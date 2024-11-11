Макрон и Стармер пообещали поддерживать Украину, пока это будет нужно
Франция и Великобритания и в дальнейшем будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно".
Об этом говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщает Цензор.НЕТ.
Эмманюэль Макрон и Кир Стармер во время встречи в понедельник, 11 ноября, в Елисейском дворце подчеркнули свою решимость неизменно поддерживать Украину в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.
"Относительно ситуации в Украине оба лидера подтвердили свою приверженность к тесному сотрудничеству, подчеркнув свою решимость неизменно поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется для победы в агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры государств обсудили также основные международные вопросы и перспективы отношений между Европейским союзом и Великобританией.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят возможность убедить Джо Байдена позволить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Краще підтримуйте так, як треба, коли це дійсно треба
І тисніть на зеп@дло, щоб той або провів вибори, або пішов найух.
І те, що цього д@біла кацапоїдного лай кнуло - тобі теж корито у пеклі є.
І Франція, і Велика Британія мають власну , і ні від кого не залежать.