Зеленский прокомментировал обновленную ядерную доктрину РФ: Мир должен положить на стол жесткий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обновление ядерной доктрины в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня они презентовали обновленную ядерную доктрину. Почему они не презентовали мирную стратегию? Вы слышали о таком? Конечно, нет. Стратегия ядерного оружия у них", - сказал президент на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что Путин хочет продолжать войну и хочет уничтожить Украину, "и не только ее, но и другие страны".

"Путин хочет войну. Такую длительную, как только возможно. Чем дольше будет длиться война - тем дольше он будет в Кремле.

Это понятно. Это его цель: уничтожить нас, всех нас. Все наши принципы, ценности. Когда они нападают, даже в СМИ - словами о ядерном оружии и стратегии, я думаю, сегодня G20 сидят в Бразилии. Они сказали хоть что-то? Ничего. Ничего сильного. Это ответ", - заявил украинский президент.

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Также он добавил: "Какая может быть стратегия, если даже страны G20 не имеют никакой сильной стратегии?"

"Наша стратегия - быть сильными. И когда Путин только начинает о ядерном оружии, мир должен дать ответ. Положить его на стол. Твердый ответ, что будет сделано, если Путин использует что-то вроде этого оружия или другое", - отметил Зеленский.

Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.