Треба змусити Путіна до миру, а не просити його про це, - Сибіга
Російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до мирних кроків. Його слід не просити, а змушувати до миру.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом у середу у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія продовжує свої жорстокі атаки на енергетичну систему України, і остання така атака була однією з найбільших. Російські ракети навіть були націлені на об'єкти нашої ядерної системи. Це важливо наголосити, оскільки це створило реальний ризик ядерного інциденту. У таких випадках відстань нічого не значить, це дійсно створює загрозу ядерного інциденту, коли ціллю стають об'єкти нашої ядерної енергетичної системи", - заявив він.
За словами Сибіги, цей останній масований повітряний удар Росії був "справжньою відповіддю Путіна всім, хто нещодавно його відвідував та дзвонив йому".
Путін ясно дав зрозуміти, що хоче війни, і продовжує говорити мовою ультиматумів. Ми маємо змусити його до миру, а не просити його про це", - наголосив український міністр.
Він зазначив, що Росія свідомо йде на ескалацію, залучаючи північнокорейські війська, але й також використовуючи енергетику як зброю, зокрема й за межами України.
"Австрія відчула це безпосередньо кілька днів тому (після припинення Газпромом поставок газу австрійській ОMV - ред.), але наше спільне завдання - протистояти тиску та шантажу. Те саме стосується російського ядерного шантажу, змін у ядерній доктрині та останніх погроз, які слід розглядати як шантаж. Росія неодноразово використовувала цю тактику, щоб налякати Україну, Європу та світ. Ми маємо залишатися стійкими та не піддаватися страху", - заявив Сибіга.
На цьому тлі український міністр подякував Австрії за підтримку міжнародного права та Формули миру президента Зеленського, а також гуманітарну й фінансову допомогу Україні.
Він висловив сподівання, що наступний федеральний уряд Австрії "продовжить конструктивний діалог на благо наших народів".
"Дякую міністру та всім австрійцям за доказ того, що нейтралітет не означає байдужості", - додав на завершення свого виступу очільник українського МЗС.
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гнусакГенсек ООН до нього на цирлах приповз 🤮
що конкретно, пропонує черговий єрмаківський куколд на прив'язі?
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
-Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не мав жодного.
-Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не оборону. Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки...