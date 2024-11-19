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Новости Война
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Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

Диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ он подписал сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

О чем говорится в доктрине

  • Агрессия против России и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.
  • РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Беларуси.
  • Среди условий для применения ядерного оружия - старт баллистических ракет против РФ.
  • Ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

Также обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание.

Отмечается, что предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ является основанием для ядерного сдерживания такого государства.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

Автор: 

путин владимир (31214) россия (95372) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+25
Це вже який раз вони ту доктрину переписують, 20ий чи 30ий? Гпнік якому дали пи*ди, досі ходе і буркає, що зараз всіх відпи*дить.
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19.11.2024 10:43
+19
Коли вже ця рашиська мерзота здохне мільйони людей чекають? а воно **** існує і несе смерть і руїну ,воно хотіло в історію ввійти ,ти ввійшло як кривавий вбивця, світовий терорист який убив понад сотню тисяч українців просто за те що вони хотіли житти на своїй землі ,як земля тримає цю паскуду ?
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19.11.2024 10:48
+14
Атступать Пуйлу нєкуда!Пазади Мавзалєй!
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19.11.2024 10:44
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Це вже який раз вони ту доктрину переписують, 20ий чи 30ий? Гпнік якому дали пи*ди, досі ходе і буркає, що зараз всіх відпи*дить.
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19.11.2024 10:43 Ответить
Півдня пройшло а ядерка ще не прилетіла.Такий же розвод лохів як і те що це фуйло справжнє.
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19.11.2024 10:55 Ответить
100%.
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19.11.2024 11:06 Ответить
Ну а що робити не тільки щоки надувати, та соплі размазувати
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19.11.2024 11:44 Ответить
Чекаємо нової доктрини, що ядерний удар відбудеться якщо президента рф хтось назве не по імені-батькові та/чи з маленької літери... (Про всесвітньо відоме прізвисько буде попередня доктрина!)
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19.11.2024 13:05 Ответить
Нікчемна кацапська мразь тільки понтуватись може.
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19.11.2024 15:03 Ответить
"...агресії проти РФ є підставою для ядерного стримування такої держави." Джерело:

