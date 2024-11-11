Гили отрицает, что отношения между Киевом и Лондоном ухудшились во время премьерства Стармера и напомнил об объемах помощи, предоставленной Британией

Министр обороны Великобритании Джон Гили отрицает, что поддержка Лондоном Украины уменьшилась с тех пор, как к власти пришло правительство лейбориста Кира Стармера.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Утверждения о том, что отношения между Киевом и Лондоном якобы ухудшились при правительстве Кира Стармера Гили назвал "просто неправильными".

Он напомнил о тех объемах помощи, которые Британия уже передала Украине, а также о том, что Лондон обязался предоставлять Украине военной помощи на 3 миллиарда фунтов ежегодно, пока это будет необходимо.

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"Мы усилили военную поддержку. Мы ускорили поставки. Сейчас правительство Соединенного Королевства тратит на военную помощь Украине больше, чем когда-либо прежде, и вчера я долго разговаривал с министром обороны Украины. Он, безусловно, не видит ослабления поддержки Соединенного Королевства, и он сказал, что украинцы уверены в длительной и непоколебимой поддержке Британией их страны", - сказал глава оборонного ведомства Великобритании.

Напомним, что 8 ноября британское издание The Guardian сообщило со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников, что отношения между Украиной и Соединенным Королевством ухудшились при правительстве Стармера.

Как говорится в публикации, основная претензия Украины заключается в том, что после прихода лейбористов к власти Британия не предоставила никаких дополнительных дальнобойных ракет Storm Shadow.

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