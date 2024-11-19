Зеленский прокомментировал обновленную ядерную доктрину РФ: Мир должен положить на стол жесткий ответ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обновление ядерной доктрины в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня они презентовали обновленную ядерную доктрину. Почему они не презентовали мирную стратегию? Вы слышали о таком? Конечно, нет. Стратегия ядерного оружия у них", - сказал президент на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен в Киеве.
Зеленский подчеркнул, что Путин хочет продолжать войну и хочет уничтожить Украину, "и не только ее, но и другие страны".
"Путин хочет войну. Такую длительную, как только возможно. Чем дольше будет длиться война - тем дольше он будет в Кремле.
Это понятно. Это его цель: уничтожить нас, всех нас. Все наши принципы, ценности. Когда они нападают, даже в СМИ - словами о ядерном оружии и стратегии, я думаю, сегодня G20 сидят в Бразилии. Они сказали хоть что-то? Ничего. Ничего сильного. Это ответ", - заявил украинский президент.
Также он добавил: "Какая может быть стратегия, если даже страны G20 не имеют никакой сильной стратегии?"
"Наша стратегия - быть сильными. И когда Путин только начинает о ядерном оружии, мир должен дать ответ. Положить его на стол. Твердый ответ, что будет сделано, если Путин использует что-то вроде этого оружия или другое", - отметил Зеленский.
Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.
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воно ж наріла та алкаш.
Да он СДЕЛАЛ НЕ ТАК.
В марте 2024 года он должен был положить удостоверение на стол согласно Конституции.
После чего его полномочия передались бы главе ВР.
Еще раз: выборы тут ни при чем. Здесь о полномочиях на пять лет.
ПутінЗе хоче війну. Таку тривалу, як тільки можливо. Чим довше триватиме війна - тим довше він буде в Кремліна Банковiй.
И причина вовсе не в Пу, не в войне, не в народе, да и не совсем в Зе.