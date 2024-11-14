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МЗС РФ погрожує припинити діяльність фахівців МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС

заес,аес,запорізька

Росія погрожує припинити діяльність фахівців МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Про це заявило Міністерство закордонних справ РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Експерти Секретаріату (МАГАТЕ) перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора виключно за згодою уряду Росії та лише доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", — повідомили в російському МЗС.

Так у Москві відреагували на слова генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі щодо перспектив закінчення війни. Зокрема, в інтерв'ю німецькій агенції DPA Ґроссі зазначив, що експерти залишатимуться на ЗАЕС до "можливого заморожування війни".

"Абсолютно незрозуміло, на якій підставі керівництво МАГАТЕ береться судити про перспективи горезвісного "заморожування", що явно виходить за межі його повноважень", — заявили в МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одному з реакторів ЗАЕС виявили витік води, - МАГАТЕ

Нагадуємо, Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки.

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МАГАТЕ (709) МЗС рф (959) Запорізька АЕС (1403)


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" Какая разніца " що вони там є або їх там немає....
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14.11.2024 21:17 Відповісти
куйло і гросі розігрують "квартальне шоу"
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14.11.2024 21:21 Відповісти
А хто у них продюсер?
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14.11.2024 21:26 Відповісти
"гебня" - там продюсерів, докуя...
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14.11.2024 21:29 Відповісти
А як прокоментували вуса піськова новину про відключення інтернету з 1 грудня?))
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14.11.2024 21:54 Відповісти
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14.11.2024 22:29 Відповісти
Толку-то с того МАГАТЭ...
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14.11.2024 22:38 Відповісти
 
 