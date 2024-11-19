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Новости Война
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Зеленский прокомментировал обновленную ядерную доктрину РФ: Мир должен положить на стол жесткий ответ

президент України Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обновление ядерной доктрины в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня они презентовали обновленную ядерную доктрину. Почему они не презентовали мирную стратегию? Вы слышали о таком? Конечно, нет. Стратегия ядерного оружия у них", - сказал президент на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что Путин хочет продолжать войну и хочет уничтожить Украину, "и не только ее, но и другие страны".

"Путин хочет войну. Такую длительную, как только возможно. Чем дольше будет длиться война - тем дольше он будет в Кремле.

Это понятно. Это его цель: уничтожить нас, всех нас. Все наши принципы, ценности. Когда они нападают, даже в СМИ - словами о ядерном оружии и стратегии, я думаю, сегодня G20 сидят в Бразилии. Они сказали хоть что-то? Ничего. Ничего сильного. Это ответ", - заявил украинский президент.

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Также он добавил: "Какая может быть стратегия, если даже страны G20 не имеют никакой сильной стратегии?"

"Наша стратегия - быть сильными. И когда Путин только начинает о ядерном оружии, мир должен дать ответ. Положить его на стол. Твердый ответ, что будет сделано, если Путин использует что-то вроде этого оружия или другое", - отметил Зеленский.

Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) россия (95372) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+16
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19.11.2024 21:40
+14
Як Вава на клавіші піаніни?
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19.11.2024 21:37
+6
Світ вже поклав на Тебе!
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19.11.2024 21:45
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Як Вава на клавіші піаніни?
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19.11.2024 21:37 Ответить
Зняли з язика, тобто з клавіатури.
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19.11.2024 21:53 Ответить
Це я вже старенький, у молодості, бувало, на ходу каблуки зрізав...
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20.11.2024 17:26 Ответить
Зрозумів. Краще палець в рота не класти - відкусите по лікоть. 😉
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20.11.2024 19:08 Ответить
то звідки там тверде?
воно ж наріла та алкаш.
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19.11.2024 22:03 Ответить
Понятно, шо Вава і з піаніною і з цюцюркою наїбунькав ..
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19.11.2024 23:10 Ответить
коли план буде потужний ядерної стійкості?
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19.11.2024 21:38 Ответить
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19.11.2024 21:40 Ответить
Хрюцкій мір, - "Вотку давай! Хочу нажраццо!" )))

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19.11.2024 22:10 Ответить
Світ вже поклав на Тебе!
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19.11.2024 21:45 Ответить
захід вже років з 30 знає про ядерну імпотентність )(уйлоПердонії і тому нарешті почав "брудно" але спокійно, під дзявкіт правда, робити свою справу - відроджує занехаяний свій ВПК.
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19.11.2024 21:56 Ответить
Світ має покласти на пуйла та розхерачити кремль, бо діла не буде
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19.11.2024 22:03 Ответить
5 років каже одне, а робить навпаки
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19.11.2024 22:16 Ответить
Посвідчення показати?
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19.11.2024 22:21 Ответить
Майор мнє должен...
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19.11.2024 22:59 Ответить
А пан через ВПН пише, чи фізично знаходиться в Німеччині? Бо це важливо, і багато чого змінює.
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19.11.2024 22:23 Ответить
Безвіз ти завдяки кому отримав?
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19.11.2024 22:50 Ответить
Переглянь новини до повномасштабного вторгнення що ЗЄля і його шобло говорили і робили тоді і сам оціни рівень його лицемірності і тупості і подумай на кого він міг тоді працювати.
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19.11.2024 22:41 Ответить
Конєшно, а Зєлька, навєрноє, святой...
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19.11.2024 22:54 Ответить
Что сказал не так?
Да он СДЕЛАЛ НЕ ТАК.
В марте 2024 года он должен был положить удостоверение на стол согласно Конституции.
После чего его полномочия передались бы главе ВР.
Еще раз: выборы тут ни при чем. Здесь о полномочиях на пять лет.

Путін Зе хоче війну. Таку тривалу, як тільки можливо. Чим довше триватиме війна - тим довше він буде в Кремлі на Банковiй.

И причина вовсе не в Пу, не в войне, не в народе, да и не совсем в Зе.
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19.11.2024 23:00 Ответить
А що він зробив так, як треба Україні та українцям?
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19.11.2024 22:12 Ответить
Панові до психіатра треба було б, а не вільно по вулицях гуляти. Це небезпечно для оточуючих.
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19.11.2024 22:50 Ответить
А що там з Мінськом? Україна була окупована до Львова? І прийшов зеля та звільнив?
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19.11.2024 22:51 Ответить
А чому твій улюблений зе не служив у Армії?
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19.11.2024 22:52 Ответить
З роками мізки висохли, чи їх і не було?
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19.11.2024 22:55 Ответить
Відповідь світу (в особі цивілізованих країн, які володіють зброєю з відповідними ТТХ) повинна бути єдина: "Той, хто перший застосує ядерну зброю чи і іншу ЗМУ проти неядерної країни, буде негайно знищений, де б він не ховався."
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19.11.2024 23:13 Ответить
Чи не ту відповідь, якою ти грав на роялі? Так вже показали. І не один раз...
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19.11.2024 23:27 Ответить
В ответ на эту "доктрину" надо было сразу бить по Москве!
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19.11.2024 23:43 Ответить
хоч би повернулли нам нашу, виродки
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19.11.2024 23:44 Ответить
Світ має написати План твердої відповіді!
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19.11.2024 23:48 Ответить
До чого країну довели политики
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20.11.2024 01:33 Ответить
Головна ядерна доктрина це Путіна терміново відправити на лікування в дурдом.
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20.11.2024 06:03 Ответить
тєбє лічно ніхто нічого нє должен
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20.11.2024 08:28 Ответить
 
 