Макрон і Стармер пообіцяли підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно
Франція та Велика Британія й надалі підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно".
Про це йдеться у комюніке на сайті Єлисейського палацу за підсумками зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, повідомляє Цензор.НЕТ.
Емманюель Макрон і Кір Стармер під час зустрічі в понеділок, 11 листопада, у Єлисейському палаці підкреслили свою рішучість незмінно підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії.
"Щодо ситуації в Україні обидва лідери підтвердили свою прихильність до тісної співпраці, підкресливши свою рішучість незмінно підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно для перемоги над агресивною війною, яку Росія веде проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідери держав обговорили також основні міжнародні питання та перспективи відносин між Європейським союзом і Великою Британією.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорять можливість переконати Джо Байдена дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow.
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Краще підтримуйте так, як треба, коли це дійсно треба
І тисніть на зеп@дло, щоб той або провів вибори, або пішов найух.
І те, що цього д@біла кацапоїдного лай кнуло - тобі теж корито у пеклі є.
І Франція, і Велика Британія мають власну , і ні від кого не залежать.