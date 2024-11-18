РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11006 посетителей онлайн
Новости
819 4

Страны ЕС должны снять ограничения для Украины по ударам вглубь России, - Боррель

Боррель про дозвіл Україні бити по території РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель надеется, что члены ЕС смогут согласиться разрешить Украине использовать оружие для ударов внутри России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Я неоднократно повторял, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только останавливать стрелы, но и иметь возможность поражать лучников", - сказал Боррель перед встречей с представителями МИД ЕС. министров в Брюсселе.

По его словам, он убежден в том, что члены ЕС снова обсудят этот вопрос.

"Я продолжаю верить, что это то, что нужно сделать. Я надеюсь, что государства-члены придут к согласию по этому поводу", - добавил он.

Напомним, Боррель раскритиковал слишком медленные процессы принятия решений по поддержке Украины Евросоюзом. И отметил, что внутри Евросоюза должно быть больше единства. Тогда ЕС мог позиционировать себя как сильный геополитический игрок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС обсудит массированный обстрел энергетики Украины российскими войсками, - Боррель

Автор: 

ракеты (3549) россия (95361) Боррель (784)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і що? в якому році?
показать весь комментарий
18.11.2024 12:52 Ответить
Боррель дуже комусь там авторитет...
показать весь комментарий
18.11.2024 12:55 Ответить
Це все все тіж «відосики» тільки західних кіностудій.
Божевільний цинізм і брехня(
Страшне паскудство проти людяності.
Кукуолди йо...ні!!!
показать весь комментарий
18.11.2024 13:03 Ответить
 
 