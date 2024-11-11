Макрон і Стармер пообіцяли підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно

Франція та Велика Британія й надалі підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно".

Про це йдеться у комюніке на сайті Єлисейського палацу за підсумками зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, повідомляє Цензор.НЕТ.

Емманюель Макрон і Кір Стармер під час зустрічі в понеділок, 11 листопада, у Єлисейському палаці підкреслили свою рішучість незмінно підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії.

"Щодо ситуації в Україні обидва лідери підтвердили свою прихильність до тісної співпраці, підкресливши свою рішучість незмінно підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно для перемоги над агресивною війною, яку Росія веде проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери держав обговорили також основні міжнародні питання та перспективи відносин між Європейським союзом і Великою Британією.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорять можливість переконати Джо Байдена дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow.

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