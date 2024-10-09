Макрон поспілкувався з українськими військовими, яких навчають у Франції та показав кадри із тренувань бригади ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з українськими бійцями, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції. Він також опублікував кадри з тренувань воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Макрона у соцмережі Х.

За словами Макрона, наразі в регіоні Гранд Ест на сході Франції проходить навчання українська бригада Анни Київської.

"Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій", - розповів французький лідер.

Він додав, що ця бригада буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції.

Своєю чергою агентство "Укрінформ" опублікувало світлини з візиту Макрона до українських бійців, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест.

Його супроводжували міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню та український міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що очільник Франції понад пів години спілкувався з українськими військовими, підходив до кожного по черзі та розпитував, де саме та скільки він воював, якої саме підготовки йому не вистачає.

"Я хочу побажати вам успіху! Ми зі свого боку докладемо всіх зусиль, щоб підготувати вас якомога краще", – сказав Макрон.

Читайте також: ЄС підготує 15 тисяч українських солдатів до кінця року, - Боррель