Як це розуміти? Нанесення удару чи просто розмахування бомбою?
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19.11.2024 10:44 Ответить
Щось оте "ядерне стримування" нагадало: " тримайте мене семеро!!!"
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19.11.2024 10:53 Ответить
Атступать Пуйлу нєкуда!Пазади Мавзалєй!
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19.11.2024 10:44 Ответить
Скотомогильник!
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19.11.2024 11:27 Ответить
Відповідь кацапА не забарилась. Тепер ні Томагавків, ні Таурсів. Тільки лайно у трусах Лідорів Європи та США. Бо постріл у бік московії кулею Заходу - це ядерна загроза кремлю і кооперативу Озеро. Боже, всЬо пропало. Всьо пропало. ***** таке наобіцяв, що й вночі дуже страшно.
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19.11.2024 10:47 Ответить
Між строк написано "Під застосуванням ядерної зброї слід вважати погрози щодо її застосування"
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19.11.2024 10:47 Ответить
хйло обісралося! треба є..шити по помийці
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19.11.2024 10:47 Ответить
а де валізка в доктрині, з гімно діда...
ехх, дєда... завалять тебе десь в параші, як ти любиш.
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19.11.2024 10:48 Ответить
Коли вже ця рашиська мерзота здохне мільйони людей чекають? а воно **** існує і несе смерть і руїну ,воно хотіло в історію ввійти ,ти ввійшло як кривавий вбивця, світовий терорист який убив понад сотню тисяч українців просто за те що вони хотіли житти на своїй землі ,як земля тримає цю паскуду ?
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19.11.2024 10:48 Ответить
От тому що чекають, коли воно саме здохне... А як би діяли, а не чекали... Але хто це зробить, якщо його охороняють зі всіх боків 24/7?
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19.11.2024 12:13 Ответить
Мабуть, той, хто охороняє...
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19.11.2024 13:08 Ответить
Будь який папірець підписаний ерефією не вартий навіть того паперу, де поставлено підпис.
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19.11.2024 10:53 Ответить
Кажется перефразировано со слов Бисмарка
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19.11.2024 15:13 Ответить
Боїться ****!
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19.11.2024 10:54 Ответить
Звичайно, що боїться. Він же знає, що якщо що, то його ракети будуть знищені ще у шахтах разом з ним у його бункері.
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19.11.2024 11:48 Ответить
Засунь ту доктрину у зад путльер, по цій доктрині ти мав би вже в'їбати ядеркою бо в белгород прилетів атакамс😂😂 доктринщік ****
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19.11.2024 10:56 Ответить
Наколе свою цюцюрку ядерним зарядом.
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19.11.2024 11:04 Ответить
***** злякався. Намагається "зробити хорошу міну при поганій ігрі" (С).
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19.11.2024 11:04 Ответить
Путін наклал следующий полный чемодан затвердив оновлену ядерну доктрину РФ
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19.11.2024 11:12 Ответить
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19.11.2024 11:23 Ответить
А двом ядерним державам здійснювати агресію проти неядерної держави хіба можна безкарно!
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19.11.2024 11:29 Ответить
Тим більш, що вони поставили свої закарлючки на ПАПЕРІ. Однако це ж не слова на вітер ! Якщо ти мужик, то не гони ... пургу або порожняк - це для кацапського бидла, яка вірить "у чому сила брат!
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19.11.2024 11:41 Ответить
Та хай вже скоріш застосує. Шоб весь світ побачив, як "сарматушка" в@бе десь під якійсь Сизранью чи у шахті..
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19.11.2024 11:37 Ответить
Інтуїція мені підказує, що саме засРаша буде знищена ядерною зброєю. Не знаю чиєю, чи західною, чи нашою, але той, хто хоче знищити Світ, обов'язково буде знищений Всесвітом.
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19.11.2024 11:46 Ответить
Із доктрини я зрозумів, що Кацапстан дозволяє собі атакувати любу країну, а всі хто стане на захист підлягають знищенню атомною зброєю.
Невже США злякаються і підіжмуть хвіст,
... і що далі
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19.11.2024 11:54 Ответить
Хочу побачити окурка-**** на шибенниці, газовій камері, або електричному стільці
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19.11.2024 11:58 Ответить
В доктрині він так і каже, якщо щось злетить, то ми погрожуємо, а якщо ні, то ні
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19.11.2024 11:59 Ответить
Останні зітхання та судороги.
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19.11.2024 11:59 Ответить
Ваші слова та до Бога.
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19.11.2024 12:52 Ответить
***, даже читать не стал всю эту "парашу"... Знаю только одно - воплощено всё будет Лжедмитрием Алкоголевичем через твиттер
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19.11.2024 12:15 Ответить
Главное чтоб та "доктрина" не взорвалась прямо в шахтах у рашистов, как уже было. Пока ещё позволяют себе угрожать всем своими гнилыми и заплесневелыми боеголовками.
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19.11.2024 12:25 Ответить
Пыня увеличил количество и объем чемоданов, а так же их стойкость на удар вторичным продуктом.
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19.11.2024 12:45 Ответить
Цю чергову "доктрину" Пу мабуть не варто навіть читати. Чергова маніпуляція свідомістю, залякування.
Кремлівський гопнік робить те, що йому заманеться, якщо не відчуває реальної загрози особисто собі. Стримувати путіна можливо тільки силою, і важливо розуміти, що вплив силою буде дійсно ефективним, якщо гопнік відчує реальну, смертельну загрозу не РФ, її громадянам, а лише особисто собі, коханому та своїм родичам і близьким.
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19.11.2024 13:13 Ответить
Це все дуже серйозно. Цим путін розв"язав собі руки для завдання ядерного удару по Україні. Ймовірніше - буде застосовано малий заряд десь по Черкасах чи Кіровограду: в центрі України, щоб не "зачепило" партнерів. Хто тут насміхається - той безпечний дурень.
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19.11.2024 13:40 Ответить
Якому, пилять, "Кіраваграду"?? Ви що, з машини часу щойно вилізли?
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19.11.2024 13:58 Ответить
Якщо написати "по Кропивницькому" - тобі там зразу попустить?
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19.11.2024 14:09 Ответить
Чим "цим путін розвʼязав собі руки? Черговою "доктриною"?
Тільки наївний дурень, або переляканий боягуз вірить в якись "доктрини", яки вигадує кремлівський гопнік для залякування НАТО та корисних ідіотів. Жодна "доктрина" ніколи не стримає путіна, якщо він побачить можливість нанести удар по своїм противникам. путін абсолютно безвідповідальний, щодо права, законів та різних "доктрин" оголошених для легковірних дурнів. Тільки особистий переляк за своє життя та життя своїх рідних, реальна і смертельно небезпечна загроза бути знищеним - оце і вся доктрина, яка стримує гопніка.
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19.11.2024 16:57 Ответить
Обновляй не обновляй все равно тоби писец ))
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19.11.2024 15:02 Ответить
В очередной раз ядерно обгадился
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19.11.2024 15:16 Ответить
Широкая коричневая линия
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19.11.2024 22:07 Ответить
 
 