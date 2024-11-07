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Новини
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Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України

У Будапешті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

президент України Зеленський та президент Франції Макрон

Одна з тем зустрічі – військова допомога, зокрема тренування української бригади "Анна Київська", посилення далекобійних спроможностей.

Також серед ключових тем переговорів також підтримка України на шляху до НАТО. Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу – саме це є першим пунктом "Плану перемоги".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Макрон Емманюель (1536)


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"ШАРМАНКА" три роки вже грає одну і ту ж пісню, про зовсім ніщо
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07.11.2024 23:27 Відповісти
Макрон почув?
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07.11.2024 23:33 Відповісти
Якщо це виллється хоча б у десяток два Сезарів і снарядів до них, то тільки за.
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07.11.2024 23:44 Відповісти
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08.11.2024 01:27 Відповісти
 
 