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Новости Война
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Нужно принудить Путина к миру, а не просить его об этом, - Сибига

Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к мирным шагам. Его следует не просить, а принудить к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом в среду в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает свои жестокие атаки на энергетическую систему Украины, и последняя такая атака была одной из крупнейших. Российские ракеты даже были нацелены на объекты нашей ядерной системы. Это важно подчеркнуть, поскольку это создало реальный риск ядерного инцидента. В таких случаях расстояние ничего не значит, это действительно создает угрозу ядерного инцидента, когда целью становятся объекты нашей ядерной энергетической системы", - заявил он.

По словам Сибиги, этот последний массированный воздушный удар России был "настоящим ответом Путина всем, кто недавно его посещал и звонил ему".

Путин ясно дал понять, что хочет войны, и продолжает говорить на языке ультиматумов. Мы должны заставить его к миру, а не просить его об этом", - подчеркнул украинский министр.

Он отметил, что Россия сознательно идет на эскалацию, привлекая северокорейские войска, но также используя энергетику как оружие, в том числе и за пределами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы Путина - это лишь риторика, - глава МИД Франции Барро

"Австрия почувствовала это непосредственно несколько дней назад (после прекращения Газпромом поставок газа австрийской ОМѴ, - ред.), но наша общая задача - противостоять давлению и шантажу. То же касается российского ядерного шантажа, изменений в ядерной доктрине и последних угроз, которые следует рассматривать как шантаж. Россия неоднократно использовала эту тактику, чтобы напугать Украину, Европу и мир. Мы должны оставаться устойчивыми и не поддаваться страху", - заявил Сибига.

На этом фоне украинский министр поблагодарил Австрию за поддержку международного права и Формулы мира президента Зеленского, а также гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Он выразил надежду, что следующее федеральное правительство Австрии "продолжит конструктивный диалог на благо наших народов".

"Спасибо министру и всем австрийцам за доказательство того, что нейтралитет не означает равнодушия", - добавил в завершение своего выступления глава украинского МИД.

Автор: 

путин владимир (31244) Сибига Андрей (394)


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Топ комментарии
+3
прошу дуже, разом з зеленським йдіть, примушуйте! Вам ніхто заважати не буде.
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20.11.2024 14:29
+3
"Треба змусити пуйла...". А скільки років Боневтік тягнув всіх українців подивитися в очі пуйла і побачити там мир? А скільки Боневтік запевняв світ, а точніше дурив, що в очах пуйла мир? Так заставляйте його тепер до миру, тільки якого миру? Бо слугориги обіцяли відвоювати наші землі до кордонів 1991 року і нарід повірив, а сьогодні вже потихеньку звинувачують США, що ми можемо програти, якщо вони нам мало дадуть зброї?
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20.11.2024 14:31
+3
Читаю "Сибіга" - розумію "дЄрмак"
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20.11.2024 14:43
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Немає достатньо зброі
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20.11.2024 14:26 Ответить
прошу дуже, разом з зеленським йдіть, примушуйте! Вам ніхто заважати не буде.
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20.11.2024 14:29 Ответить
"Треба змусити пуйла...". А скільки років Боневтік тягнув всіх українців подивитися в очі пуйла і побачити там мир? А скільки Боневтік запевняв світ, а точніше дурив, що в очах пуйла мир? Так заставляйте його тепер до миру, тільки якого миру? Бо слугориги обіцяли відвоювати наші землі до кордонів 1991 року і нарід повірив, а сьогодні вже потихеньку звинувачують США, що ми можемо програти, якщо вони нам мало дадуть зброї?
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20.11.2024 14:31 Ответить
Треба змусити Путіна до миру, а не просити його про це, - Сибіга

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20.11.2024 14:38 Ответить
Тільки військові, економічні, соціальні та політичні втрати змусять ********* відповзти за порєбрік. Як там у них "масква слєзам нє вєріт, масква кровушікі жаждєт". Так що доки ми їх кровю не вмиємо не відповзуть...
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20.11.2024 14:39 Ответить
Читаю "Сибіга" - розумію "дЄрмак"
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20.11.2024 14:43 Ответить
"Дозмушувалися" вже до того, що путлер збирає самміти БРІКС у себе в Казані. Гарна така "міжнародна ізоляція", нічого не скажеш.
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20.11.2024 14:47 Ответить
Ще й гнусак Генсек ООН до нього на цирлах приповз 🤮
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20.11.2024 15:16 Ответить
папєрєднік сибіги, пропонував загупати лопатами глінорилого.
що конкретно, пропонує черговий єрмаківський куколд на прив'язі?
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20.11.2024 14:53 Ответить
А як могло хутіна змусити до миру розмінування Чонгару?
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20.11.2024 14:55 Ответить
а також:
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
-Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не мав жодного.
-Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не оборону. Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки...
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20.11.2024 15:18 Ответить
Только возврат ядерки Украине, охладит плешивого террориста.
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20.11.2024 14:59 Ответить
На це потрібно десятиліття (якщо не більше), дох.. коштів, дозвіл Заходу. І нічого з цього Україна не має
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20.11.2024 15:41 Ответить
А стамбульські протоколи хто друкував ?
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20.11.2024 17:27 Ответить
 
 