Бригада, яка тренується у Франції, у листопаді має прибути до України, - Зеленський
Українські військові, які тренуються у Франції, до кінця листопада мають прибути до України.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Посилення наших бригад завдяки резервам. Укомплектування нормальною, якісною технікою. Умєров був разом з президентом Франції були там, де комплектується і тренується наша бригада у Франції. До кінця листопада бригада буде в Україні", - розповів очільник держави.
Зеленський також зазначив, що Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні українських бригад.
Також він додав, що мав дуже добру розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Зеленський висловив сподівання, що Франція підтримуватиме вступ України до НАТО.
Нагадаємо, що нещодавно президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з українськими бійцями, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції. Він також опублікував кадри з тренувань воїнів ЗСУ.
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А ви кажите кроти, кроти.
Відомості про ЗСУ...Це ж не таємниця?
Правда?
Чи вже не таємниця?
"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.
Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.
Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
Кримінально - олігархічний капіталізм передбачає добре навчені та віддані "внутрішні війська" для захисту правлячої верхівки.
И не забудь туда опоздать минут на 30.