Ядерные угрозы Путина - это лишь риторика, - глава МИД Франции Барро
Ядерные угрозы - это риторика, которую российский диктатор Владимир Путин использует уже 2,5 года.
Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNEWS.
Это не является новым для европейцев, отметил он.
"Это не является сюрпризом для нас, поскольку уже неделю назад он анонсировал обновление этой доктрины. Как сказал президент республики, нужно чтобы Россия вернулась к своей ответственности перед миром как ядерная страна. Как страна - постоянный член Совета Безопасности ООН", - сказал глава МИД Франции.
Также он ответил, поддерживает ли Франция удары дальнобойными ракетами по территории РФ.
"Это самозащита. Принцип самообороны закреплен в международном праве", - сказал Барро.
Ядерная доктрина РФ
Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.
Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.
Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак.
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Насправді усі західні політики до холодного поту трусяться при думці, що треба буде воювати із рашистами. А таки буде треба.
Как известно, когда прутина совсем припекает, у него запускается одна из двух систем реагирования. Первая - терроризм. Ему надо кого-то убить и не суть важно кого, беглого Скрипаля, оппозиционного Навального или же ударить по многоэтажке в Харькове, Одессе или Запорожье. Именно такое должно попустить его депрессивное состояние, на почве наследственного живодерства. Если же характер депрессии включает в себя ущемленное величие, то в таком случае необходимо самоудовлетвориться каким-то действием международного, но все равно - живодерского характера.
Например, он может показать страшный мультик о том, как его ракета или торпеда, непременно с ядерной боеголовкой, ударяет по крупному городу с узнаваемыми, американскими очертаниями. По идее, такие мультики должны внушать ужас оппонентам и тем самым - удовлетворять его уязвленное величие. Но с учетом того, что мультики делали те, кто учился у авторов серии наркоманских мультиков про Гену Крокодила и 48 попугаев, то перфоманс не выполнил поставленных задач и потому путинский «Катрусін кінозал» прикрыли.
Но вместо этого там стали практиковать испытания страшных ракет «Сармат» и «Авангард». Скажем так, эффекта устрашения достичь почти не удалось. Если не считать эффекта, достигнутого тяжелым химическим заражением своей территории в первом случае, и радиоактивным - во втором, то все остальное вполне можно оставить за скобками или аккуратно сложить в чемодан, где хранятся его наборы ДНК. Тем не менее, дед любит играться в такие игры и похоже на то, что без них он уже не может, как не может коксовый нарком успокаиваться от самого процесса укладывания «дороги».
В общем, вот такие акты разрядки у него происходят регулярно и скорее циклично. Только вот никто не давал гарантий того, что такие игры созданы для одного игрока и что в них нельзя играть вдвоем, например. И вот в начале этой недели враг обнаружил, что НАТО вполне себе «игроспособно» и может провести перфоманс, который не может не заинтриговать тех, с кем и ведется эта игра. Понятно, что лапти просто не могли этого не заметить и в итоге так описали «ответный» компонент подобной игры:
«Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области… Объединенное авиационное командование НАТО. Операция проводилась в координации с итальянскими и немецкими истребителями. Маневры включали сброс лазерно-наводимых бомб с высоты шесть километров. Это тренировочное мероприятие стало частью учений Vanguard Merlin - тактической программы, организованной ротационными силами США в Европе»
В рамках программы учений, бомбардировщики поднялись с авиабазы Милденхолл в Великобритании, после чего к ним присоединились истребители союзников и вышли к точке сброса. А профильные специалисты прямо говорят о том, что это была тренировка применения ядерных авиабомб, и что если бы бомберы разгрузились тем, что они могут донести до точки сброса, то через несколько минут, с политической карты можно было бы уверенно стирать «калининградскую область». И в отличие от путинских Сарматов, Авангардов и Посейдонов, у американцев все работает как часы. Пэтриоты не дадут соврать.
https://dl-news.defence-line.org/?p=45878