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Гили отрицает, что отношения между Киевом и Лондоном ухудшились во время премьерства Стармера и напомнил об объемах помощи, предоставленной Британией

Джон Гілі про відносини між Києвом та Лондоном

Министр обороны Великобритании Джон Гили отрицает, что поддержка Лондоном Украины уменьшилась с тех пор, как к власти пришло правительство лейбориста Кира Стармера.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Утверждения о том, что отношения между Киевом и Лондоном якобы ухудшились при правительстве Кира Стармера Гили назвал "просто неправильными".

Он напомнил о тех объемах помощи, которые Британия уже передала Украине, а также о том, что Лондон обязался предоставлять Украине военной помощи на 3 миллиарда фунтов ежегодно, пока это будет необходимо.

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"Мы усилили военную поддержку. Мы ускорили поставки. Сейчас правительство Соединенного Королевства тратит на военную помощь Украине больше, чем когда-либо прежде, и вчера я долго разговаривал с министром обороны Украины. Он, безусловно, не видит ослабления поддержки Соединенного Королевства, и он сказал, что украинцы уверены в длительной и непоколебимой поддержке Британией их страны", - сказал глава оборонного ведомства Великобритании.

Напомним, что 8 ноября британское издание The Guardian сообщило со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников, что отношения между Украиной и Соединенным Королевством ухудшились при правительстве Стармера.

Как говорится в публикации, основная претензия Украины заключается в том, что после прихода лейбористов к власти Британия не предоставила никаких дополнительных дальнобойных ракет Storm Shadow.

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Великобритания (4927) помощь (7763) Стармер Кир (181) Гилли Джон (39)


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А які вони "обсяги допомоги"?
Мало нам сповіщають про ти "обсяги допомоги", особливо в останній час.
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11.11.2024 19:38 Ответить
лейбористи такі самі нікчеми й як їхні попередники що називали себе консерваторами, але по суті такими не являються. нажаль політики в ЮК перевилися. такий час нажаль. нездатні не те що стояти на захисті демократії, але собі ради дати нездатні. повний треш.
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11.11.2024 19:40 Ответить
Клоун грає в провокації?
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11.11.2024 20:28 Ответить
Писюнами меряется ... у кого больше см. и скокИ снарядов дал
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11.11.2024 22:41 Ответить
 
 