Стармер і Макрон обговорять підтримку України після перемоги Трампа на виборах у США

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні проведе зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити подальшу підтримку України після нещодавньої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається , що візит Стармера до Франції відбувається на тлі заяв Трампа, який розкритикував масштаби підтримки України з боку США у війні проти Росії та пообіцяв покласти край бойовим діям, не уточнюючи конкретних дій,. Під час зустрічі лідери Великої Британії та Франції планують обговорити можливості посилення допомоги Україні, а також гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.

Британія та Франція підтвердили свою позицію щодо важливості продовження підтримки України, наголошуючи на необхідності захисту європейської безпеки. Очікується, що наступного року Велика Британія та Європейський Союз почнуть переговори щодо нової угоди про безпеку після Brexit, яка охоплюватиме питання оборони та енергетичної співпраці.

У рамках візиту Стармер також уперше зустрінеться з новим прем’єр-міністром Франції Мішелем Барньє для обговорення питань двосторонньої співпраці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України