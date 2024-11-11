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Макрон и Стармер пообещали поддерживать Украину, пока это будет нужно

Стармер і Макрон обіцяють і далі підтримувати Україну

Франция и Великобритания и в дальнейшем будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Об этом говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщает Цензор.НЕТ.

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер во время встречи в понедельник, 11 ноября, в Елисейском дворце подчеркнули свою решимость неизменно поддерживать Украину в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

"Относительно ситуации в Украине оба лидера подтвердили свою приверженность к тесному сотрудничеству, подчеркнув свою решимость неизменно поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется для победы в агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры государств обсудили также основные международные вопросы и перспективы отношений между Европейским союзом и Великобританией.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят возможность убедить Джо Байдена позволить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow.

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Автор: 

Великобритания (4927) Франция (3495) поддержка (670) Макрон Эмманюэль (1297) Стармер Кир (181)


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Вже один обіцяв, який через 2 місяці буде на пенсії...
Краще підтримуйте так, як треба, коли це дійсно треба
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11.11.2024 17:42 Ответить
"Торнадо" та "Тайфун" коли дасте?!
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11.11.2024 17:55 Ответить
Зброю давайте! Не давайие зелені грошей!!

І тисніть на зеп@дло, щоб той або провів вибори, або пішов найух.
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11.11.2024 17:55 Ответить
А ти кацапе голосував за зелену пошесть...до ворожки не ходи..

І те, що цього д@біла кацапоїдного лай кнуло - тобі теж корито у пеклі є.
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11.11.2024 18:28 Ответить
Добре слово, підкріплене ядерною тріадою, завжди краще, ніж просто добре слово.
І Франція, і Велика Британія мають власну , і ні від кого не залежать.
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11.11.2024 18:24 Ответить
 
 