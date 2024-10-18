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Новини
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Бригада, яка тренується у Франції, у листопаді має прибути до України, - Зеленський

Зеленський розповів, коли повернуться військові, які навчаються у Франції

Українські військові, які тренуються у Франції, до кінця листопада мають прибути до України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посилення наших бригад завдяки резервам. Укомплектування нормальною, якісною технікою. Умєров був разом з президентом Франції були там, де комплектується і тренується наша бригада у Франції. До кінця листопада бригада буде в Україні", - розповів очільник держави.

Зеленський також зазначив, що Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні українських бригад.

Також він додав, що мав дуже добру розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Зеленський висловив сподівання, що Франція підтримуватиме вступ України до НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з українськими бійцями, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції. Він також опублікував кадри з тренувань воїнів ЗСУ.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) військові навчання (2781) Франція (3098) Макрон Емманюель (1513) ЗСУ (7655)


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Топ коментарі
+5
Юстас - Алексу, Вальодя - Вальоді.
А ви кажите кроти, кроти.
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18.10.2024 17:51 Відповісти
+3
что то оно ляпнуло, гуппи-смєтуны и забудут через день
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18.10.2024 18:19 Відповісти
+2
Ларьочник координати вже папашці передав?
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18.10.2024 18:23 Відповісти
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Юстас - Алексу, Вальодя - Вальоді.
А ви кажите кроти, кроти.
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18.10.2024 17:51 Відповісти
Може вже пора бригади з Франції до наших хлопців на тренування відправляти? Гадаю, наші з бойовим опитом зможуть навчити НАТІвців веденню справжніх бойових дій з основним противником НАТО та ще й з тотальною нехваткою зброї.....
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18.10.2024 18:13 Відповісти
Да...
Відомості про ЗСУ...Це ж не таємниця?
Правда?
Чи вже не таємниця?
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18.10.2024 18:18 Відповісти
что то оно ляпнуло, гуппи-смєтуны и забудут через день
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18.10.2024 18:19 Відповісти
Ларьочник координати вже папашці передав?
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18.10.2024 18:23 Відповісти
Навіщо анонсувати та ще й в якому місяці? Ти ще в той же день в прямому ефірі длбп покажи це ну що б ворог вже точно знав де, куди і скільки!
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18.10.2024 18:33 Відповісти
Про нашу поліцію, яка "Лють" як хоче на фронт (текст з тексти.орг):

"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.
Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.
Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
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18.10.2024 18:35 Відповісти
"Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
Кримінально - олігархічний капіталізм передбачає добре навчені та віддані "внутрішні війська" для захисту правлячої верхівки.
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18.10.2024 18:42 Відповісти
на хєра про це говорити! це вам що , водевіль?
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18.10.2024 19:31 Відповісти
Ты еще расскажи каким маршрутом.
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18.10.2024 21:25 Відповісти
Ты этой бригаде где-то под Покровском устрой торжественное построение.
И не забудь туда опоздать минут на 30.
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18.10.2024 21:28 Відповісти
 
 