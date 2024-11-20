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Новини Війна
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США дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, - The Times

США дозволили бити по РФ ракетами Storm Shadow

США дали добро Україні на удари по території Росії ракетами Storm Shadow, проте Велика Британія офіційно це поки не підтвердила.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер уникав коментарів щодо дозволу на удари по РФ ракетами Storm Shadow. також він сказав, що не не збирається вдаватися в "оперативні подробиці".

Джерела в МЗС Великої Британії заявили, що "поворотним моментом" стало залучення солдатів КНДР до війни проти України. Розцінили це як "серйозну ескалацію".

Також читайте: Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін, - The Washington Post

Джерела The Times із Даунінг-стріт сказали, що є "дуже вагомі оперативні причини", чому уряд повинен бути обережними у висловлюваннях, щоб "не дати Путіну стратегічну перевагу на полі бою".

Згодом Стармер почав відмовлятися від обережних коментарів, натякаючи, що лише питання часу, коли ракети Storm Shadow зможуть використовуватися в Україні.

Також високопоставлені джерела в уряді заявили, що риторика Стармера була навмисною, і натякнули, що попередні заперечення проти використання Storm Shadows американцями вже знято.

Читайте: Стармер - Путіну: "Припиняй війну, забирайся геть з України"

Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Також читайте: Зеленський про Трампа: Я розумію тільки прямі контакти, наші команди "налагодять процеси"

Автор: 

крилаті ракети (1071) росія (64969) США (22590) Стармер Кір (184) Storm Shadow (19)


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Топ коментарі
+14
Зрозуміло ясно , що потрібно глушити москальню безперестанку
всім , що є під руками не задумуючись , інакше вони знищуватимуть
Украіну😡
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20.11.2024 13:36
+12
Тобто без анонсів ніяк не можна? Як пухлик там мовчки тисячі тон передає і не ******* ні про самі поставки ні про обмеження.
"Настамнєт" вам у поміч.
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20.11.2024 13:36
+7
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20.11.2024 13:46
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Тобто без анонсів ніяк не можна? Як пухлик там мовчки тисячі тон передає і не ******* ні про самі поставки ні про обмеження.
"Настамнєт" вам у поміч.
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20.11.2024 13:36 Відповісти
ми маємо 30 АТАКАМСів. зараз яяяяяк вдаримо!
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20.11.2024 13:59 Відповісти
Анонси мають політичну природу. Бонуси фармити якщо вже говорити термінами гравців ДнД.
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20.11.2024 14:08 Відповісти
Откуда ж тогда вам известно про то, сколько пухлик передал
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20.11.2024 17:34 Відповісти
Зрозуміло ясно , що потрібно глушити москальню безперестанку
всім , що є під руками не задумуючись , інакше вони знищуватимуть
Украіну😡
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20.11.2024 13:36 Відповісти
Байден наївся пігулок"озвірину"?
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20.11.2024 13:44 Відповісти
Байден не наївся "озвіріну", просто він нормальний президент і людина, що крім громадян США захищає і громадян України. А коли взже чогось наїсться Боневтік, щоб вдарити по кацапах українськими ракетами? Чи крім відосів і марафонів брехуни нічого робити не вміють?
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20.11.2024 14:25 Відповісти
Друже,я не проти Джо Байдена,я проти нарколиги криворагульської..
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20.11.2024 15:11 Відповісти
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20.11.2024 13:46 Відповісти
Шольц? Ти казав, що даш згоду після США.
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20.11.2024 13:53 Відповісти
Він швидше дасть ніж дасть ракети.
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21.11.2024 07:18 Відповісти
Якась хєрня, малята!
Якщо в моєму авто лежать труси сусідки, то я не маю права на машині їздити без її дозволу? Так виходить?
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20.11.2024 13:54 Відповісти
Роби свою зброю без іноземних компонентів і стріляй куди хочеш.
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20.11.2024 14:07 Відповісти
а що заважає спитати дозвіл у чоловіка твоєї сусідки??
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20.11.2024 14:18 Відповісти
Ты не прав, тут все сложнее. Суть не в "железных" компонентах.
Дело в том, что во французских и британских ракетах используется программное обеспечение огибания рельефов местности, разработанное в США.
Без этой программы ракеты будут лететь на цель просто прямо и их ПВО легко будут сбивать.
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20.11.2024 14:36 Відповісти
Ездить на машине можешь , а вот носить трусики соседки не можешь…
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20.11.2024 16:49 Відповісти
Труси сусідки в автівці це річ, яку Вам здали на зберігання. Зберігати можете а от без її дозволу одягати їх зась.в тому числі і Вашій дружині)
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20.11.2024 19:15 Відповісти
Невже промисловість Заходу не може налагодити масове виробництво такої життєвоважливливо необхідної зброї?
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20.11.2024 13:56 Відповісти
не хочуть. сподіваються "якось так" перекантуватися
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20.11.2024 14:00 Відповісти
Тактичні ракети існують для ударів по тактичним цілям і цих цілей насправді не так багато. Це лише кацапи додумалися тактичним ракетами робити майже коврові бомбардування.
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20.11.2024 14:05 Відповісти
Коли буде лежати весь Кримський міст???
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20.11.2024 13:57 Відповісти
Цього не було в Оманських домовленностях.
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20.11.2024 23:10 Відповісти
Дозволили...з обмеженною кількістю і дальністю.
Таке враження ,що МИ розвязали війну
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20.11.2024 14:02 Відповісти
Ти вкурсі це існують міжнародні стандарти дальності ракет які можна експортувати в інші країни?
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20.11.2024 14:03 Відповісти
О, Байдена понесло. Таке враження що це все було заплановано відразу як його вмовили зняти свою кандидатуру. Вирішив підісрати респам.
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20.11.2024 14:02 Відповісти
Одне питання Storm Shadow чи експортним варіантом Scalp. Бо там різниця в дальності польоту в 2 рази..
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20.11.2024 14:03 Відповісти
Ще нам дуже треба Томагавки і THAAD як зброя стримування. Після підписання угоди Трампом усі поставки нових видів зброї будуть розглядатися москами, як ескалація. Тому треба по максимуму отримати зараз від цієї адміністрації, бо нова може вже нічого не дати.
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20.11.2024 14:08 Відповісти
Шось якось не працюють ******* танці з ядерною доктриною. Кацапи, влупіть по Варонєжу!
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20.11.2024 14:12 Відповісти
оперативно, і три роки не пройшло...
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20.11.2024 14:14 Відповісти
Ну хоч так...
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20.11.2024 14:46 Відповісти
США, дайте врешті дозвіл Боневтіку на удар по кацапії українськими ракетами "Нептун"!!!
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20.11.2024 14:26 Відповісти
По Криму!
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20.11.2024 23:12 Відповісти
Причому тут США. Що за цирк.
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20.11.2024 14:33 Відповісти
Сначала изучи суть вопроса и у тебя сразу отпадет желание вспоминать цирк.
А пока с таким заявлением ты клоун на арене
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20.11.2024 14:40 Відповісти
Ну шо, бриты, будим ху*рить москальню или дальше глазки строить
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20.11.2024 14:54 Відповісти
Макроша на подходе?
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20.11.2024 14:55 Відповісти
 
 