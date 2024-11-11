Макрон и Стармер пообещали поддерживать Украину, пока это будет нужно

Франция и Великобритания и в дальнейшем будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Об этом говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщает Цензор.НЕТ.

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер во время встречи в понедельник, 11 ноября, в Елисейском дворце подчеркнули свою решимость неизменно поддерживать Украину в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

"Относительно ситуации в Украине оба лидера подтвердили свою приверженность к тесному сотрудничеству, подчеркнув свою решимость неизменно поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется для победы в агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры государств обсудили также основные международные вопросы и перспективы отношений между Европейским союзом и Великобританией.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят возможность убедить Джо Байдена позволить Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow.

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