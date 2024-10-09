УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5438 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 960 31

Макрон поспілкувався з українськими військовими, яких навчають у Франції та показав кадри із тренувань бригади ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з українськими бійцями, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції. Він також опублікував кадри з тренувань воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Макрона у соцмережі Х.

За словами Макрона, наразі в регіоні Гранд Ест на сході Франції проходить навчання українська бригада Анни Київської.

"Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій", - розповів французький лідер.

Він додав, що ця бригада буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції.

Своєю чергою агентство "Укрінформ" опублікувало світлини з візиту Макрона до українських бійців, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест.

Його супроводжували міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню та український міністр оборони Рустем Умєров.

Макрон поспілкувався із бійцями ЗСУ

Макрон поспілкувався із бійцями ЗСУ

Макрон поспілкувався із бійцями ЗСУ

Зазначається, що очільник Франції  понад пів години спілкувався з українськими військовими, підходив до кожного по черзі та розпитував, де саме та скільки він воював, якої саме підготовки йому не вистачає.

"Я хочу побажати вам успіху! Ми зі свого боку докладемо всіх зусиль, щоб підготувати вас якомога краще", – сказав Макрон.

Читайте також: ЄС підготує 15 тисяч українських солдатів до кінця року, - Боррель

Автор: 

військові навчання (2797) Франція (3150) Макрон Емманюель (1580) ЗСУ (7863)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Респект.
показати весь коментар
09.10.2024 19:49 Відповісти
+7
Merci la France! Merci Monsieur le Président!
показати весь коментар
09.10.2024 20:06 Відповісти
+6
Респект
показати весь коментар
09.10.2024 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект.
показати весь коментар
09.10.2024 19:49 Відповісти
додайте протидронову та дронову підготовкку, а також забезпечте ребами.
Поле бою як завжди *********, поки бригада дійде до фронту
показати весь коментар
09.10.2024 19:49 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 19:49 Відповісти
Напрошуєтєсь на оплиски?
показати весь коментар
09.10.2024 20:11 Відповісти
One can't help admiring the caliber of the modern day free world leaders. Democracy really works. The very best and brightest inevitably come out on top, and everybody gets to benefit from their leadership.
показати весь коментар
09.10.2024 19:52 Відповісти
Респект
показати весь коментар
09.10.2024 19:54 Відповісти
Дай Боже, щоб навчили українських захисників і озброїли цією зброєю, котрою навчали...
показати весь коментар
09.10.2024 20:01 Відповісти
для чого тільки кількість озвучувати?
показати весь коментар
09.10.2024 20:03 Відповісти
Merci la France! Merci Monsieur le Président!
показати весь коментар
09.10.2024 20:06 Відповісти
Якби ще на першій світлині пики Умєрова не було, то й радій собі, а так - осад залишається.
показати весь коментар
09.10.2024 20:10 Відповісти
Умєрєнний примазався. І он пахал.🤮
показати весь коментар
09.10.2024 20:27 Відповісти
Не дуже знаю Умерова, але Макрон той ще клоун.
показати весь коментар
09.10.2024 20:57 Відповісти
Про Макрона й я таке думав, але під час цієї війни він показав себе краще, ніж я сподівався. Порівняти хоч би Макрона та Шольца…
показати весь коментар
09.10.2024 21:02 Відповісти
Не дивно, українці ******* вухами.
показати весь коментар
09.10.2024 21:08 Відповісти
Якщо серйозно, як завжди, ЗМІ без особливих зусиль маніпулюють натовпом, вказуючи хто хороший хто поганий.
показати весь коментар
09.10.2024 21:22 Відповісти
Макрона хоч вухами можна полюбити, а Шольца - ні вухами, ні очима.

