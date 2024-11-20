США дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, - The Times

США дали добро Україні на удари по території Росії ракетами Storm Shadow, проте Велика Британія офіційно це поки не підтвердила.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер уникав коментарів щодо дозволу на удари по РФ ракетами Storm Shadow. також він сказав, що не не збирається вдаватися в "оперативні подробиці".

Джерела в МЗС Великої Британії заявили, що "поворотним моментом" стало залучення солдатів КНДР до війни проти України. Розцінили це як "серйозну ескалацію".

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Джерела The Times із Даунінг-стріт сказали, що є "дуже вагомі оперативні причини", чому уряд повинен бути обережними у висловлюваннях, щоб "не дати Путіну стратегічну перевагу на полі бою".

Згодом Стармер почав відмовлятися від обережних коментарів, натякаючи, що лише питання часу, коли ракети Storm Shadow зможуть використовуватися в Україні.

Також високопоставлені джерела в уряді заявили, що риторика Стармера була навмисною, і натякнули, що попередні заперечення проти використання Storm Shadows американцями вже знято.

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Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

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