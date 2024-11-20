Ядерні погрози Путіна - це лише риторика, - глава МЗС Франції Барро

Ядерні погрози - це риторика, яку російський диктатор Володимир Путін використовує вже 2,5 роки.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNEWS.

Це не є новим для європейців, зазначив він.

"Це не є сюрпризом для нас, оскільки вже тиждень тому він анонсував оновлення цієї доктрини. Як сказав президент республіки, потрібно щоб Росія повернулась до своєї відповідальності перед світом, як ядерна країна. Як країна – постійний член Ради Безпеки ООН", - пояснив глава МЗС Франції.

Також він відповів, чи підтримує Франція удари далекобійними ракетами по території РФ.

"Це самозахист. Принцип самооборони закріплений у міжнародному праві", - сказав Барро.

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Ядерна доктрина РФ

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак.

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