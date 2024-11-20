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Новини Війна
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Ядерні погрози Путіна - це лише риторика, - глава МЗС Франції Барро

МЗС Франції прокоментувало зміну ядерної доктрини РФ

Ядерні погрози - це риторика, яку російський диктатор Володимир Путін використовує вже 2,5 роки.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNEWS.

Це не є новим для європейців, зазначив він.

"Це не є сюрпризом для нас, оскільки вже тиждень тому він анонсував оновлення цієї доктрини. Як сказав президент республіки, потрібно щоб Росія повернулась до своєї відповідальності перед світом, як ядерна країна. Як країна – постійний член Ради Безпеки ООН", - пояснив глава МЗС Франції.

Також він відповів, чи підтримує Франція удари далекобійними ракетами по території РФ.

"Це самозахист. Принцип самооборони закріплений у міжнародному праві", - сказав Барро.

Також читайте: НАТО повинно розглянути зміну ядерної доктрини Росії, - Ердоган

Ядерна доктрина РФ

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак.

Читайте: Зеленський прокоментував оновлену ядерну доктрину РФ: Світ має покласти на стіл тверду відповідь

Автор: 

путін володимир (23766) Франція (3049) ядерна зброя (1148)


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Топ коментарі
+7
Риторика, але ж ви її вже три роки до усрачки боїтеся.
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20.11.2024 12:26
+6
То чого ви так сцитесь тієї риторики?
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20.11.2024 12:26
+5
Якби ж "захід" діяв так, як говорить!
Насправді усі західні політики до холодного поту трусяться при думці, що треба буде воювати із рашистами. А таки буде треба.
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20.11.2024 12:25
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20.11.2024 12:25 Відповісти
Якби ж "захід" діяв так, як говорить!
Насправді усі західні політики до холодного поту трусяться при думці, що треба буде воювати із рашистами. А таки буде треба.
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20.11.2024 12:25 Відповісти
То чого ви так сцитесь тієї риторики?
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20.11.2024 12:26 Відповісти
Риторика, але ж ви її вже три роки до усрачки боїтеся.
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20.11.2024 12:26 Відповісти
А кацапам більше вже нічим погрожувати! Іскандери вже не катять!
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20.11.2024 12:27 Відповісти
Є. Наприклад, цим:

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20.11.2024 12:42 Відповісти
Всрався, чи шо?
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20.11.2024 12:53 Відповісти
Ну так гумовий муляж виглядає як справжній ...
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20.11.2024 19:50 Відповісти
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20.11.2024 19:46 Відповісти
Плесецьк, шахта Сармата після спроби запуска ...
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20.11.2024 19:47 Відповісти
так чому ви боїтеся цього недомірка з імпотентною ядеркою, дайте зброю в достатній кількості і його свої задушать десь в туалеті.
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20.11.2024 12:30 Відповісти
Та немає у них ніякої зброї. Тільки для парадів "короля-дитини", як називають Макрона.
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20.11.2024 12:52 Відповісти
Може статися, що ви цю,, риторику" на власні очі у себе побачите!
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20.11.2024 12:53 Відповісти
Ви дограєтесь потвори, що він перед смертю дійсно дасть наказ гахнути ядерною бомбою. Якби ви sуки не проковтнули Крим в 2014, то все могло б інакше скластись для українців. Анексія проходила відкрито, то що заважало направити миротворців на півострів і на донбас? Тим паче що деякі гарантували нам безпеку. На той момент путін не ризикнув би воювати з цілим світом. А тепер йому вже нічого втрачати. Він або сдохне, і потягне нас за собою. Або сяде на довічне.
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20.11.2024 12:54 Відповісти
Між "натисканням кнопки" і "зльотом ракет" дистанція величезного розміру і довгий ланцюжок виконавців, які не страждають на суїцид...
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20.11.2024 19:32 Відповісти
росія у ООН , кидає ракети у центрі Європи, и всім пох.
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20.11.2024 12:54 Відповісти
Игра на четыре руки



Как известно, когда прутина совсем припекает, у него запускается одна из двух систем реагирования. Первая - терроризм. Ему надо кого-то убить и не суть важно кого, беглого Скрипаля, оппозиционного Навального или же ударить по многоэтажке в Харькове, Одессе или Запорожье. Именно такое должно попустить его депрессивное состояние, на почве наследственного живодерства. Если же характер депрессии включает в себя ущемленное величие, то в таком случае необходимо самоудовлетвориться каким-то действием международного, но все равно - живодерского характера.

Например, он может показать страшный мультик о том, как его ракета или торпеда, непременно с ядерной боеголовкой, ударяет по крупному городу с узнаваемыми, американскими очертаниями. По идее, такие мультики должны внушать ужас оппонентам и тем самым - удовлетворять его уязвленное величие. Но с учетом того, что мультики делали те, кто учился у авторов серии наркоманских мультиков про Гену Крокодила и 48 попугаев, то перфоманс не выполнил поставленных задач и потому путинский «Катрусін кінозал» прикрыли.

Но вместо этого там стали практиковать испытания страшных ракет «Сармат» и «Авангард». Скажем так, эффекта устрашения достичь почти не удалось. Если не считать эффекта, достигнутого тяжелым химическим заражением своей территории в первом случае, и радиоактивным - во втором, то все остальное вполне можно оставить за скобками или аккуратно сложить в чемодан, где хранятся его наборы ДНК. Тем не менее, дед любит играться в такие игры и похоже на то, что без них он уже не может, как не может коксовый нарком успокаиваться от самого процесса укладывания «дороги».

В общем, вот такие акты разрядки у него происходят регулярно и скорее циклично. Только вот никто не давал гарантий того, что такие игры созданы для одного игрока и что в них нельзя играть вдвоем, например. И вот в начале этой недели враг обнаружил, что НАТО вполне себе «игроспособно» и может провести перфоманс, который не может не заинтриговать тех, с кем и ведется эта игра. Понятно, что лапти просто не могли этого не заметить и в итоге так описали «ответный» компонент подобной игры:

«Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области… Объединенное авиационное командование НАТО. Операция проводилась в координации с итальянскими и немецкими истребителями. Маневры включали сброс лазерно-наводимых бомб с высоты шесть километров. Это тренировочное мероприятие стало частью учений Vanguard Merlin - тактической программы, организованной ротационными силами США в Европе»

В рамках программы учений, бомбардировщики поднялись с авиабазы Милденхолл в Великобритании, после чего к ним присоединились истребители союзников и вышли к точке сброса. А профильные специалисты прямо говорят о том, что это была тренировка применения ядерных авиабомб, и что если бы бомберы разгрузились тем, что они могут донести до точки сброса, то через несколько минут, с политической карты можно было бы уверенно стирать «калининградскую область». И в отличие от путинских Сарматов, Авангардов и Посейдонов, у американцев все работает как часы. Пэтриоты не дадут соврать.
https://dl-news.defence-line.org/?p=45878
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20.11.2024 13:09 Відповісти
О! Європеєць прийшов до тями! З почином!
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20.11.2024 13:09 Відповісти
Европейцы так и не разрешили удары. Наверно Байден чувствует себя дураком.
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20.11.2024 13:20 Відповісти
От власне дозвіл від Байдена - це його намагання показати, що він не дурень, просто грав дурня. Тільки тепер пізно комусь це доводити.
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20.11.2024 13:31 Відповісти
він з усих сил намагається зіпсувати Трампу перші дні Президенства
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20.11.2024 14:41 Відповісти
 
 