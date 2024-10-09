Макрон поспілкувався з українськими військовими, яких навчають у Франції та показав кадри із тренувань бригади ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з українськими бійцями, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції. Він також опублікував кадри з тренувань воїнів ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Макрона у соцмережі Х.
За словами Макрона, наразі в регіоні Гранд Ест на сході Франції проходить навчання українська бригада Анни Київської.
"Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій", - розповів французький лідер.
Він додав, що ця бригада буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції.
Своєю чергою агентство "Укрінформ" опублікувало світлини з візиту Макрона до українських бійців, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест.
Його супроводжували міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню та український міністр оборони Рустем Умєров.
Зазначається, що очільник Франції понад пів години спілкувався з українськими військовими, підходив до кожного по черзі та розпитував, де саме та скільки він воював, якої саме підготовки йому не вистачає.
"Я хочу побажати вам успіху! Ми зі свого боку докладемо всіх зусиль, щоб підготувати вас якомога краще", – сказав Макрон.
Поле бою як завжди *********, поки бригада дійде до фронту
А якщо серйозно, то з-поміж лідерів великих держав хто тепер ліпший за Макрона? Зі ЗМІ чи без них…
Клав і тоді, як виривали у Україні ядерни зуби, як перли бомбардувальники та українські ракети до раші. Клав і не переймався.
Наразі залишилися проти дикого ворога з голою сракою. То ж це ще добре, що ХОЧ ЩОСЬ дають.
До речі, відкрию таємницю - держава може купувати зброю. За оті всі засунуті по матрацам мільйони доларів.
Ви, на жаль, не в тому стані, щоб критикувати хоч яку допомогу.
1. Допомогу ніхто притомний не критикує.
2. "Держава може купувати зброю" - то якраз до Умєрова (не до Макрона й навіть не до Шольца).
3. 30 років не мають жодного зв'язку зі співучістю, а натомість мають зв'язок:
а) з совковою забамбуленістю,
б) з високим відсотком переселених в Україну москалів, особливо на Сході та в Криму,
в) з інерцією думання про Москву як "центр" (звідси й теперішні зойки: "Як же ми без «Телеграму»! Пропадемо! Звідти ж уся правда, чи то пак сонце зі сходу йде!"),
г) з дезорієнтованістю західних керівничків (руки Україні, щоб ядерку віддала, москалі спільно з американцями викручували).
Ніколи впродовж 30 років. Навіть офіцери мовчали, чекали на нехілу пенсію.
Тишком нишком можна тільки срати в кукурудзі. До речі, вам доводилось?
Армія про те знала. І српла в сопло. Депутати про те нали. КМ те затверджував.
А виступи (Майдани) в кінці кінців починали сратися про трьох гетьманів, і закінчувалися пшиком.
Армія (властиво, генерали, ще совкові) та депутати - то аж ніяк не народна маса. (Вам же про "масові виступи" йдеться, правда?).
Майдани закінчуються пшиком (нехай), безмайдання закінчується Білоруссю.
А якби вміли трошки ліпше думати, ніж це (останнього разу) 73% продемонстрували, то, гляди, й на майдани не довелося б виходити.
Ну а як же, недаремно ти собі взялО погяняло "небесна хавка".🤣
Ну ти й тупий! ту й кловунелло! Й хвоста пружиниш, небесний хавкун. ))))
Ти, тупачидло, хотім покрутити дупою, блєснуть умом,а перданув пердячим паром, клоунелло тупорилий. 🤪