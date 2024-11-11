Стармер и Макрон обсудят поддержку Украины после победы Трампа на выборах в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины после недавней победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что визит Стармера во Францию происходит на фоне заявлений Трампа, который раскритиковал масштабы поддержки Украины со стороны США в войне против России и пообещал положить конец боевым действиям, не уточняя конкретных действий. Во время встречи лидеры Великобритании и Франции планируют обсудить возможности усиления помощи Украине, а также гуманитарную ситуацию в Секторе Газа.

Великобритания и Франция подтвердили свою позицию относительно важности продолжения поддержки Украины, подчеркивая необходимость защиты европейской безопасности. Ожидается, что в следующем году Великобритания и Европейский Союз начнут переговоры по новому соглашению о безопасности после Brexit, которое будет охватывать вопросы обороны и энергетического сотрудничества.

В рамках визита Стармер также впервые встретится с новым премьер-министром Франции Мишелем Барнье для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Также читайте: Великобритания в ОБСЕ осудила угрозы РФ ударить по украинским АЭС: Это недопустимо