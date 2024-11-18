Странам Евросоюза нужно ускорить процесс принятия решений относительно поддержки Украины, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель раскритиковал слишком медленные процессы принятия решений по поддержке Украины Евросоюзом. И отметил, что внутри Евросоюза должно быть больше единства. Тогда ЕС мог бы позиционировать себя как сильный геополитический игрок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Боррель заявил перед встречей глав МИД стран Евросоюза 18 ноября.

"Когда единства нет, проявить силу невозможно. Очень часто мы не были объединены и вели дискуссии слишком долго. Нельзя претендовать на то, чтобы быть геополитическим игроком, если у нас уходят дни, недели, месяцы на согласование решения, чтобы действовать. Поэтому мой последний призыв к коллегам - будьте объединены, решайте быстрее. События не ждут, Россия не приостанавливает войну из-за того, что вы в раздумьях", - подчеркнул главный дипломат ЕС.

Боррель также раскритиковал слишком медленные решения ЕС относительно поддержки Украины.

"Каждый раз, когда мы решали что-то о поддержке Украины, это было слишком долго. Каждый раз были сомнения, надо или не надо это делать. Война продолжается дальше, украинцы нуждаются в большей нашей поддержке... Мы должны прекратить говорить и начать действовать быстрее", - подчеркнул он.

Напомним, главы МИД стран Евросоюза обсудят массированный ракетный обстрел Украины 17 ноября.

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