А якщо серйозно, то з-поміж лідерів великих держав хто тепер ліпший за Макрона? Зі ЗМІ чи без них…
показати весь коментар
09.10.2024 21:52 Відповісти
Шольц поки що з ЄС надає найбільшу допомогу.
показати весь коментар
09.10.2024 23:23 Відповісти
Але тільки таку, щоб, боронь Боже, до Москви не долетіла. Уже видно: все, що має по суті лише оборонний характер (як-от ППО), тільки затягує війну з її теперішнім перебігом. Воно аж ніяк не зайве, але кардинально проблем не розв'язує. Бити треба по російській території - а ось тут у Шольца спрацьовують "захисні механізми".
показати весь коментар
10.10.2024 10:21 Відповісти
Скажу по секрету (між нами дєффачками), що 30 років співучий український нарід ЗНАВ, що армія розвалюється, клав на це з прибором.
Клав і тоді, як виривали у Україні ядерни зуби, як перли бомбардувальники та українські ракети до раші. Клав і не переймався.
Наразі залишилися проти дикого ворога з голою сракою. То ж це ще добре, що ХОЧ ЩОСЬ дають.
До речі, відкрию таємницю - держава може купувати зброю. За оті всі засунуті по матрацам мільйони доларів.
Ви, на жаль, не в тому стані, щоб критикувати хоч яку допомогу.
показати весь коментар
10.10.2024 11:51 Відповісти
Ви щось забагато мішків гречаної вовни в один пост закинули.
1. Допомогу ніхто притомний не критикує.
2. "Держава може купувати зброю" - то якраз до Умєрова (не до Макрона й навіть не до Шольца).
3. 30 років не мають жодного зв'язку зі співучістю, а натомість мають зв'язок:
а) з совковою забамбуленістю,
б) з високим відсотком переселених в Україну москалів, особливо на Сході та в Криму,
в) з інерцією думання про Москву як "центр" (звідси й теперішні зойки: "Як же ми без «Телеграму»! Пропадемо! Звідти ж уся правда, чи то пак сонце зі сходу йде!"),
г) з дезорієнтованістю західних керівничків (руки Україні, щоб ядерку віддала, москалі спільно з американцями викручували).
показати весь коментар
10.10.2024 12:34 Відповісти
То всьо так, але в мене одне питання. Чому україці ніколи масово не виступали за розбазарення армії?
Ніколи впродовж 30 років. Навіть офіцери мовчали, чекали на нехілу пенсію.
показати весь коментар
10.10.2024 12:44 Відповісти
Розбазарення армії - то похідне. Робиться воно тишком-нишком, коли при владі ті, в кого патріотизм на останньому місці. А виступи в Україні проти антиукраїнської влади були, причому такі масові, що мало котра інша країна може позмагатися. Їх наслідки - далекі від сподіваних, і до тих, що приходили під прапорами патріотизму, претензій можна висувати безліч. Та все ж: де б Україна була, якби нею безперервно керували тільки кравчуки-кучми-януковичі-зеленські?
показати весь коментар
10.10.2024 13:14 Відповісти
Тишком-нишком віддають раші бомбардувальники, ракети? Розпродають танки? Яке тишком-нижком?
Тишком нишком можна тільки срати в кукурудзі. До речі, вам доводилось?
Армія про те знала. І српла в сопло. Депутати про те нали. КМ те затверджував.
А виступи (Майдани) в кінці кінців починали сратися про трьох гетьманів, і закінчувалися пшиком.
показати весь коментар
10.10.2024 14:01 Відповісти
Бомбардувальники та ракети люд проковтнув під обіцянки "ґарантій". Танки цілком можна продавати без розголосу.
Армія (властиво, генерали, ще совкові) та депутати - то аж ніяк не народна маса. (Вам же про "масові виступи" йдеться, правда?).
Майдани закінчуються пшиком (нехай), безмайдання закінчується Білоруссю.
А якби вміли трошки ліпше думати, ніж це (останнього разу) 73% продемонстрували, то, гляди, й на майдани не довелося б виходити.
показати весь коментар
10.10.2024 15:05 Відповісти
А ти воспаріл над натовпом? )))
Ну а як же, недаремно ти собі взялО погяняло "небесна хавка".🤣
Ну ти й тупий! ту й кловунелло! Й хвоста пружиниш, небесний хавкун. ))))
показати весь коментар
09.10.2024 23:21 Відповісти
Тобто, Макрона ти дуже знаєш?
Ти, тупачидло, хотім покрутити дупою, блєснуть умом,а перданув пердячим паром, клоунелло тупорилий. 🤪
показати весь коментар
09.10.2024 23:20 Відповісти
Умеров ладно але слава богу хоч єрмака нема.
показати весь коментар
10.10.2024 01:14 Відповісти
Я спочатку подумала, що то дєрьмак і злякалася за хлопців . Всіх здасть ,падло.
показати весь коментар
10.10.2024 10:44 Відповісти
 
 