркують, чому ракетні атаки таки впливають на енергопостачання. Даю підказку: такі трансформатори на складах не лежать і виготовляються штучно на замовлення. На Розетці не замовиш
28.10.2024 16:57
До деяких не дійде. Скажуть - якісь фото чогось іржавого, то іпсо..
28.10.2024 17:05
На фото не трансформатори, а автотрансформатори потужністю мінімум 250 мегавольтампер і з вищім класом напруги 330-500 кіловольт.
28.10.2024 17:19
160000 мав на увазі. Можливо я рєзкость не навів. Але тут це не головне
28.10.2024 17:24
Для прикладу трансформатор потужністю 25 мегавольтампер коштує 670 тисяч євро. Автотрансформатори класом напруги 330-500-750 кіловольт і потужністю від 250 мегавольтампер до 1000 мегавольтампер коштують в десятки разів дорожче. Щє не забуваємо що мільйони євро коштує їх монтаж та наладка. Виготовлення займає від пів-року... На АЕС стоять автотрансформатори потужність саме 1000 мегавольтампер, бо блоки АЕС саме від 800 МВт до 1000 МВт в нас експлуатуються.
28.10.2024 18:15
нахера ви їх туди пускаєте, це магате. Яка з них користь. Де гарантія що інформація не потрапляє в оркостан.
Під час війни допускати херзнє кого на стратегічні об'єкти?
28.10.2024 19:57
За такою логікою і електромонтер може теоретично "злити" інформацію. Дядьку, всі ці підстанціїї будувалися ще за часів СРСР. Це не "х@р зна хто", а посадові особи і, повірте, їх так чи інакше перевіряють
28.10.2024 20:42
угу.
Але за 30 років змінено і надбудовано чимало. Про сумлінність електриків сказати нічого а от іноземців не варто пускати на стратегічні об'єкти під час війни. Журналістів, блогерів, взагалі нікого крім відповідальних осіб.
Отак то синку
28.10.2024 21:14
Погоджуюсь із вами.
30.10.2024 07:49
МАГАТЕ, яке на 75% складається з московитів, поїхало оглянути, як у нас справи, щоб потім докладно розповісти пу? Як в Україні справи під зиму? Браво, Зелепутін, браво! До тебе, ворога Украини, разом з твоєю фсбешною опою, міністрами і вр- до такого в воюючий країні ніхто не додумався!
30.10.2024 07:48
 
 