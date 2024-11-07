Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
У Будапешті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Одна з тем зустрічі – військова допомога, зокрема тренування української бригади "Анна Київська", посилення далекобійних спроможностей.
Також серед ключових тем переговорів також підтримка України на шляху до НАТО. Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу – саме це є першим пунктом "Плану перемоги".
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Валентин Коваль #587289
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