Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ
Диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ он подписал сегодня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.
О чем говорится в доктрине
- Агрессия против России и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.
- РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Беларуси.
- Среди условий для применения ядерного оружия - старт баллистических ракет против РФ.
- Ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.
Также обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание.
Отмечается, что предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ является основанием для ядерного сдерживания такого государства.
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
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+14 Муля #591261
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Як це розуміти? Нанесення удару чи просто розмахування бомбою?
ехх, дєда... завалять тебе десь в параші, як ти любиш.
наклал следующий полный чемоданзатвердив оновлену ядерну доктрину РФ
Невже США злякаються і підіжмуть хвіст,
... і що далі
Кремлівський гопнік робить те, що йому заманеться, якщо не відчуває реальної загрози особисто собі. Стримувати путіна можливо тільки силою, і важливо розуміти, що вплив силою буде дійсно ефективним, якщо гопнік відчує реальну, смертельну загрозу не РФ, її громадянам, а лише особисто собі, коханому та своїм родичам і близьким.
Тільки наївний дурень, або переляканий боягуз вірить в якись "доктрини", яки вигадує кремлівський гопнік для залякування НАТО та корисних ідіотів. Жодна "доктрина" ніколи не стримає путіна, якщо він побачить можливість нанести удар по своїм противникам. путін абсолютно безвідповідальний, щодо права, законів та різних "доктрин" оголошених для легковірних дурнів. Тільки особистий переляк за своє життя та життя своїх рідних, реальна і смертельно небезпечна загроза бути знищеним - оце і вся доктрина, яка стримує гопніка.