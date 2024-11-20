Ядерные угрозы Путина - это лишь риторика, - глава МИД Франции Барро

Ядерные угрозы - это риторика, которую российский диктатор Владимир Путин использует уже 2,5 года.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNEWS.

Это не является новым для европейцев, отметил он.

"Это не является сюрпризом для нас, поскольку уже неделю назад он анонсировал обновление этой доктрины. Как сказал президент республики, нужно чтобы Россия вернулась к своей ответственности перед миром как ядерная страна. Как страна - постоянный член Совета Безопасности ООН", - сказал глава МИД Франции.

Также он ответил, поддерживает ли Франция удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

"Это самозащита. Принцип самообороны закреплен в международном праве", - сказал Барро.

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Ядерная доктрина РФ

Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак.

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