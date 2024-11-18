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Новости Война
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Не похоже, что Путин готов к переговорам, скорее - к эскалации, - Боррель

Жозеп Боррель

Кремлевский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам. Он хочет эскалации.

Об этом заявил Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Без Северной Кореи, без Ирана, без Китая Россия не могла бы поддерживать свои военные усилия, не могла бы продолжать вести войну. Нас беспокоят сообщения о производстве и поставках полных систем вооружения из этих трех стран. Но, особенно, это - Северная Корея и Иран, поставщики непосредственно военного оружия... Это позволит Путину продолжить эскалацию. Этот вопрос многие государства-члены выносят на стол и обсуждают сегодня. Пришло время для Европы активизироваться. Пришло время Европе взять на себя стратегические обязательства перед Украиной. Поэтому сегодня я говорю с моими коллегами из государств-членов - министрами иностранных дел и завтра - с министрами обороны, что наша поддержка Украины должна остаться, от военной поддержки до финансовой поддержки, до санкций", - сказал Боррель.

Он также констатировал, что российские атаки на украинскую энергосистему свидетельствуют о том, что "Путин не выглядит готовым к переговорам, скорее, к эскалации".

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"Он не выглядит готовым к переговорам, но обостряет войну, чтобы достичь своих целей. А его цели были понятны с самого начала: завоевать, оккупировать и подчинить Украину, европейскую страну, страну-кандидата в Евросоюз. И завтра исполнится 1000 дней войны. 1000 дней", - отметил Боррель.

Высокий представитель также напомнил, что "прошло не только 1000 дней (от начала полномасштабного вторжения 2022 года), прошло 4000 дней с тех пор, как Путин впервые напал на Украину в 2014 году".

"Возможно, наш ответ должен был быть тверже, сильнее с самого начала, с 2014 года. Теперь Россия наращивает свою агрессию. Мы должны избежать того, чтобы это происходило безнаказанно. Очевидно, что каждый шаг, который остается без реакции, поощряет Россию к дальнейшей эскалации", - резюмировал Боррель.

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Автор: 

путин владимир (31214) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Довго Боррель думав щоб таке видати...
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18.11.2024 20:58
+2
Перестаньте посипати свою дурнувату голову попелом.

Бо навіть, якби всі зусилля України були направлені на виготовлення Нептунів, у кацапії з її сателітами більше можливостей з виготовлення зброї.
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18.11.2024 21:30
+1
БЕШЕНУЮ СОБАКУ ОБЫЧНО ПРИСТРЕЛИВАЮТ !)
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18.11.2024 20:55
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БЕШЕНУЮ СОБАКУ ОБЫЧНО ПРИСТРЕЛИВАЮТ !)
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18.11.2024 20:55 Ответить
Довго Боррель думав щоб таке видати...
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18.11.2024 20:58 Ответить
Скажіть спасибі Борелю за підтримку України. Що він має ще робити, випускати за нас наші "Нептуни"?
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18.11.2024 21:12 Ответить
Перестаньте посипати свою дурнувату голову попелом.

Бо навіть, якби всі зусилля України були направлені на виготовлення Нептунів, у кацапії з її сателітами більше можливостей з виготовлення зброї.
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18.11.2024 21:30 Ответить
Я ніяк не посипаю свою голову попілом. Ви в чому мене хочете переконати, що ракети, які нам дадуть США, Англія і Франція це більше за ракети, які вони нам дадуть і плюс наші ракети? Чи в тому, що не варто нічого робити, бо в кацапів ракет більше?
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18.11.2024 21:38 Ответить
Ееее, а Нептуни нам навіщо? Є пару штук да і хватить, дрони зараз по кораблях набагато ефективніше працюють!
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18.11.2024 21:39 Ответить
Наївні(він і до ескалації не готовий,а лиш до понтів(((((((((((((((((((((((((
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18.11.2024 21:02 Ответить
Для чого иому переговори?
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18.11.2024 21:07 Ответить
Крім нього нікому пояснити що й куди дозволили куляти..
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18.11.2024 21:10 Ответить
Мене вже нудить від цього слова ескалація!
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18.11.2024 21:12 Ответить
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18.11.2024 21:53 Ответить
 
 