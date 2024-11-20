Треба змусити Путіна до миру, а не просити його про це, - Сибіга

Російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до мирних кроків. Його слід не просити, а змушувати до миру.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом у середу у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує свої жорстокі атаки на енергетичну систему України, і остання така атака була однією з найбільших. Російські ракети навіть були націлені на об'єкти нашої ядерної системи. Це важливо наголосити, оскільки це створило реальний ризик ядерного інциденту. У таких випадках відстань нічого не значить, це дійсно створює загрозу ядерного інциденту, коли ціллю стають об'єкти нашої ядерної енергетичної системи", - заявив він.

За словами Сибіги, цей останній масований повітряний удар Росії був "справжньою відповіддю Путіна всім, хто нещодавно його відвідував та дзвонив йому".

Путін ясно дав зрозуміти, що хоче війни, і продовжує говорити мовою ультиматумів. Ми маємо змусити його до миру, а не просити його про це", - наголосив український міністр.

Він зазначив, що Росія свідомо йде на ескалацію, залучаючи північнокорейські війська, але й також використовуючи енергетику як зброю, зокрема й за межами України.

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"Австрія відчула це безпосередньо кілька днів тому (після припинення Газпромом поставок газу австрійській ОMV - ред.), але наше спільне завдання - протистояти тиску та шантажу. Те саме стосується російського ядерного шантажу, змін у ядерній доктрині та останніх погроз, які слід розглядати як шантаж. Росія неодноразово використовувала цю тактику, щоб налякати Україну, Європу та світ. Ми маємо залишатися стійкими та не піддаватися страху", - заявив Сибіга.

На цьому тлі український міністр подякував Австрії за підтримку міжнародного права та Формули миру президента Зеленського, а також гуманітарну й фінансову допомогу Україні.

Він висловив сподівання, що наступний федеральний уряд Австрії "продовжить конструктивний діалог на благо наших народів".

"Дякую міністру та всім австрійцям за доказ того, що нейтралітет не означає байдужості", - додав на завершення свого виступу очільник українського МЗС.