Британские парламентарии призвали правительство Стармера поддержать требования Украины относительно справедливого мира, - The Guardian
Британские парламентарии от всех партий призвали правительство Кира Стармера поддержать требования Украины относительно справедливого мира дипломатическим давлением и военной помощью.
Об этом говорится в заявлении межпартийной парламентской группы по вопросам Украины, приуроченной к 1000 дней борьбы Украины против полномасштабной российской агрессии, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство Кира Стармера должно решительно поддержать Украину в ближайшие месяцы, поскольку обе стороны стремятся укрепить свои позиции в преддверии переговоров. Международная поддержка имеет решающее значение для достижения справедливого мира. "План победы" (президента Украины Владимира Зеленского, - ред.) направлен на то, чтобы война не длилась бесконечно и чтобы она завершилась на справедливых условиях, с обеспечением суверенитета Украины и провалом планов Путина",- говорится в заявлении.
Председатель парламентской группы, депутат от Лейбористской партии Алекс Собел заявил, что Британия должна поддержать позицию Киева относительно возможных уступок, а не подталкивать президента Зеленского согласиться на российские требования.
"Ни одна другая страна не имеет полномочий вести переговоры об отторжении территории Украины",- сказал британский парламентарий.
В свою очередь сопредседатель парламентской группы Сара Грин - представитель Либерально-демократической партии сказала, что следующий год будет тяжелым для Украины. Поэтому Великобритания "должна предложить Киеву твердую и непоколебимую поддержку", добавила она.
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А так, це все знову виглядає як чергове бла...бла..... бла "потужна підтримка".....