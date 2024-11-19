Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ
Диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ він підписав сьогодні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.
Про що йдеться у доктрині
- Агресія проти Росії та її союзників з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави розглядатиметься як спільний напад;
- РФ може застосувати ядерну зброю за критичної загрози суверенітету та територіальної цілісності себе та Білорусі;
- Серед умов для застосування ядерної зброї - старт балістичних ракет проти РФ;
- Ядерна відповідь від Росії можлива за критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, за масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетину ними російського кордону.
Також оновлена ядерна доктрина дає визначення супротивника, щодо якого ведеться ядерне стримування.
Зазначається, що надання території та ресурсів для агресії проти РФ є підставою для ядерного стримування такої держави.
Ордер на арешт Путіна
17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
Топ коментарі
+25 Garinich
показати весь коментар19.11.2024 10:43
+19 володимир омельянов
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+14 Муля #591261
показати весь коментар19.11.2024 10:44
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Як це розуміти? Нанесення удару чи просто розмахування бомбою?
ехх, дєда... завалять тебе десь в параші, як ти любиш.
наклал следующий полный чемоданзатвердив оновлену ядерну доктрину РФ
Невже США злякаються і підіжмуть хвіст,
... і що далі
Кремлівський гопнік робить те, що йому заманеться, якщо не відчуває реальної загрози особисто собі. Стримувати путіна можливо тільки силою, і важливо розуміти, що вплив силою буде дійсно ефективним, якщо гопнік відчує реальну, смертельну загрозу не РФ, її громадянам, а лише особисто собі, коханому та своїм родичам і близьким.
Тільки наївний дурень, або переляканий боягуз вірить в якись "доктрини", яки вигадує кремлівський гопнік для залякування НАТО та корисних ідіотів. Жодна "доктрина" ніколи не стримає путіна, якщо він побачить можливість нанести удар по своїм противникам. путін абсолютно безвідповідальний, щодо права, законів та різних "доктрин" оголошених для легковірних дурнів. Тільки особистий переляк за своє життя та життя своїх рідних, реальна і смертельно небезпечна загроза бути знищеним - оце і вся доктрина, яка стримує гопніка.