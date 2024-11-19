УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11228 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 342 46

Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

Диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ він підписав сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

Про що йдеться у доктрині

  • Агресія проти Росії та її союзників з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави розглядатиметься як спільний напад;
  • РФ може застосувати ядерну зброю за критичної загрози суверенітету та територіальної цілісності себе та Білорусі;
  • Серед умов для застосування ядерної зброї - старт балістичних ракет проти РФ;
  • Ядерна відповідь від Росії можлива за критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, за масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетину ними російського кордону.

Також оновлена ядерна доктрина дає визначення супротивника, щодо якого ведеться ядерне стримування.

Зазначається, що надання території та ресурсів для агресії проти РФ є підставою для ядерного стримування такої держави.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте: Не схоже, що Путін готовий до переговорів, скоріше, до ескалації, - Боррель

Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

Автор: 

путін володимир (23790) росія (65098) ядерна зброя (1151)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Це вже який раз вони ту доктрину переписують, 20ий чи 30ий? Гпнік якому дали пи*ди, досі ходе і буркає, що зараз всіх відпи*дить.
показати весь коментар
19.11.2024 10:43
+19
Коли вже ця рашиська мерзота здохне мільйони людей чекають? а воно **** існує і несе смерть і руїну ,воно хотіло в історію ввійти ,ти ввійшло як кривавий вбивця, світовий терорист який убив понад сотню тисяч українців просто за те що вони хотіли житти на своїй землі ,як земля тримає цю паскуду ?
показати весь коментар
19.11.2024 10:48
+14
Атступать Пуйлу нєкуда!Пазади Мавзалєй!
показати весь коментар
19.11.2024 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже який раз вони ту доктрину переписують, 20ий чи 30ий? Гпнік якому дали пи*ди, досі ходе і буркає, що зараз всіх відпи*дить.
показати весь коментар
19.11.2024 10:43 Відповісти
Півдня пройшло а ядерка ще не прилетіла.Такий же розвод лохів як і те що це фуйло справжнє.
показати весь коментар
19.11.2024 10:55 Відповісти
100%.
показати весь коментар
19.11.2024 11:06 Відповісти
Ну а що робити не тільки щоки надувати, та соплі размазувати
показати весь коментар
19.11.2024 11:44 Відповісти
Чекаємо нової доктрини, що ядерний удар відбудеться якщо президента рф хтось назве не по імені-батькові та/чи з маленької літери... (Про всесвітньо відоме прізвисько буде попередня доктрина!)
показати весь коментар
19.11.2024 13:05 Відповісти
Нікчемна кацапська мразь тільки понтуватись може.
показати весь коментар
19.11.2024 15:03 Відповісти
"...агресії проти РФ є підставою для ядерного стримування такої держави." Джерело:

