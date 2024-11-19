Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ он подписал сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

О чем говорится в доктрине

Агрессия против России и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Беларуси.

Среди условий для применения ядерного оружия - старт баллистических ракет против РФ.

Ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

Также обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание.

Отмечается, что предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ является основанием для ядерного сдерживания такого государства.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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