Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

Диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ він підписав сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

Про що йдеться у доктрині

Агресія проти Росії та її союзників з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави розглядатиметься як спільний напад;

РФ може застосувати ядерну зброю за критичної загрози суверенітету та територіальної цілісності себе та Білорусі;

Серед умов для застосування ядерної зброї - старт балістичних ракет проти РФ;

Ядерна відповідь від Росії можлива за критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, за масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетину ними російського кордону.

Також оновлена ядерна доктрина дає визначення супротивника, щодо якого ведеться ядерне стримування.

Зазначається, що надання території та ресурсів для агресії проти РФ є підставою для ядерного стримування такої держави.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

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