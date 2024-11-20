Нужно принудить Путина к миру, а не просить его об этом, - Сибига

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к мирным шагам. Его следует не просить, а принудить к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом в среду в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает свои жестокие атаки на энергетическую систему Украины, и последняя такая атака была одной из крупнейших. Российские ракеты даже были нацелены на объекты нашей ядерной системы. Это важно подчеркнуть, поскольку это создало реальный риск ядерного инцидента. В таких случаях расстояние ничего не значит, это действительно создает угрозу ядерного инцидента, когда целью становятся объекты нашей ядерной энергетической системы", - заявил он.

По словам Сибиги, этот последний массированный воздушный удар России был "настоящим ответом Путина всем, кто недавно его посещал и звонил ему".

Путин ясно дал понять, что хочет войны, и продолжает говорить на языке ультиматумов. Мы должны заставить его к миру, а не просить его об этом", - подчеркнул украинский министр.

Он отметил, что Россия сознательно идет на эскалацию, привлекая северокорейские войска, но также используя энергетику как оружие, в том числе и за пределами Украины.

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"Австрия почувствовала это непосредственно несколько дней назад (после прекращения Газпромом поставок газа австрийской ОМѴ, - ред.), но наша общая задача - противостоять давлению и шантажу. То же касается российского ядерного шантажа, изменений в ядерной доктрине и последних угроз, которые следует рассматривать как шантаж. Россия неоднократно использовала эту тактику, чтобы напугать Украину, Европу и мир. Мы должны оставаться устойчивыми и не поддаваться страху", - заявил Сибига.

На этом фоне украинский министр поблагодарил Австрию за поддержку международного права и Формулы мира президента Зеленского, а также гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Он выразил надежду, что следующее федеральное правительство Австрии "продолжит конструктивный диалог на благо наших народов".

"Спасибо министру и всем австрийцам за доказательство того, что нейтралитет не означает равнодушия", - добавил в завершение своего выступления глава украинского МИД.