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Макрон і Стармер пообіцяли підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно

Стармер і Макрон обіцяють і далі підтримувати Україну

Франція та Велика Британія й надалі підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно".

Про це йдеться у комюніке на сайті Єлисейського палацу за підсумками зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, повідомляє Цензор.НЕТ.

Емманюель Макрон і Кір Стармер під час зустрічі в понеділок, 11 листопада, у Єлисейському палаці підкреслили свою рішучість незмінно підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії. 

"Щодо ситуації в Україні обидва лідери підтвердили свою прихильність до тісної співпраці, підкресливши свою рішучість незмінно підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно для перемоги над агресивною війною, яку Росія веде проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери держав обговорили також  основні міжнародні питання та перспективи відносин між Європейським союзом і Великою Британією.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорять можливість переконати Джо Байдена дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow.

Читайте також: Стармер і Макрон обговорять підтримку України після перемоги Трампа на виборах у США

Автор: 

Велика Британія (5544) Франція (3041) підтримка (594) Макрон Емманюель (1449) Стармер Кір (182)


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Вже один обіцяв, який через 2 місяці буде на пенсії...
Краще підтримуйте так, як треба, коли це дійсно треба
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11.11.2024 17:42 Відповісти
"Торнадо" та "Тайфун" коли дасте?!
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11.11.2024 17:55 Відповісти
Зброю давайте! Не давайие зелені грошей!!

І тисніть на зеп@дло, щоб той або провів вибори, або пішов найух.
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11.11.2024 17:55 Відповісти
А ти кацапе голосував за зелену пошесть...до ворожки не ходи..

І те, що цього д@біла кацапоїдного лай кнуло - тобі теж корито у пеклі є.
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11.11.2024 18:28 Відповісти
Добре слово, підкріплене ядерною тріадою, завжди краще, ніж просто добре слово.
І Франція, і Велика Британія мають власну , і ні від кого не залежать.
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11.11.2024 18:24 Відповісти
 
 