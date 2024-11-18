Страны ЕС должны снять ограничения для Украины по ударам вглубь России, - Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель надеется, что члены ЕС смогут согласиться разрешить Украине использовать оружие для ударов внутри России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Я неоднократно повторял, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только останавливать стрелы, но и иметь возможность поражать лучников", - сказал Боррель перед встречей с представителями МИД ЕС. министров в Брюсселе.

По его словам, он убежден в том, что члены ЕС снова обсудят этот вопрос.



"Я продолжаю верить, что это то, что нужно сделать. Я надеюсь, что государства-члены придут к согласию по этому поводу", - добавил он.

Напомним, Боррель раскритиковал слишком медленные процессы принятия решений по поддержке Украины Евросоюзом. И отметил, что внутри Евросоюза должно быть больше единства. Тогда ЕС мог позиционировать себя как сильный геополитический игрок.

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