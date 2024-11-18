Не похоже, что Путин готов к переговорам, скорее - к эскалации, - Боррель

Кремлевский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам. Он хочет эскалации.

Об этом заявил Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Без Северной Кореи, без Ирана, без Китая Россия не могла бы поддерживать свои военные усилия, не могла бы продолжать вести войну. Нас беспокоят сообщения о производстве и поставках полных систем вооружения из этих трех стран. Но, особенно, это - Северная Корея и Иран, поставщики непосредственно военного оружия... Это позволит Путину продолжить эскалацию. Этот вопрос многие государства-члены выносят на стол и обсуждают сегодня. Пришло время для Европы активизироваться. Пришло время Европе взять на себя стратегические обязательства перед Украиной. Поэтому сегодня я говорю с моими коллегами из государств-членов - министрами иностранных дел и завтра - с министрами обороны, что наша поддержка Украины должна остаться, от военной поддержки до финансовой поддержки, до санкций", - сказал Боррель.

Он также констатировал, что российские атаки на украинскую энергосистему свидетельствуют о том, что "Путин не выглядит готовым к переговорам, скорее, к эскалации".

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"Он не выглядит готовым к переговорам, но обостряет войну, чтобы достичь своих целей. А его цели были понятны с самого начала: завоевать, оккупировать и подчинить Украину, европейскую страну, страну-кандидата в Евросоюз. И завтра исполнится 1000 дней войны. 1000 дней", - отметил Боррель.

Высокий представитель также напомнил, что "прошло не только 1000 дней (от начала полномасштабного вторжения 2022 года), прошло 4000 дней с тех пор, как Путин впервые напал на Украину в 2014 году".

"Возможно, наш ответ должен был быть тверже, сильнее с самого начала, с 2014 года. Теперь Россия наращивает свою агрессию. Мы должны избежать того, чтобы это происходило безнаказанно. Очевидно, что каждый шаг, который остается без реакции, поощряет Россию к дальнейшей эскалации", - резюмировал Боррель.

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