Як це розуміти? Нанесення удару чи просто розмахування бомбою?
показати весь коментар
19.11.2024 10:44 Відповісти
Щось оте "ядерне стримування" нагадало: " тримайте мене семеро!!!"
показати весь коментар
19.11.2024 10:53 Відповісти
Атступать Пуйлу нєкуда!Пазади Мавзалєй!
показати весь коментар
19.11.2024 10:44 Відповісти
Скотомогильник!
показати весь коментар
19.11.2024 11:27 Відповісти
Відповідь кацапА не забарилась. Тепер ні Томагавків, ні Таурсів. Тільки лайно у трусах Лідорів Європи та США. Бо постріл у бік московії кулею Заходу - це ядерна загроза кремлю і кооперативу Озеро. Боже, всЬо пропало. Всьо пропало. ***** таке наобіцяв, що й вночі дуже страшно.
показати весь коментар
19.11.2024 10:47 Відповісти
Між строк написано "Під застосуванням ядерної зброї слід вважати погрози щодо її застосування"
показати весь коментар
19.11.2024 10:47 Відповісти
хйло обісралося! треба є..шити по помийці
показати весь коментар
19.11.2024 10:47 Відповісти
а де валізка в доктрині, з гімно діда...
ехх, дєда... завалять тебе десь в параші, як ти любиш.
показати весь коментар
19.11.2024 10:48 Відповісти
Коли вже ця рашиська мерзота здохне мільйони людей чекають? а воно **** існує і несе смерть і руїну ,воно хотіло в історію ввійти ,ти ввійшло як кривавий вбивця, світовий терорист який убив понад сотню тисяч українців просто за те що вони хотіли житти на своїй землі ,як земля тримає цю паскуду ?
показати весь коментар
19.11.2024 10:48 Відповісти
От тому що чекають, коли воно саме здохне... А як би діяли, а не чекали... Але хто це зробить, якщо його охороняють зі всіх боків 24/7?
показати весь коментар
19.11.2024 12:13 Відповісти
Мабуть, той, хто охороняє...
показати весь коментар
19.11.2024 13:08 Відповісти
Будь який папірець підписаний ерефією не вартий навіть того паперу, де поставлено підпис.
показати весь коментар
19.11.2024 10:53 Відповісти
Кажется перефразировано со слов Бисмарка
показати весь коментар
19.11.2024 15:13 Відповісти
Боїться ****!
показати весь коментар
19.11.2024 10:54 Відповісти
Звичайно, що боїться. Він же знає, що якщо що, то його ракети будуть знищені ще у шахтах разом з ним у його бункері.
показати весь коментар
19.11.2024 11:48 Відповісти
Засунь ту доктрину у зад путльер, по цій доктрині ти мав би вже в'їбати ядеркою бо в белгород прилетів атакамс😂😂 доктринщік ****
показати весь коментар
19.11.2024 10:56 Відповісти
Наколе свою цюцюрку ядерним зарядом.
показати весь коментар
19.11.2024 11:04 Відповісти
***** злякався. Намагається "зробити хорошу міну при поганій ігрі" (С).
показати весь коментар
19.11.2024 11:04 Відповісти
Путін наклал следующий полный чемодан затвердив оновлену ядерну доктрину РФ
показати весь коментар
19.11.2024 11:12 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2024 11:23 Відповісти
А двом ядерним державам здійснювати агресію проти неядерної держави хіба можна безкарно!
показати весь коментар
19.11.2024 11:29 Відповісти
Тим більш, що вони поставили свої закарлючки на ПАПЕРІ. Однако це ж не слова на вітер ! Якщо ти мужик, то не гони ... пургу або порожняк - це для кацапського бидла, яка вірить "у чому сила брат!
показати весь коментар
19.11.2024 11:41 Відповісти
Та хай вже скоріш застосує. Шоб весь світ побачив, як "сарматушка" в@бе десь під якійсь Сизранью чи у шахті..
показати весь коментар
19.11.2024 11:37 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що саме засРаша буде знищена ядерною зброєю. Не знаю чиєю, чи західною, чи нашою, але той, хто хоче знищити Світ, обов'язково буде знищений Всесвітом.
показати весь коментар
19.11.2024 11:46 Відповісти
Із доктрини я зрозумів, що Кацапстан дозволяє собі атакувати любу країну, а всі хто стане на захист підлягають знищенню атомною зброєю.
Невже США злякаються і підіжмуть хвіст,
... і що далі
показати весь коментар
19.11.2024 11:54 Відповісти
Хочу побачити окурка-**** на шибенниці, газовій камері, або електричному стільці
показати весь коментар
19.11.2024 11:58 Відповісти
В доктрині він так і каже, якщо щось злетить, то ми погрожуємо, а якщо ні, то ні
показати весь коментар
19.11.2024 11:59 Відповісти
Останні зітхання та судороги.
показати весь коментар
19.11.2024 11:59 Відповісти
Ваші слова та до Бога.
показати весь коментар
19.11.2024 12:52 Відповісти
***, даже читать не стал всю эту "парашу"... Знаю только одно - воплощено всё будет Лжедмитрием Алкоголевичем через твиттер
показати весь коментар
19.11.2024 12:15 Відповісти
Главное чтоб та "доктрина" не взорвалась прямо в шахтах у рашистов, как уже было. Пока ещё позволяют себе угрожать всем своими гнилыми и заплесневелыми боеголовками.
показати весь коментар
19.11.2024 12:25 Відповісти
Пыня увеличил количество и объем чемоданов, а так же их стойкость на удар вторичным продуктом.
показати весь коментар
19.11.2024 12:45 Відповісти
Цю чергову "доктрину" Пу мабуть не варто навіть читати. Чергова маніпуляція свідомістю, залякування.
Кремлівський гопнік робить те, що йому заманеться, якщо не відчуває реальної загрози особисто собі. Стримувати путіна можливо тільки силою, і важливо розуміти, що вплив силою буде дійсно ефективним, якщо гопнік відчує реальну, смертельну загрозу не РФ, її громадянам, а лише особисто собі, коханому та своїм родичам і близьким.
показати весь коментар
19.11.2024 13:13 Відповісти
Це все дуже серйозно. Цим путін розв"язав собі руки для завдання ядерного удару по Україні. Ймовірніше - буде застосовано малий заряд десь по Черкасах чи Кіровограду: в центрі України, щоб не "зачепило" партнерів. Хто тут насміхається - той безпечний дурень.
показати весь коментар
19.11.2024 13:40 Відповісти
Якому, пилять, "Кіраваграду"?? Ви що, з машини часу щойно вилізли?
показати весь коментар
19.11.2024 13:58 Відповісти
Якщо написати "по Кропивницькому" - тобі там зразу попустить?
показати весь коментар
19.11.2024 14:09 Відповісти
Чим "цим путін розвʼязав собі руки? Черговою "доктриною"?
Тільки наївний дурень, або переляканий боягуз вірить в якись "доктрини", яки вигадує кремлівський гопнік для залякування НАТО та корисних ідіотів. Жодна "доктрина" ніколи не стримає путіна, якщо він побачить можливість нанести удар по своїм противникам. путін абсолютно безвідповідальний, щодо права, законів та різних "доктрин" оголошених для легковірних дурнів. Тільки особистий переляк за своє життя та життя своїх рідних, реальна і смертельно небезпечна загроза бути знищеним - оце і вся доктрина, яка стримує гопніка.
показати весь коментар
19.11.2024 16:57 Відповісти
Обновляй не обновляй все равно тоби писец ))
показати весь коментар
19.11.2024 15:02 Відповісти
В очередной раз ядерно обгадился
показати весь коментар
19.11.2024 15:16 Відповісти
Широкая коричневая линия
показати весь коментар
19.11.2024 22:07 Відповісти
 
 